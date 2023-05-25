全球手機市場仍未復甦 2023台灣通訊產業僅成長1.7%

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

雖然2023年中國大陸解封、網路升級帶動市場成長，然而俄烏戰爭長期化與通膨影響巨大，加上手機市場尚未復甦，資策會產業情報研究所（MIC）認為今年全球通訊產業仍將持平、產值預估為7,257億美元；2023年台灣通訊產業將小幅成長1.7%，產值占全球通訊產業比重將達15.6%，而通訊產業在台灣整體產業的產值將超過五成。

2023年台灣通訊設備業者積極布局5G商機，通訊整體產業預計達1,406億美元（約新台幣4.29兆元），相較於2022年4.22兆、成長1.7%。2023年通訊產業預計將占台灣整體產值超過五成，台灣通訊產業以硬體代工為主，今年占全球整體比重15.6%。

圖一、2015~2023年台灣通訊產業值變化 （資料來源：Gartner、MIC，2023年5月）

MIC資深產業分析師曾巧靈指出，台廠網通設備缺料狀況已緩解，疫情期間供貨較為吃緊的Wi-Fi晶片等，在2022年已放緩，且透過採用其他供應商方式紓解，此方式將在2023年持續，出貨議題已大幅改善。

系統組裝方面，網通廠歷經疫情期間缺料的高度緊張狀態，2022年缺料情期已逐步緩解，但原料、在製品與製成品的庫存水位仍較2021年高，儘管市場需求無顯著下滑，但去庫存將是2023上半年各家網通業者重要課題。另一方面，雖然今年要網通業者營收、毛利皆表現成長，但2023年全球經濟情勢可能推遲網通設備升級時間，下半年需求仍有待觀察。

全球手機出貨衰退3%，影響通訊產業整體表現

進一步觀測2023年全球與台灣手機前景，由於總體經濟不振與通膨影響，市場需求疲軟，供應鏈對全年智慧型手機市場前景保守以待，儘管上半年陸系品牌已有出現加急單正面訊息，MIC預期2023年全球智慧型手機出貨量為11.63億台，仍比去年衰退3%，手機市場可能要等到2024年才會復甦。不過，5G通訊已為各主要品牌高階以上產品標配，2023年全球5G手機出貨達7.29億台、滲透率持續上升至62.7%。

過去通訊產業過度仰賴中國大陸生產供應，然而疫情期間中國大陸封城管控，去年第四季Apple iPhone 14 Pro系列機種生產出貨因而受阻，供應斷鏈危機激起手機與網通各大廠商加速移轉生產據點，以分散地緣風險。另一方面，東南亞與印度則扮演拉力角色，越南與多國簽定雙邊或多邊貿易協定，可享有低稅率或免稅優惠；印度政府則推動手機在地製造，提供相機鏡頭、PCB銅箔基板、充電器等生產的稅率優惠。曾巧靈指出，2018年時網通產業幾乎以中國為單一製造地點，2022年已經演變為中國（44.9%）、東南亞及其他（46.1%）、台灣（9.3%）；手機方面同樣看得出製造產地變化，截至2023年3月，印度智慧型手機出口額超過100億美元，其中iPhone就占了50%。

曾巧靈指出，今年手機領域應持續關注以下兩點發展：首先，Apple主導供應鏈分散生產據點，影響台組裝廠海外布局；其次，關鍵零組件如手機AP/RF晶片、記憶體、TDDI、CIS，仍面臨庫存去化壓力。

2023台灣網通產值預估成長7.2% 下半年三大商機值得留意

網通設備方面，資策會MIC預估2023年台灣產值成長7.2%，占全球比重16.7%。在新冠疫情發展的兩年，台廠受惠於各國因WFH對寬頻裝置的需求，因此包括傳統數據機、新一代的Wi-Fi 6/6E路由器、5G FWA與LEO等產品，均陸續接獲國際大廠訂單，導致營收連續兩年成長。2022年隨全球疫情趨緩、中國大陸解封，上游零組件缺料、貨運成本逐步緩解，台廠營收、毛利同步成長，但2023年仍面臨全球總體經濟衰退、通貨膨脹等挑戰，台廠上半年仍須先處理庫存問題。

觀測2023下半年網通商機，曾巧靈認為，除了美國、英國之外，法國、西班牙及義大利等歐洲國家也推出全國或偏鄉地區的網路基礎建設升級計畫，不過受到全球景氣影響，部分電信、企業端放緩資本支出，補助是否能有效推動設備升級需求仍需留意；其次是網速升級需求與新興AI應用刺激10G FTTH、5G FWA與低軌道衛星網路設備需求，由於電信、企業市場需求穩定，帶動高速連網設備滲透率上升，有利於台灣網通設備營收；最後是寬頻服務商將搭配中高階Wi-Fi產品，為用戶打造全家無線高速上網環境，將成為下半年台灣網通產業的第三個商機。

展望未來，台灣通訊產業除了受到全球經濟情勢影響消費性電子出貨外，因電信市場與企業市場需求較穩定、2023年缺料等問題趨緩，對於網通整體市場仍維持樂觀保守看法，曾巧靈提醒，仍要注意營運商與企業是否會因持續不景氣，再度調降資本支出影響相關訂單，會是通訊業者後續必須密切關注的議題。





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