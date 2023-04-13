為徹底整治商標亂象 中國將大幅翻修商標法

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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丁真、冰墩墩、谷愛凌……這些都是在中國大陸曾經紅火的人物或吉祥物，更曾經是讓官方頭疼不已的商標搶註標的。為了抑制各種蹭熱度、囤商標、碰瓷提告的商標亂象，短短4年內中國國家知識產權局決定再一次進行商標法的修正，期待能藉由引入一連串新制度，讓中國大陸的商標布局活動回到正軌。

2023年初中國大陸最熱播的劇集，當屬刑偵劇「狂飆」。由於作品實在太受歡迎，劇中人物也毫不意外地被商標蟑螂蹭熱度，像是「安欣」、「高啟強」兩個主要角色的名字，都被用來申請了多個商品和服務類別的商標註冊。

很明顯地，雖然官方近年來不停出手壓制各類的商標搶註，但從中國大陸商標的申請量和註冊量來看，效果實在很有限。根據中國國家知識產權局（國知局）統計，2021年時中國大陸的商標申請量就已經連續兩年突破900萬件，註冊量也逼近800萬件（圖1）。如果這個趨勢不變，到了2022、2023年，中國大陸的年商標申請數量，將達到難以置信的千萬件規模。

圖1：2000~2021年中國大陸每年商標申請與註冊量 （資料來源：CNIPA）

2019年修法後，中國商標惡意搶註仍層出不窮

其實，4年前中國大陸商標法才剛完成第4次修正。國知局指出，惡意註冊一直是商標領域備受關注的議題，也是2019年修法時的重點，但當時修改的條文內容非常有限，無法從根本解決蹭熱度搶註、商標囤積等問題。此外，國知局還發現，部分商標權人為了規避連續三年不行使被撤銷的規範，採取了相同商標每隔三年就重複申請的「接力式申請」策略，或是直接頻繁地重複申請註冊，造成審查量能的沉重負擔，更擾亂了商標制度的監管秩序。

因此，雖然同樣是以整頓亂象為目的，但今年的修法幅度已相當於重編整部法典。國知局分析，現行的商標法共有73個條文，而徵求意見稿內的草案則擴充至101條；其中既有條文只保留27條，新增、修改了超過70條，連章節名稱也都重新調整。此外，為了貫徹修法目的，更引入了多項針對商標註冊申請、商標權使用和代理機構管理的新規範，值得多加注意。

以下就針對註冊申請、維權以及行政管理等面向的修法重點進行介紹。

第5次修法，將引入強制商標移轉等新制度

1. 註冊申請面

對惡意註冊的具體情形舉出例示，包括不以使用為目的的大量註冊、以欺騙或其他不正當手段提出申請、有損國家利益和故意損害他人權益等，更明定惡意註冊的商標若被宣告無效，商標權人或使用人必須對註冊後至無效前的侵權行為承擔責任。有意思的是，這次修法建立了「惡意搶註商標強制移轉」制度，對於已經被惡意搶註且有使用行為的商標，在先權利人可以請求宣告無效外，還可以選擇將該商標轉移到自己名下。

表1：修法草案中，註冊申請面重要新規定摘錄 （資料來源：CNIPA）

2. 維權使用面

在完成註冊申請、進入使用階段後，這次修法也對商標權人課予更多義務。首先，商標權人每5年都必須向國知局說明相關的使用情況或者不使用的正當理由；若期滿或接到國知局通知仍未說明，視同放棄該商標，而且國知局還能隨時對說明內容進行抽查。此外，若是商標權人惡意提起商標訴訟，現行法僅有法院依法給予處罰的簡單條文，但此次修法進一步明定必須向對方當事人負損害賠償責任，賠償數額更應包括訴訟過程的合理開支，間接地嚇阻商標權濫用行為。

表2：修法草案中，維權使用面重要新規定摘錄 （資料來源：CNIPA）

3. 行政管理面

許多商標搶註亂象，背後都是代理機構搧風點火。因此，這次修法特別加強對於商標代理事業的監管強度，例如建立代理機構的准入門檻，明定公司或合夥企業制代理機構的從業人員資格，更必須向國知局完成備案才能執業；若代理機構違反此一規定，可以處以警告、罰款，最嚴重可能會被停止商標代理業務。

表3：修法草案中，行政管理面重要新規定摘錄 （資料來源：CNIPA）





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