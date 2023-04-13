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《IP小辭典》商標註冊證電子化

聯合新聞網／ 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

為減少紙張印製及寄送成本，以有助於節能減碳的永續發展目標，智慧局 (TIPO) 參考其他國家發展電子商標註冊證經驗，配合我國現行實務環境及需求，推動商標註冊證電子化服務規劃與設計，已於2023年1月起開放外界申請，使智慧財產權數位服務更完整及接軌國際趨勢，且提升商標註冊證取得的時間及效率，便利商標權人的保存與管理。

TIPO的商標註冊證電子化系統已於2023年1月1日正式上線，自該日起，申請人收到商標註冊核准審定書後，在2個月繳納註冊費期間內，皆可申請領取電子證書；唯申請人需注意下載電子商標註冊證的期限。申請人於接獲智慧局通知核發電子證書的公文後，必須於通知之日起6個月內透過指定的網址及驗證碼下載電子證書；如果超過6個月未下載電子證書，便要向TIPO提出再次開放下載需求，每次開放期限為1個月。

如申請人為TIPO智慧財產權e網通會員，經通知並在期限內下載電子註冊證後，後續申請人可使用數位電子憑證於e網通「我的案件」服務線上查閱電子證書。

申請領取「電子商標註冊證」途徑

為了提升申請人自主性領取電子商標註冊證比率，所有商標註冊申請人均可以選擇領取電子證書，不限於e網通電子申請會員。

雖然領取電子商標註冊證減省了製作商標註冊證的印刷及郵寄費用，但由於行政上仍須開發建置新的電子商標註冊證申請系統、領取及驗證作業系統、檔案儲存及維護等作業成本，因此選擇領取電子商標註冊證並沒有規費減免，其所需要繳納的註冊費與紙本商標註冊證相同。

申請人收到商標註冊核准審定書後，有下列3種方式可以申請領取電子商標註冊證：

  1. 以電子方式送件者，可利用「電子服務快遞工具（E-SET）」的「註冊費繳費單」，加註領取電子證書。

  2. 直接利用規費繳費系統繳納商標註冊費，並選擇領取電子證書。

  3. 以紙本臨櫃或郵寄方式送件者，可以至TIPO網頁下載「註冊費繳費單」，填寫選擇領取電子證書。

下載「電子商標註冊證」作業

申請人下載電子商標註冊證，有下列步驟：

  • 申請人為TIPO智慧財產權e網通會員
    安裝「電子服務快遞工具（E-SET）」，可以於電子公文發文日後5個工作天內簽收下載，將隨文檢附電子商標註冊證；如果超過5個工作天仍未簽收，TIPO將改以紙本送達，下載方式將變更為以公文附件所載之網址下載電子證書。

  • 申請人非TIPO智慧財產權e網通會員
    如繳納商標註冊費時選擇領取電子註冊證，約15天後TIPO會依註冊公告日的排程，以紙本公文通知下載電子註冊證，申請人可利用公文內通知的指定網址，輸入「註冊號」、「下載碼」及「驗證碼」，即可下載「電子商標註冊證」。

注意事項

在現階段，有不少申請人是利用商標註冊核准審定書附帶的「註冊費繳費單」，直接以合庫虛擬帳號繳納商標註冊費的。在這裡說明一下，由於系統無法判別申請人希望請領的是紙本證書還是電子證書，TIPO考量目前國內的申請人還是習慣領取紙本證書，因此在2023年推動電子註冊證初期，直接以合庫虛擬帳號繳納商標註冊費者，將被推定為請領紙本的商標註冊證。要注意的是，在領取紙本商標註冊證正本後，申請人無法再申請領取電子形式之證書副本；而紙本「商標註冊證副本」則僅限於領取電子商標註冊證書後，因實際需求有申請紙本形式的證書副本者使用。[1]

但為利於節能減碳之推動，TIPO將於1年後 (2024年) 起預設以合庫虛擬帳號繳納商標註冊費者，直接發送電子商標註冊證，商標權人如有取得紙本證書的實際需求，可透過申請商標註冊證副本方式取得紙本商標註冊證副本。[2]

不過，即使已領取了紙本的商標註冊證，在以下2種情況也可以選擇領取電子商標註冊證：

  1. 商標權人如果因註冊證記載事項異動、註冊證陳舊或毀損、滅失或遺失，都可以利用「補換發商標註冊證申請書」，繳納500元補換發註冊證規費，選擇電子註冊證，申請補發電子商標註冊證。

  2. 商標權人於註冊後，如有分割商標權之必要，可以利用「註冊分割申請書」，繳納申請分割費，並選擇電子註冊證， 申請發給電子商標註冊證。


備註：

  1. TIPO表示，商標權人如仍保有紙本形式證書的需求，可以利用「商標註冊證副本申請書」，繳納500元的證明書件規費，申請領取紙本商標註冊證副本；證書副本將加註有「茲證明此商標註冊證為真實副本」等字樣。TIPO指出短期內電子證書不會完全取代紙本證書。
  2. 同註1


【詳細內容請見《北美智權報》330期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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