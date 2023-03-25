快訊

半導體黃金法則「摩爾定律」發明人！英特爾共同創辦人摩爾逝世

解放軍登台難度增加 消波塊、蚵棚比地雷更護國？

東區美食消失+1！「京星港式飲茶」Part2店 3/31熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡沫破滅後 元宇宙才正要站上發展起點

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

韓國知名女子團體BLACKPINK在高雄舉辦演唱會，引發全台灣搶門票、搶旅館住宿跟搶高鐵票的風潮。這種限時限量、聲光臨場感十足的影音體驗，未來也可望在元宇宙的虛擬世界中享受。事實上，在知名遊戲平台Roblox中，就已經舉辦過數場的線上虛擬演唱會了。

科技業界的流行語（buzzword）總是一個接著一個出現，在前兩年疫情當中相當熱門的「元宇宙（metaverse）」就是一例。而在疫情消退後，元宇宙看似不再熱門，但在技術、資金、市場逐漸到位後，元宇宙帶來的各項變革才正要開展。

工研院產業科技國際策略發展研究所所長林昭憲指出，元宇宙的定義應該是運用科技創新讓數位與實體世界的生活更為美好，「數位空間（digital）與真實世界（physical）相互整合，產生出我們叫做 “phygital”的新概念，」他補充，在數位和實體充分整合的元宇宙世界裡，包括底層基礎設施技術、人際的互動方式乃至於生態系統，都將與現在大不相同。

不可諱言地，新冠肺炎疫情造成的居家生活，是元宇宙實現的重要推手。「0接觸經濟，已經形成人們使用行為和生活習慣的新常態，」林昭憲表示，由於疫情當中人與人的實體互動量降至最低，許多體驗式的服務被迫以遠端模式提供給消費者。「像疫情當中很盛行的遠端視訊，雖然大家已經漸漸習慣網上的互動，但現在的科技還沒辦法做到肢體接觸、眼神互動。未來這些都有希望透過元宇宙實現。」

商業模式：「感知」與「經濟」缺一不可

除了疫情因素，技術、政策、需求….也逐漸到位，像是5G逐漸在各國落地、區塊鏈、電商、企業數位轉型等議題廣受業界認可。總而言之，從個人到企業，都將進入集眾多技術大成的元宇宙世界。

元宇宙的商業應用也已經在你我身邊出現。2021年時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會上，就置入了14秒由虛擬分身「代打」的演講內容；因為虛擬影像實在太過逼真，觀眾一開始還以為整場發表會都是虛擬分身完成的。

圖1：NVIDIA執行長黃仁勳在GTC 2021大會的演講中，曾經置入14秒由虛擬分身代打的片段 （來源：https://blogs.nvidia.com/blog/2021/04/12/gtc-keynote/）
圖1：NVIDIA執行長黃仁勳在GTC 2021大會的演講中，曾經置入14秒由虛擬分身代打的片段 （來源：https://blogs.nvidia.com/blog/2021/04/12/gtc-keynote/）

從黃仁勳的虛擬分身、到加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）在Minecraft舉行的虛擬畢業典禮，都是元宇宙中沉浸體驗的典型應用。林昭憲認為，元宇宙的商業模式必須包含「沉浸體驗」和「代幣經濟」兩個面向。前者就是AR、VR等技術帶來的虛擬式展演、協作、遊戲，而後者則是基於區塊鏈技術，讓沉浸體驗轉化成可交易流通、有稀缺性的資產，藉以創造經濟產值。

以這兩年在藝術界火紅的NFT（Non Fungible Token，非同質化代幣）為例，因為有區塊鏈公開透明、難以竄改的性質，已經被大量用於元宇宙世界中數位資產的驗證，例如在2021年3月，實體世界中的藝術拍賣龍頭佳士得（Christie's），就以6,900萬美元的高價，首次成功賣出NFT作品《Everydays: the First 5000 Days》。

遊戲開發商Roblox就是個善於將沉浸體驗創造經濟價值的企業。Roblox的主要營運模式，是提供所有使用者在平台上使用Lua程式語言創作開發各種遊戲。換句話說，在Roblox平台上，隨時都有成千上萬種遊戲供玩家挑選，開發者還可以推出遊戲專屬的虛擬配件用來裝飾角色，讓玩家在市集中購買。

Roblox在元宇宙中創造全新遊戲體驗

圖2：Roblox構想的元宇宙應用架構 （來源：https://blog.roblox.com/2023/03/tech-stack-metaverse/）
圖2：Roblox構想的元宇宙應用架構 （來源：https://blog.roblox.com/2023/03/tech-stack-metaverse/）

今年3月中，Roblox的技術長Dan Sturman也在一場對談中，揭露了對於元宇宙的觀點。他認為從1990年代使用至今日的網路架構，是在一個資料中心上使用標準化的工具如HTML、瀏覽器等堆疊出各種應用。「但我們現在可能正要進入一個全然變革的臨界點，」Dan Sturman強調，在強調3D沉浸式體驗的元宇宙中，各種應用必須能夠與實體世界產生緊密連結，還有雲端和邊緣設備架構出的超低延遲。

「為了壓低延遲率，我們在Roblox布建了20座以上的資料中心，」Dan Sturman解釋，「因為我們完全沒辦法忍受超過1秒的延遲。對Roblox來說，200毫秒以下的延遲才算及格。」

正因為看到產業裡的種種變化，林昭憲絲毫不認為元宇宙已經過時，反而更加看好未來的發展潛力。「如果說前兩年的風潮只是泡沫，如今不過是泡沫破掉了。」他提醒，在2001年時科技業界也曾經歷過一場網路泡沫，「當時在泡沫之後我們看到了網路的全面發展；所以現在可能也只是元宇宙的發展起點。」


【詳細內容請見《北美智權報》329期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

台股拉尾盤 大漲百點

中華電攜手新創 進軍海外

輝達：AI營收占比將暴增

上班閒閒沒事幹！她進Meta半年爽賺575萬 缺額現況曝光

相關新聞

AI概念股的擴散效應

從今年2月初，ChatGPT的風潮席捲全球，AI的引爆的商機成為今年台股的主軸，我在2/3就撰文IP股是最受惠的族群

AI大數據興起 誰受惠？

「大數據」一詞是指機構擁有的大量資料，由於其數量龐大且複雜，無法使用多數商業智慧工具輕鬆管理或分析。大數據的特性為數量 (Volume)、多樣性 (Variety)、速率 (Velocity) 和可變性 (Variability)

2023全球半導體產業大調查：汽車取代無線通訊成為最重要的成長動力

KPMG安侯建業日前發布《2023 全球半導體產業大調查》，受到全球半導體市場面臨人才短缺、地緣政治風險、利率上升等不利影響，2023年半導體產業信心指數降到近五年來最低，但因車用晶片需求大幅增長，即使存在供應鏈、人才和政治經濟方面的各種挑戰，受訪企業仍樂觀看待2023年全球半導體產業發展前景。

2019-2022年EUIPO的註冊共同設計無效決定選輯（五）

2010年2月2日，Lego向EUIPO提交編號001664368-0006的註冊共同設計，是屬於「建築組件」類。然而，在2016年，一家從事體育用品和紡織品製造和分銷公司（Delta-Sport Handelskontor GmbH）提交了一份聲明Lego積木設計無效的申請，以產品外觀的所有特徵完全由其技術功能決定為由，對系爭註冊設計提出無效申請。

探索USPTO商標查核(Audit)制度

美國專利商標局 (USPTO) 主管在美國從事商業活動的商標權人註冊商標之審核及授與權利。商標權人在美國取得商標註冊，除了獲得權利之外，也因此負擔持續使用商標的義務。USPTO身為主管機關，監督商標權人有沒有確實使用商標在所有指定的商品及服務上，自然也是其權責的一部分。鑒於近年來陸續發現有部分商標權人，為擴大商標保護範圍，而浮濫指定擬保護之商品、服務項目，實際上卻只使用在少數商品、服務之情形。USPTO實施了商標查核(Audit)制度，以督促取得商標註冊的商標權人在其指定商品、服務的範圍內，有確實持續使用其商標。在本文中，我們將介紹商標查核(Audit)制度、說明未通過查核(Audit)的後果，並提供對應此制度的建議。

TTAB推翻「100% THAT BITCH」不具商標功能之認定： TTAB 2023年 In re Lizzo LLC案

美國知名創作歌手Lizzo以其暢銷單曲《Truth Hurts》中的「100％ THAT BITCH」向美國專利商標局（USPTO）申請商標註冊。商標審查官認為申請人提出的標識其實只是一則慣用語，廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感，因此不具商標功能，應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服，遂向TTAB提起上訴……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦