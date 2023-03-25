泡沫破滅後 元宇宙才正要站上發展起點

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

韓國知名女子團體BLACKPINK在高雄舉辦演唱會，引發全台灣搶門票、搶旅館住宿跟搶高鐵票的風潮。這種限時限量、聲光臨場感十足的影音體驗，未來也可望在元宇宙的虛擬世界中享受。事實上，在知名遊戲平台Roblox中，就已經舉辦過數場的線上虛擬演唱會了。

科技業界的流行語（buzzword）總是一個接著一個出現，在前兩年疫情當中相當熱門的「元宇宙（metaverse）」就是一例。而在疫情消退後，元宇宙看似不再熱門，但在技術、資金、市場逐漸到位後，元宇宙帶來的各項變革才正要開展。

工研院產業科技國際策略發展研究所所長林昭憲指出，元宇宙的定義應該是運用科技創新讓數位與實體世界的生活更為美好，「數位空間（digital）與真實世界（physical）相互整合，產生出我們叫做 “phygital”的新概念，」他補充，在數位和實體充分整合的元宇宙世界裡，包括底層基礎設施技術、人際的互動方式乃至於生態系統，都將與現在大不相同。

不可諱言地，新冠肺炎疫情造成的居家生活，是元宇宙實現的重要推手。「0接觸經濟，已經形成人們使用行為和生活習慣的新常態，」林昭憲表示，由於疫情當中人與人的實體互動量降至最低，許多體驗式的服務被迫以遠端模式提供給消費者。「像疫情當中很盛行的遠端視訊，雖然大家已經漸漸習慣網上的互動，但現在的科技還沒辦法做到肢體接觸、眼神互動。未來這些都有希望透過元宇宙實現。」

商業模式：「感知」與「經濟」缺一不可

除了疫情因素，技術、政策、需求….也逐漸到位，像是5G逐漸在各國落地、區塊鏈、電商、企業數位轉型等議題廣受業界認可。總而言之，從個人到企業，都將進入集眾多技術大成的元宇宙世界。

元宇宙的商業應用也已經在你我身邊出現。2021年時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會上，就置入了14秒由虛擬分身「代打」的演講內容；因為虛擬影像實在太過逼真，觀眾一開始還以為整場發表會都是虛擬分身完成的。

圖1：NVIDIA執行長黃仁勳在GTC 2021大會的演講中，曾經置入14秒由虛擬分身代打的片段 （來源：https://blogs.nvidia.com/blog/2021/04/12/gtc-keynote/）

從黃仁勳的虛擬分身、到加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）在Minecraft舉行的虛擬畢業典禮，都是元宇宙中沉浸體驗的典型應用。林昭憲認為，元宇宙的商業模式必須包含「沉浸體驗」和「代幣經濟」兩個面向。前者就是AR、VR等技術帶來的虛擬式展演、協作、遊戲，而後者則是基於區塊鏈技術，讓沉浸體驗轉化成可交易流通、有稀缺性的資產，藉以創造經濟產值。

以這兩年在藝術界火紅的NFT（Non Fungible Token，非同質化代幣）為例，因為有區塊鏈公開透明、難以竄改的性質，已經被大量用於元宇宙世界中數位資產的驗證，例如在2021年3月，實體世界中的藝術拍賣龍頭佳士得（Christie's），就以6,900萬美元的高價，首次成功賣出NFT作品《Everydays: the First 5000 Days》。

遊戲開發商Roblox就是個善於將沉浸體驗創造經濟價值的企業。Roblox的主要營運模式，是提供所有使用者在平台上使用Lua程式語言創作開發各種遊戲。換句話說，在Roblox平台上，隨時都有成千上萬種遊戲供玩家挑選，開發者還可以推出遊戲專屬的虛擬配件用來裝飾角色，讓玩家在市集中購買。

Roblox在元宇宙中創造全新遊戲體驗

圖2：Roblox構想的元宇宙應用架構 （來源：https://blog.roblox.com/2023/03/tech-stack-metaverse/）

今年3月中，Roblox的技術長Dan Sturman也在一場對談中，揭露了對於元宇宙的觀點。他認為從1990年代使用至今日的網路架構，是在一個資料中心上使用標準化的工具如HTML、瀏覽器等堆疊出各種應用。「但我們現在可能正要進入一個全然變革的臨界點，」Dan Sturman強調，在強調3D沉浸式體驗的元宇宙中，各種應用必須能夠與實體世界產生緊密連結，還有雲端和邊緣設備架構出的超低延遲。

「為了壓低延遲率，我們在Roblox布建了20座以上的資料中心，」Dan Sturman解釋，「因為我們完全沒辦法忍受超過1秒的延遲。對Roblox來說，200毫秒以下的延遲才算及格。」

正因為看到產業裡的種種變化，林昭憲絲毫不認為元宇宙已經過時，反而更加看好未來的發展潛力。「如果說前兩年的風潮只是泡沫，如今不過是泡沫破掉了。」他提醒，在2001年時科技業界也曾經歷過一場網路泡沫，「當時在泡沫之後我們看到了網路的全面發展；所以現在可能也只是元宇宙的發展起點。」





【詳細內容請見《北美智權報》329期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】