歐洲5G／6G發展概況與未來趨勢

【蘇翰揚╱產業分析師】

5G科技當前已經成為世界各國與企業的兵家爭奪之地，數位新興科技發展較慢的歐洲在穩定的政策支持下正在逐漸追上美中大國，從共同市場到共同標準，歐洲執委會正在一步步的強化歐盟通訊生態系的競爭力。

歐盟在早期即開始制定先進通訊計畫

歐盟執委會 (European Commission, EC)在早期就投入5G發展，其在2013年建立5G公私合作夥伴關係（5G-PPP），以加速 5G 技術的研究和創新。同時，歐盟執委會已通過「地平線 2020 計劃」，承諾提供超過7億歐元的公共資金來支持。委員會於2016年通過了歐洲 5G 行動計劃，以確保在整個歐洲儘早部署 5G 基礎設施，該行動計劃的目標是最遲於2020年底開始在所有歐盟成員國推出 5G 服務，以確保在2025年能透過5G提供智慧城市與智慧交通的應用。

在歐洲，第一批耗資6000萬歐元的6G項目在5G-PPP下啟動。Hexa-X 旗艦正在開發第一個 6G 系統概念，並輔以8個研究 6G 特定技術的項目，Hexa-X計畫由諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）擔任計畫主持要職，研究方向主為提升無線電效能、網路演化和擴張及智慧連接，旨在以AI提升網路效率和部署彈性。與5G相比，6G在各種網路傳輸參數上表現更優異，同時降低更多能耗，為未來通訊領域的兵家必爭之地。

圖1. 歐盟5G與6G發展計畫 （資料來源：歐盟執委會）

歐洲5G產業主要應用與挑戰

根據Accenture統計，5G將對歐洲經濟預計在2021-2025年帶來高達 2兆歐元的產值，並使歐洲 GDP 增加 1兆歐元、創造多達2000萬個工作崗位、為產業帶來乘數效應；另外，5G 技術將促進歐洲經濟復蘇，例如加速供應鏈的數位化與能源需求偵測，以降低外部帶來的不確定性；同時，歐盟和英國擁有超過4.6億活躍網路用戶，經常待在線上的總人數在全球排名第二，加上疫情使得遠程會議、遠端教育、遠端醫療保健成為創新點。

從智慧家庭app、智慧工廠到車聯網，產業正在透過各種裝置進行串聯，而這些連結到互聯網的設備預計在2023年將達到147億台 — 相當於所有聯網設備的50%。擁有連接產品和數位服務的企業一大潛在優勢是透過網路更新就可以對產品進行升級。事實上，過去兩年在疫情、數位轉型與技術進步的驅動下，物聯網產業發展速度相當迅速，市調機構IoT Analytics指出，到 2022 年底，物聯網市場預計將增長 18%，達到 144 億連接數量；而預計到 2025 年，隨著供應鏈問題的緩解與產業需求進一步成長，全球將有大約 270 億台聯網物聯網設備。

企業家正加速佈局數位供應鏈，以增加產品端到端（end-to end）的可視性（visibility）與可追蹤性（traceability），傳統產業供應鏈中所運用的企業資源規劃（ERP）與供應鏈管理（SCM）解決方案多用於企業內部資訊流通；在供應鏈風險下，須建立上中下游廠商間的資訊互通，以防止供需失衡問題。其中，提升各環節的可視性為部署重點。在數位技術基礎上，如物聯網、人工智慧、5G、雲端的支援下，有效協調、各供應商間的合作，降低各種不必要的延遲，同時企業必須建立各種數據傳輸的標準，使供應鏈上下游廠商可以進行可信任與透明化的資訊交換，而這樣龐大的工程需物聯網設備的參與。而在最後一哩路的物流佈局上，調查指出，效率的路線規劃可以將司機的工作時間減少25%，並且透過物聯網裝置，供應鏈經理和物流團隊可以優化他們的車隊，提供更智能的路線規劃並辨識延遲的貨物交付狀況，數位供應鏈的需求未來替通訊產業帶來龐大商機。

從另個方面來看，5G依舊存在部分挑戰，舉例而言，5G 網路與標準仍處於推動＋審核階段。儘管受疫情影響，但 3GPP於2020年7月還是批准了5G Release 16，這是朝著提高5G性能和實現 V2X 和 IIoT 部署邁出的重要一步。但該組織卻警告，Release 17 處於「高風險」延遲階段，尚待觀察。而根據 GSMA 指出，設備要能商業化通常需標準推出後的12至18 個月，企業需要先經過長時間的開發、測試、試驗。同時，資訊服務業者可能也尚未做好快速打造解決方案與銷售的的準備，這可能進一步影響5G產品上市時程。

歐洲最終是否跟上美國，建立乾淨網路？

美國前總統川普在任內推出5G乾淨網路政策，目的在於確保美國關鍵的電信網路、雲端、資料分析、行動應用、物聯網和5G相關技術皆不會使用「不受信任」的產品，此舉被視為對中國大陸電信商拉起封鎖線，美國透過「乾淨網路政策」整合價值觀相似之盟友，排除中國大陸廠商參與5G網路，與盟友在如5G設備開發等項目上合作，建構美國開放5G生態系，連帶促進美國廠商與盟國業者共同建立可信賴的設備供應鏈，涵蓋設備與服務範圍包括乾淨營運商（Clean Carrier）、乾淨商店（Clean Store）、乾淨行動應用程式（Clean Apps）、乾淨雲端（Clean Cloud）、乾淨電纜（Clean Cable）及乾淨通道（Clean Path），計畫排除中國大陸相關設備與服務供應鏈，避免美國人民與企業資料暴露在外部裝置的資安風險中。

在該計畫中，美國政府除有權排除中國大陸有資安疑慮的電信商所提供的服務外，也進一步影響中國大陸雲端服務業者如阿里巴巴、騰訊、百度，禁止這些雲端服務商處理或儲存在美國生產的資料。而拜登政府並未停止該項計畫，主因在於中國大陸依舊提倡「網路主權」，並且變本加厲，網路主權的含義為在網路世界中也要講求主權完整性，搜尋引擎、手機、社交軟體、纜線、資料庫等網路軟硬體都不應脫離國家法規，應成立專責單位設立防火牆、建立網管人員來協助管理，使得抖音、微信與華為提供各種服務皆有機會蒐集國內外使用者行為資料，達到變相監控的效果。

至於歐洲是否會跟進？短期內判斷應不會。原因除了各國政府考量外，歐洲業者的佈局的速度並不足，龐大的投資需求、營收下滑、法規監管、以及新興的網路競爭對手等因素是歐洲電信業者的主要負擔，這對於發展5G覆蓋率帶來不小影響，僅有德國的5G覆蓋率達80%，法國預計要到2023年才能達到90%的覆蓋率，其他國家則是處於落後階段，以比利時而言，在27個歐盟會員國當中，比利時發展5G部署呈現落後趨勢。比利時政府將5G電信頻率拍賣截止日期延至2022年初，因此正式啟用5G網路的時刻也將一併順延至2022年下半。

台歐業者在5G／6G供應鏈合作機會

當前的生態系合作並非僅有技術發展與商業考量，「立場」（like-minded）已經是合作與否的前提，特別在半導體、通訊這種牽涉到複雜零組件供應鏈的產業更是如此。最常見的例子就是中國在美國封鎖下堅持科技自主，但目前依舊希望渺茫：特定的高性能運算晶片、相關電腦產品以及半導體製造設備與軟體技術被加入美國《商業管制清單》（CCL）、對最終使用者的中國半導體企業採取「推定拒絕」原則，同時對跨國企業進行逐案審查。企業於美中之間作出選擇已逐漸常態化，而這並非僅發生在台灣，國外供應鏈重組，從半導體到網路通訊，甚至連汽車、醫療產業現在都要加上一個「立場」，數位轉型跟綠色轉型是推動產業的助力，但最終能否進入其他國家市場，現在還要評估國家政府考量，挑戰不小。

不過，在台美、台歐商業活動日漸活絡下，目前在5G、6G合作上也各有斬獲，例如在「Horizon 2020」計畫中，遠傳、亞旭、凌華、工研院、交大攜手Telefonica、愛立信等業者開展無人機研究計畫；中華電、BOSCH、羅馬大學等則針對智慧工廠部分進行研究。2021年，歐盟更進一步啟動大規模6G研究與創新計劃「智慧網路與服務（SNS）」，預計未來七年投入18億歐元，建立歐盟6G系統研發能力，達到技術標準建立與科技發展自主的目標。台灣業者的優勢在於與歐洲在民主立場相近，因此可透過參與研究計畫取得先行者優勢，一方面提早了解歐洲未來在6G的標準設立，如資料速率、行動動性、連接密度、延遲、能源效率、頻譜效率和流量密度等項目，一方面也能盡快打進歐洲5G/6G基礎設施供應鏈，搶得未來市場先機。





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