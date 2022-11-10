全球移動顯示器恢復成長 預估2023年出貨將逾百億美元

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

隨著5G、人工智慧、物聯網等科技逐漸成熟，跨領域與跨場域的新興應用已是全球科技產業關注的焦點。而面板顯示作為人機介面的重要關鍵，創造出各種互動顯示應用場景，為面板顯示產業帶來一波新商機。近年來，台灣面板顯示廠商已在智慧醫療領域積極布局，其實智慧移動的顯示解決方案，也是面板廠商可以開發的高潛力應用領域。

資策會MIC觀察全球移動顯示器出貨值表現，2021年達到88.26億美元，比2020年出貨成長16.5%。進入後疫情時代，各國逐步採取與新冠病毒共存的生活模式，許多國家逐漸開啟國門並放寬旅客出入境限制，消費者搭乘各種運輸工具或是開車外出之需求增加，預估2022年全球移動顯示器出貨值可達90.96億美元、2023年出貨值將達101.29億美元，年成長率11.4%。由於戰爭造成生產供應中斷問題逐漸獲得解決，加上庫存調整，晶片短缺也逐漸獲得改善，全球移動顯示器出貨值重回成長軌跡。

圖一、2019~2023全球移動顯示器出貨值預測 （資料來源：MIC，2022年11月）

觀察國際智慧移動場域可以發現，移動場域系統整合商結合顯示器、感測器、人機介面、雲端服務、5G通訊、人工智慧，形成智慧移動顯示器解決方案，利用系統整合為客戶解決痛點，可有效滿足人們身處移動場域時對於安全與互動的即時需求。資策會產業情報研究所資深分析師陳賜賢指出，智慧顯示的移動應用場景，主要出現在 數位駕駛座 、 運輸 、 機場 及 路側 等設施，針對不同應用場景採用各類型的顯示器技術，藉由智慧科技結合相關軟體，提供客製化移動顯示器解決方案，當中又以數位駕駛座的應用市場最大。

圖二、智慧顯示移動應用場景範疇 （圖片來源：2022/11/2「跨域共創—智慧顯示應用發展研討會」，資策會產業情報研究所資深分析師陳賜賢簡報資料。）

德國Continental AG以顯示科技打造智慧駕駛艙

總部位於德國的大陸集團（Continental AG），創立最初是以輪胎為主要業務，歷經多次轉型和企業收購，快速發展成為全球主要車輛零組件供應商及車載顯示應用系統整合商。受到新冠疫情影響，Continental AG 在2019年、2020年出現淨利率負值，為強化輛產業長期爭力，透過技術創新及執行「Transformation 2019~2029」重組計劃，2021年集團淨利率終於回復正值。

陳賜賢指出，Continental AG以銷售相關硬體、軟體給車廠客戶為主要營收來源，硬體設備包括數位駕駛儀表顯示器、中控台顯示器、擴增實境抬頭顯示器、高性能車載電腦，搭配Continental AG的人機介面軟體和人機互動軟體，實現更直覺、更便利、更安全的數位駕駛艙顯示應用解決方案。2019年後，Continental AG陸續在數位駕駛艙車載顯示應用解決方案導入新興顯示科技，包括裸視3D顯示器、觸感回饋顯示器、智慧窗、防窺視顯示器、透明顯示器、OLED顯示器等。

Continental AG強調用創新的人機交互解決方案，提升駕乘的舒適性和安全性，其在座艙領域的多項創新解決方案包括ShyTech顯示器、智慧隱私顯示器、增強現實型抬頭顯示器、嵌入式座艙感應解決方案等等。ShyTech是一款「只有當需要時才可以被看到」的顯示器，平常不使用時可將顯示器和控制螢幕隱藏在木質或皮革外觀的表面下，只有在需要時ShyTech顯示器才會顯示資訊和功能，為用戶提高了駕駛時的友好性和安全性，這種設計正符合中大型、豪華型、生活時尚型等高檔車款對於大螢幕解決方案的需求。

圖三、Continental AG的ShyTech顯示器 （圖片來源：Continental AG）

另一款創新解決方案是智慧隱私顯示器，借助新的顯示技術，前排乘客可以觀看影片或資訊娛樂系統等多媒體內容，而不會分散駕駛員對道路交通的注意力，為乘客提供娛樂的同時亦可減少駕駛員分心。如果需要並且交通狀況允許，也可以切換顯示模式，讓所有乘客都能看見顯示器內容和車輛的動態資訊。

圖四、Continental AG的智慧隱私顯示器，為乘客提供娛樂的同時可減少駕駛員分心。 （圖片來源：Continental AG）

Continental AG根據與車廠客戶的深入討論，了解車廠對於數位駕駛車載顯示應用面臨的問題與痛點，透過新興顯示科技及高性能車載電腦，實現直覺、更便利、更安全的數位駕駛艙車載顯示應用。Continental AG近日也宣布，從全球汽車製造商獲得超過20億歐元的顯示器訂單，而從今年採用SOP 顯示解決方案以來，銷售額已超過70億歐元。

NEC將生物辨識技術應用於機場設施

日本NEC集團從1970年代開始研發指紋辨識，歷經多次管理革新及企業轉型，目前發展成為以解決方案為業務核心的跨國資通訊科技大廠，提供的產品及服務含括IT解決方案、網路解決方案、臉部辨識系統解決方案，是生物辨識驗證領域的全球領導廠商。

其中，NEC在2002年推出的NeoFace臉部辨識系統，對於NEC發展移動場域顯示應用解決方案至為關鍵，舉凡機場、鐵路、捷運、公共汽車、街道智慧路燈，皆可導入臉部辨識系統解決方案。新冠疫情對NEC營收影響不大，2018年~2021年期間，NEC淨利率維持正值，雖然2020年營收微幅衰退3.3%，2021年又回復正成長，原因可歸結NEC以解決方案為業務核心有關。

而NEC為機場建構的「旅客智慧刷臉查驗顯示應用」解決方案，採用自行開發的臉部辨識套件，包含鏡頭、CPU機板、顯示器等硬體設備，以及NeoFace臉部辨識AI軟體、NeoFace Cloud臉部辨識雲端服務。機場透過訂閱付費的臉部辨識雲端服務，讓旅客從報到、託運行李、安檢、出入境，皆可通過智慧刷臉查驗顯示應用解決方案，完成查驗手續，每位旅客平均可減少2秒登機時間，每架航班平均減少9分鐘登機時間，有效提升機場旅客通關效率，NEC以銷售相關硬體、軟體、服務為主要營收來源，目前已在全球超過70個國家地區，安裝超過1000套指紋和臉部辨識技術的系統。

NEC在2021年為沖繩那霸機場提供支援臉部辨識的電子通關系統，包括可簡化行李通關與申報流程的關税申報應用程式、電子申報終端機，以及讓旅客運用臉部辨識功能通行的出口閘門。出口閘門搭載NEC的NeoFace AI引擎，是NEC Bio-IDiom生物辨識技術解決方案的核心技術，利用海關查驗區的電子申報終端機擷取旅客的臉部影像，並與出口閘門的影像辨識攝影機進行臉部比對，旅客可於自然行進中快速、準確地完成身分驗證，減輕海關查驗區的壅塞狀況並縮短旅客的等候時間。關税申報應用程式與電子申報終端機則讓海關查驗更簡單，旅客只要使用關税申報應用程式輸入攜帶物品的內容、取得QR code，再使用海關查驗區的電子申報終端機讀取護照與QR code即可。使用電子申報終端機時，內建的攝影機會拍攝旅客影像，並與內建於護照IC晶片中的臉部影像比對。終端機拍攝的臉部影像僅供識別之用，使用完畢便會刪除影像。

圖五、日本機場海關查驗區的電子通關閘門示意圖，出口閘門（左）與電子申報終端機（右） （圖片來源：NEC）

除了警力和國家政府系統之外，NEC 的產品和解決方案也針對企業建築物進出管理、PC登入管理和娛樂產業應用進行廣泛部署。NEC的「人流監控智慧路燈顯示應用」則以路燈結合臉部識雲端服務，實現人流智慧刷臉身份查驗，可維護街區安全並熱絡商業活動。

建議台灣面板廠強化移動顯示技術開發

陳賜賢認為，台灣面板廠母公司可著重於開發適用智慧顯示場域應用的新興顯示技術，像是Flexible Display、Transparent Display、3D Display、AR-HUD Display、Micro LED Display等等，再整合旗下子公司的顯示應用解決方案，為客戶提供創新顯示應用解決方案，加速台灣顯示產業朝向智慧顯示供應鏈轉型。為擺脫面板標準品價格易受市場景氣波動影響，政府應協助顯示產業往高附加價值應用產品及服務發展，透過政策引導台灣面板廠及其顯示應用解決方案之子公司，赴海外主要需求市場設置銷售、客戶服務、生產研發據點，才能有效掌握並滿足不同市場的客戶需求。

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