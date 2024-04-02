台股2萬點 該如何布局？

【撰文：楊明峰】

台積電（2330）領軍台股狂飆，加權指數頻創新高，不僅「軋空手」，抱股的投資人更是深怕漲多回檔修正，如今台股還能進場嗎？各產業類股輪動上漲後，還有哪一個產業最值得布局？

有「財報魔法師」之稱的《投資家日報》總監孫慶龍，擅長透過財報分析，篩選出被低估的價值好股。在人工智慧（AI）浪潮下，台灣半導體類股具備長線成長潛力，是孫慶龍心目中萬中選一的好產業，他認為投資人若能秉持長線布局，將有不錯的投資回報。

美國聯準會（Fed）暗示今年下半年將啟動降息，雖然從2023年12月所公布的利率點陣圖預測，今年預估降息3碼，但以保守狀況降2碼來看，孫慶龍按照內在價值法推算，本益比將從原有的10倍提升至10.34倍；接著，再以本益比估值法推估今年台股加權指數，將較去年成長約24.08%，上看2萬2,248.5點，「加權指數目前在2萬點大關前震盪，並非是終點。」孫慶龍說。

選產業》半導體2030年規模估破兆美元 看好長線成長潛力

2024年波克夏（Berkshire Hathaway，美股代號：BRK）公司的董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）在致股東信中寫道：「發現一個真正美妙的事業時，就堅持下去，耐心會帶來回報。」而孫慶龍認為，台股中的半導體類股，就很值得堅定持續投資、耐心等待豐收，目前此類股占他台股投資比重已高達68%，關鍵原因如下：

根據全球半導體產業協會（SEMI）預估，全球半導體市場2030年規模將突破1兆美元（新台幣逾31兆5,000億元），2023年～2030年的年複合成長率（CAGR）將達13%。其中伺服器、車用、工業等3大應用就占去1/2以上。「以前只是電腦、手機需要晶片，未來汽車需要晶片，每樣東西連上物聯網也都需要晶片，因應AI人工智慧的蓬勃發展，更需要高效能晶片。而伺服器年複合成長率達15.5%，成長率優於車用、工業，顯示高階伺服器將受惠AI應用，保持高度成長。」孫慶龍說。

挑個股》台積電及供應鏈 營收與獲利表現可期

在全球半導體產業中，台積電，擁有領先全球的先進製程技術外，更是全球晶圓代工業的王者。根據研調機構集邦科技（TrendForce）調查顯示，台積電2023年第3季在全球前10大晶圓代工業者中，以57.9%市占率穩居龍頭。

除了看好台積電在晶片應用成長趨勢以外，孫慶龍同樣瞄準台積電的本土供應鏈廠商，2項看好的理由如下：

1.台積電強化扶植本土供應鏈：台積電因應未來半導體的擴張，預估2024年資本支出為280億美元～320億美元，並將持續推展海內外的擴產計畫，同時強化扶植本土半導體供應鏈。2030年目標為原物料在地化採購比率達50%、零配件在地化採購比率達68%、後端設備在地化採購比率達38%。

經寬量國際（QIC）研究調查，49家台灣半導體供應鏈市值目前為249億美元，預估2033年將成長近10倍至2,577億美元，年複合成長率達16%，市值在未來10年可望成長近10倍。

2.外資持有比率仍低：外資持有台積電股票比率達74%，但台灣半導體供應鏈的外資持股比率中位數僅有7%，不到台積電的1/10。

寬量國際認為，外資圈中有21家券商研究覆蓋台積電，但市值小於10億美元的台灣半導體供應鏈廠商，卻少有外資券商研究覆蓋，預期未來國際資本市場隨著台積電的展望正向，對台灣半導體供應鏈廠商的投資部位與了解程度可望逐步增加。

除了獲利能力提升外，市場也預估，若外資加碼或買進這些台灣半導體供應鏈廠商，將提升本益比評價，推升股價向上成長的空間。

既然台灣半導體供應鏈廠商具備長線成長力道，那麼如何從其中挑選潛力股？向來專注於產業面與基本面的孫慶龍，以3月11日統計數據，依「高成長、高殖利率、低本益比」選股原則，亦即本益比14.14倍以下、預估殖利率4.43%以上等條件，篩選出京鼎（3413）、捷流閥業（4580）、聖暉（5536）、華立（3010）、崇越（5434）、帆宣（6196）等6檔潛力股，其主要核心業務包含半導體設備、機械零組件、機電工程、IC通路商等等。

自從台股叩關2萬點大關後，許多股民不禁擔心加權指數會出現回檔修正，孫慶龍建議投資人應做好資金配置，以保持投資部位的韌性。