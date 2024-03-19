中東資金「暴買日股」 專家：把過去比重被壓低的調高

【撰文：朱紀中】

2023年上漲28%的日經225指數，元月續漲6.8%，在全球主要股市中排名第1。日經中文網分析，今年一開年因中東資金「暴買日股」，讓日經指數正朝著1989年天價3萬8,915點大步挺進（2月20日收盤為3萬8,363點）。

為何強調是中東資金「暴買」？主因由符合伊斯蘭教義100家日企組成的股票指數去年漲幅突出，其中占指數權重前5名的上市公司，從去年3月東京證交所要求上市公司實施資本改善計畫以來，迄今年1月底，個股漲幅都大幅超越日經指數。專家說，這種不顧股價漲幅已大、依舊加碼追進的態勢，應是法人正在調整投資組合，把過去比重被壓低的日股、順勢調高。

按資料，全球主權基金去年持有日股金額大增63%、達54億美元，在已開發國家股市排名第4，輸給美、英、澳，但以上排名在前國家去年主權基金持股都減少，只有日股增加。另外，《彭博》報導，今年迄2月2日當週止，海外基金連5週淨買超日股。儘管日股漲多，東證指數500強企業去年第4季的淨利潤卻創歷史新高，達13兆9,000億日圓。隨企業獲利提升，搭配日圓貶值有利出口產業和境內旅遊業，華爾街投資銀行繼續看漲日股，認為至少漲到日本央行改變負利率政策，漲勢才會暫歇，值得大家留意。