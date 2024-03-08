美股續強 投資聚焦3大產業

【撰文：劉萍】

由於美股短期技術線過熱，法人認為，可能有暫時修正風險，但長線而言，若總體經濟流動性不出現問題，對美股後市仍正向看待。美股資訊網FinGuider、瑞星財經科技營運長邱珩也指出，在AI成長明確、S&P 500企業的業績回升及美國總統大選等題材加持下，美股再攻高機率大。而他的分析依據與選股方向如下：

1.總統大選＋企業獲利，2大題材推升美股：邱珩表示，總統大選行情與企業財報表現，是美股續高的2大動能。他從Carson Investment Research、FactSet數據發現，美股自1952年至2020年間，總計有18次總統大選，S&P 500指數上漲機率達83.3%。

再看企業獲利表現，將會逐季增強。依FactSet對S&P 500家企業的每股盈餘（EPS）年增率預估，從第1季到第4季分別為4%、9.1%、8%、17.8%，全年平均是10.9%。

2.營收成長與利潤擴張，驅動股價上漲的關鍵：2023年為壓制通膨，利率高升，資產評價也跟著上調，PE擴張帶動股價上揚；「但在2024年，股價驅動的最重要因素，會是營收成長與利潤擴張。」邱珩說。

雖然美國整體企業的獲利預估值不錯，但個別產業及個股的表現落差頗大，在美國經濟仍有放緩壓力下，邱珩認為，選股方向上，首重營收與獲利能夠持續增加，甚至成長力道超乎預期的企業和個股，必定會吸引市場資金追捧而再推高指數和價格。

因此，邱珩以營收與獲利雙升的選股條件，篩選出以下產業和個股：

1.3大產業獲利成長最佳：

進一步分析FactSet估算S&P 500家企業2024年的EPS年增率，邱珩觀察到，有3大產業獲利表現大幅領先整體企業平均，分別是電訊服務17.1%、資訊科技16.1%，以及醫療保健15.9%。

2.業績為王，AI新五強將主導美股後市：

在資訊科技與電訊服務2大高成長產業中，最強代表就是號稱「美股科技七雄」（Magnificent Seven）的輝達（美股代碼：NVDA）、特斯拉（美股代碼：TSLA）、微軟（美股代碼：MSFT）、Meta（美股代碼：META）、亞馬遜（美股代碼：AMZN）、擁有Google的字母（美股代碼：GOOGL）及蘋果（美股代碼：AAPL）。根據高盛全球投資研究部（Goldman Sachs Global Investment Research）推估，自2023年至2026年，七雄的營收年複合成長率（CAGR）將達12%，比S&P 500整體平均的5%多出1.4倍。

科技七雄作為AI領頭羊，獲利持續高成長，去年就已成為法人與散戶的投資標配，更有業者成立2檔新ETF，Roundhill Magnificent 7 ETF（美股代碼：MAGS）和YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF（美股代碼：YMAG），讓投資人可以一次擁抱「七大奇蹟」。

不過，今年以來股市走強，科技七雄中的特斯拉卻暴跌19.53%，知名的《CNBC》金融分析師克萊默（Jim Cramer）表示，應將特斯拉從科技七雄中剔除；而對沖基金Light Street Capital分析師卡徹（Glen Kacher）更認為，科技七雄應要完全重組，改由輝達、微軟、超微（美股代碼：AMD）、台積電（2330，美股ADR代碼：TSM）和博通（美股代碼：AVGO）組成「AI 5」，因這五強不僅直接影響AI產業未來發展，也將引領美股未來走向。

卡徹的說法，其實也落實到AI新五強的股價走勢，其中輝達、超微、台積電及博通等製造硬漢，今年以來分別大漲46.63%、20.51%、23.9%及14.04%，唯一的軟體服務微軟則上漲7.45%。反映出市場對AI題材，更往業績為王聚焦。

透過4步驟

篩出雙率表現最佳個股

在投資性顯而易見的AI新五強之外，邱珩認為，兼顧獲利成長與財務安全的大型股，也是在股市高檔可列入的配置。他透過4步驟：1.市值超過100億美元；2.「短期營收年增率」高於「長期營收年增率」；3.EPS為正且EPS年增率大於0；4.營業利益率與營業利益率的年增率為正，最後篩選出雙率表現最佳的8檔（詳見表1），果然以輝達、微軟等資訊科技股為大宗，表現排名第2的丹麥製藥諾和諾德（美股代碼：NVO），是唯一進榜的醫療保健股，在產業龍頭禮來（美股代碼：LLY）力攻市值破兆美元、產業展望佳的帶動下，後續應會有亮眼表現。