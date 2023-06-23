未來5年元宇宙產業持續看好

【撰文：陳碩存】

在ChatGPT引爆話題後，元宇宙議題似有退燒跡象，但事實上卻是：話題退燒才是進入技術逐漸發展成熟的開始。在此階段，預料元宇宙市場將進入汰弱留強循環，無論是就活動性質或體驗操作上，使用者對元宇宙的期望都將一再地提高。

我們將元宇宙視為一種深度沉浸式的虛擬體驗，預期將對經濟活動產生重大影響。媒體和娛樂、廣告甚至服裝等面向消費產業，可能成為元宇宙的積極參與者。運算和數據傳輸的成本持續下降，加上區塊鏈技術和人工智慧（AI）的進步，也將成為這個板塊發展的關鍵推力。

我們還看到元宇宙在醫療保健和工業產業中的應用。在醫療保健上，預料它在虛擬實境（VR）的心理健康和醫學教育治療上，可望持續取得不錯的進展。在工業領域，元宇宙可以成為「數位孿生」（在數位世界中創造一個現實世界的數位模擬）的進一步延伸，也可作為技術培訓以及教育的互動論壇。

科技的進步使得元宇宙變成了可能，而消費者在觀念上，逐漸朝接納科技生活的轉變，更敲開了未來幾年元宇宙被廣泛運用的大門。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的統計，2022年表示「幾乎持續」使用網路的美國青少年比率為46%，高於2014年～2015年的24%。在同一項研究中，97%的美國青少年報告每天使用網路。我們認為，社會上具有廣大且精通數位科技的消費者，使元宇宙被廣泛採用成為可能。

雖然元宇宙的完全實現可能需要長達10年的時間，但我們預計未來幾年元宇宙相關基礎設施、人工智慧和體驗，在反覆運算的技術上都將出現改進。在此同時，我們也看到一些跡象，預示著數位體驗具爆發成長的潛力。

例如目前流行的線上遊戲《要塞英雄》，創建一個虛擬世界，每月活躍用戶超過2億5,000萬人。除了遊戲之外，《要塞英雄》在虛擬音樂會和消費品牌，或是娛樂跨界方面也取得成功。例如邀請DJ Marshmello舉辦的音樂會，吸引了1,070萬名觀眾同時上線觀看。

另外，Nike推出Nikeland，這是一個以其企業總部為藍本的虛擬世界，遊客能在那裡玩遊戲，並為他們的頭像配備特殊的Nike產品。參觀者還能使用行動裝置中的功能，將線下運動轉移到線上遊戲中，進而在數位世界中體驗現實生活中的運動。

Roblox則是讓每個月逾2億的活躍用戶，在虛擬世界中創建遊戲和體驗。運動品牌Vans在Roblox上推出Vans World，創建一個互動滑板公園，玩家能在那裡展示Vans的各種產品。

而Facebook的母公司Meta Platforms，推出Horizon Worlds，成為一種新的社交體驗，人們可以在其中玩遊戲、探索虛擬世界，並創造獨特的體驗。

至於在媒體廣告方面，全球媒體廣告和娛樂業每年創造超過2兆美元的收入，為元宇宙相關公司提供具吸引力的市場。我們看到元宇宙有機會參與，並可能顛覆媒體和娛樂市場的整個範圍。

廣告名言說得好，「廣告投放跟著眼球走」。過去20年裡，廣告主流從實體廣告轉為線上廣告，再從線上轉到移動廣告。目前全球廣告總支出逾8,000億美元，預料也將因為元宇宙出現而受影響。

當前每年達5,400億美元的數位廣告支出，主要來自「搜索」和「社交」這兩大類別。我們預計，作為網路的新主流，元宇宙將獲得大量的廣告支出，且透過大數據的運算，能夠更進一步了解客戶，同時再透過眾多體驗增加數據資料，而進一步更充實元宇宙的精準度。

我們認為未來元宇宙能占據全球娛樂和廣告支出的很大一部分，以及消費者可自由支配支出的一部分。我們也預期未來5年，在元宇宙基礎設施和平台技術方面的投資和相關企業營收將大幅增長，擴增實境（AR）及虛擬實境產業的企業營收，預估自2020年至2025年能夠有將近4倍的成長，營收可望突破1,000億美元（本文作者為瑞銀投信投資研究部主管）。