投資陸股 機會大於挑戰

【撰文：施斌】

在美中兩大強權對抗的時代，為世界各國帶來新的影響，其中之一、同時也是最大的影響，就是低物價的年代，短期內恐難以再現。

過往全球化趨勢是通膨低的主要原因，但現在西方國家去全球化、降低對中國依賴這種戰略，會推升生產成本，體現在經濟上，就是帶來高物價。雖然這種趨勢不利中國，但我對2023年還是非常正面看待。

原因有二，第一個是今年不會再有來自疫情的衝擊，居民日常生活都已經回歸正常；其次是，政策面已經看到放鬆跟改變，房地產業的支持政策就是最明顯的例子。

中國的房地產緊縮政策基本上已經結束，因目前中國房地產市場泡沫化疑慮可說沒有了，儘管現在還存在一些高槓桿的開發商，但僅是維持基本規模的營運，預期這些開發商未來的市場占有率只會下滑；反倒是一些財務比較穩健、產品質量比較優秀的企業，它們的銷售反而遠超過市場平均。可預見的是，中國房地產業將出現明顯的分歧現象：部分財務實力比較弱的企業，將會慢慢地從市場上淡出，產業競爭態勢出現強者恆強的趨勢。

現在大家疑慮的是消費動能未見大幅提高，消費者還未大力消費、許多企業家還未擴大投資，是因為認為中長期發展的能見度不高，還不清楚長期政策走向。

但事實上，隨著愈來愈多的支持政策出爐，包括對企業，尤其是對民營企業的政策愈來愈清晰，民間的信心逐漸恢復之後，相信會陸續反映在民間消費和企業投資的提升。只要信心恢復了，那麼疫情期間累積的人民幣幾兆元的民間存款，一定會帶來很強的經濟驅動力。

所以接下來要觀察的重點，在於政策如何轉向。通常在經濟愈差的時候，政府愈會釋出更多的支持政策，投資人需要看到政府態度的實質改變，才能「不擔心」，畢竟新政府團隊在落實跟執行政策方面，都需要一段時間發酵。

但是現在可以看到有很多事情都跟以前不同了，例如遊戲產業的新遊戲業務，最近已經看不到嚴格的監管控制了。馬雲回到杭州，也帶給市場極大的正面信號，暗示著政府對民營企業的態度趨向友善了；而人民的信心就是由這些事情慢慢累積的。

當愈來愈多人有信心了，經濟自然就會快速恢復。其實在投資上，對於現在「很多人擔心陸股」，並不是一件可怕的事；「當所有人一片看好股市」，這才是可怕的事。現在對陸股的預期低、估值也低，反而是比較安全的投資時機。

一旦人民的信心恢復了，預料最大的受惠者便是消費這一板塊。原因之一是消費板塊主要是內需型產業，受國際或是外部因素牽制影響的程度較小。第二是中國的消費升級還在繼續，這是一個長期發展的趨勢，所以只要是優秀的品牌，產品力強的企業，長期來看都具備強勁的增長潛力。且這個趨勢不會僅是在消費板塊上，其他許多領域也有同樣的發展模式。

現在許多人看陸股，認為充滿許多挑戰。但若冷靜來看，會發現陸股其實是機遇多於挑戰。首先是新冠政策如今已完全恢復正常，意味著經濟也恢復正常。第2，原本政府對一些產業的緊縮政策、對民營企業的一些監管政策，如今都朝好的方向轉變。

剩下唯一的不確定性，就是美中衝突，但預期美中關係不會走到極端。長期來看美中競爭肯定會在，但兩國之間還是有很多共同利益，例如全球氣候暖化議題，這不能只靠一個國家去解決，必須透過幾個大國相互合作，才能達到目標。從這些角度來看，預期陸股的機會仍是大於挑戰。

（本文作者為瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金經理人）