勞保恐提前破產 3解方曝光

【撰文：王儷玲】

勞保因近期投資虧損，缺口擴大恐有提早破產危機。其實，勞保長期以來入不敷出，勞保年改早就迫在眉睫，但政府卻遲遲提不出解決方案。根據勞動部資料，勞保光從保費收入與領取支出就有赤字，且缺口從2021年的288億元增至2022年的386億元，再加上2022年基金收益率為負7.4%，投資虧損589億元，就算今年政府增加撥補至750億元，仍不夠彌補財務赤字，勞保恐比原本精算預估的2028年提前破產。

根據勞保精算報告，勞保在2028年破產那年，政府就需撥補1,267億元，此缺口在之後每年將以倍數擴大。若以行政院將勞保維持在8,000億元現金水位來看，則自2024年至2028年，每年需撥補金額將從1,127億元增至6,900億元，如此不但國庫無法負擔，更衝擊國家經濟。可見勞保絕不能只靠政府撥補，必須提出年改方案。要處理勞保破產，可從以下方案著手：

1.用新財源成立儲備基金：

透過新財源（例如增收加值營業稅）建立年金儲備基金，並依勞保精算現金流量與基金缺口，規畫未來每年應定期撥入金額，以在出現財務缺口時，有足夠準備金支應，既可解除國人對勞保破產的信心危機，更可降低年輕世代撥補勞保的財務壓力。

2.高所得者實施多繳少領：

在多繳、少領、晚退的年改方案中，除已實施的延後退休年齡外，不宜全面減少給付，目前勞保年金平均給付額僅1萬8,294元，有61%勞工領不到2萬元。因此，年改須分層改革，對較高所得勞工（如投保薪資3萬5,000元以上）降低給付，保障勞工基本退休權益。

3.實施勞退新制自選方案：

這是很重要的配套，即增加勞工在不會破產的勞退新制下的退休所得。多年來退休基金協會與學者們不斷推動「勞退自選機制」，希望透過專屬且優質的退休投資商品增加勞工退休金。現今勞保面臨嚴重破產危機，更應加速落實，政府可在保留現行政府保證基金下，開放勞退自選平台。此機制只是增加勞工多一個投資選擇，若勞工希望勞退留在政府基金，仍能享有保證收益保障，權益完全不受影響。開放勞退自選後，會設計機制只篩選優質的多元退休商品上架，可分散風險，又有稅負優惠等提高勞工自願提撥誘因，比目前勞工自行在市場冒險投資更好。

年金改革最重要的是要建立一個可以做到止血的改革藍圖，透過多元循序漸進、機動調整落實改革計畫，這樣才能真正解決勞保財務危機。

(本《Smart智富》專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)