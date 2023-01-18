3步驟調整居家擺設 加強兔年財運

【撰文：林帝佑】

錢兔似錦！新的一年，善用簡易的居家擺設來帶動全年的財運！風水大師藏雲會館館主李咸陽分享，一般人可以從客廳著手，因為客廳代表居住者的事業、財運和人際關係，只要透過3個步驟，就可以提升新年運勢。

以九宮飛星來看，李咸陽表示，兔年由「四綠文曲星」入中宮，代表這顆飛星會在2023年有較強的統馭力量，流年的卦象則為「澤地萃」。而四綠文曲星是一顆象徵智慧的吉星，主管文化、學術知識等，澤地萃卦也是好的卦象，但比較偏向「小規模的聚焦」，可以想像「很多小雨點，終究要匯聚成流，但在匯聚之前，每個雨點的路徑都不同」。

所以，對所有人來說，2023年適合先專注在自身，好好沉澱、累積專業，再慢慢思考跨界的可能，讓好的專業能力與他人匯集，成為一股新的力量。李咸陽補充，投資也一樣，兔年整體先凶而後吉，上半年景氣恐怕較為動盪，想要危機入市，一定要貼近自己熟悉的領域，下半年再去思考跨界投資。而若想要加強一整年的財運，可以進一步參考下列3個步驟：

步驟1》站在住家「中宮」位置，找出客廳所在方位

首先，找出客廳的所在方位。拿出住家的格局圖或家具配置圖，沿著最外緣畫一個方框，接著分別在長邊、短邊均分3等份，畫出九宮格。接著利用指南針或是手機的指南針App，站在住家「中宮」的位置，找出客廳的所在方位。

如果客廳同時出現在2個方位之中，則以「人」的活動區域為主，譬如沙發的坐落區塊。如果沒有明確的客廳或隔間，也可以用「納氣口」，即窗戶、陽台或大門來代替客廳找方位。

步驟2》透過相對應的飛星，確認來年運勢吉凶

在知道客廳的方位後，接著確認相對應的飛星以及其在五行中的力量屬性：

中宮——四綠文曲星：此為吉星、屬木，主管文化、學術知識等，若客廳坐落在中宮，且居住者的工作需要創意或動腦，這顆星能給你很大的幫助。

西北方——五黃廉貞星：此為凶星、屬土，主禍端、意外、病痛等不好的力量，又被稱為「災禍星」，是所有飛星中最為不祥的一顆凶星。所以客廳若坐落在西北方，一定要在兔年想辦法化解其力量。

西方——六白武曲星：是吉星、屬金，主管偏財運，又被稱為「開陽星」，若客廳在對應的西方，居住者在兔年會有不錯的偏財運。

西南方——一白貪狼星：為吉星、屬水，主管事業、人緣與桃花，客廳若對應在西南方，居住者在兔年將有不錯的升遷運、對工作的掌握度也可有所提升。

北方——九紫右弼星：為吉星、屬火，專管婚姻喜慶、人緣等人際關係，客廳坐落在北方者，新的一年易獲外部人的奧援。

南方——八白左輔星：為吉星、屬土，專管正財的財運，對客廳坐落在南方的居住者而言，兔年有機會獲得升遷或正財運。

東北方——七赤破軍星：為凶星、屬金，代表破敗、口舌等負面事件，又被稱為「小人星」，需要留意口舌是非之爭。

東方——二黑巨門星：為凶星、屬土，主管病災，又被稱為「病符星」，居住者在兔年要特別注意身心健康方面的問題。

東南方——三碧祿存星：為凶星、屬木，主爭端、口角，甚至有訴訟之意，又被稱為「蚩尤星」，客廳若坐落在東南方，要留意相關的負面事件。

步驟3》布置五行相關物品，以「納氣口」附近為佳

每一顆飛星都有其五行屬性，知悉客廳對應的飛星後，針對吉星，可採用「相生」的方式提升其作用。而實際的做法，就是在客廳布置以下所需力量的五行屬性物品：

「金」：透過金屬小物或雕塑品來輔助，但因為台灣的天氣較為潮濕，建議金屬材質以金、銀、銅、錫為主，避免鐵製物品生鏽，需耗費較多心力保養。

「木」：可種植一些土生的綠色植栽。

「水」：放置魚缸、風水缸，或是種植水生植物，像是開運竹、萬年青等。但千萬不能放置死水，不利風水，也易孳生病媒蚊。

「火」：點上長明燈，或是掛上偏紅、偏紫的畫作或雕塑品來加強火的氣場。

「土」：放置陶瓷飾品或石頭雕塑品等。

在布置五行相關的物品時，李咸陽提醒，該物品的大小要有一定的規模，標準是「進客廳要一眼能看到」，若為1枝筆、1個杯子的大小，那對改善流年風水的作用就不大。至於物品放置的區位，只要是在該方位的區間內都可以，不過該區塊若有納氣口，即窗戶或陽台，則以放在納氣口附近為佳。