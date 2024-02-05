正遠保經朱水源董事長：提升保險公益價值、協助社會邁向永續

結合環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的ESG，是目前世界企業的經營潮流，看似與保險公司關聯極低，但正遠保經用行動展現，保險也可以符合ESG規範。

文．陳建維 圖．正遠保經提供

走進正遠保經，映入眼簾的是令人心曠神怡的辦公空間，令人驚豔的是，除了紙張，在正遠保經內幾乎看不到任何一次性用具，全公司都已實踐「永續」，而幕後的推手，就是正遠保經的朱水源董事長。

看見保險核心價值

切實協助客戶需求

現任中華民國全國商業總會理事、中華民國保險經紀人商業同業公會榮譽理事長的朱水源董事長，性格爽朗的他於泰山高中電工科畢業後本來以茶葉業務謀生。二十五歲時，學習背景與保險完全無關、對保險觀念趨近為零的他於一九九一年因緣際會踏入國華人壽，沒想到自此結下了他與保險業的不解之緣。

初入保險業的朱水源並非一帆風順，完全沒有概念的他才入行三個月，就因業績短缺幾乎難以維生，正思考要再轉行時卻聽聞噩耗，原來是有一位他當兵時的同學在當年二月份剛向他買保險，四月份前往小烏來遊玩時竟落水往生，經查無其他疑義後公司賠償家屬五百多萬，確保了一家人的生計。回想當時，朱水源感慨地表示友人「用生命來證明保險的好」，也認為是冥冥中有人要他堅持下去，把保險做好。

下定決心的他自此用心經營保險事業，在年僅二十九歲時就當上處經理，但正值高峰的他卻選擇離開國華人壽、創立了正遠保經。之所以放棄高額年薪，是朱董事長當下體認到保險從業人員的職業道德風險，他認為保險應該是一種社會保障制度而非商業行為，保險最大功能就是要解決民眾死太早、活太久、病太長（未來一定會發生而個人不能承擔的事件），故其理想的制度應該是建立以客戶需求為導向的銷售行為，而非一昧地推銷保險「讓公司的商譽被相信、讓服務專業且有價值」，直到現在這仍是正遠保經的重要理念。

朱水源董事長開啟新的樂活人生。

從客戶需求面出發

力求發揮保險最大效益

從業將近三十年，朱董事長對於保險的內涵十分清楚，他認為只要是從客戶需求面的角度來提供適切服務，一來可提升保險對於客戶的風險承受與轉嫁能力，二來不向客戶強制推廣、售賣保險，反而更能降低糾紛及取得客戶信賴。因此，朱董事長致力於推動「對的保險」，並以客戶需求為導向、診斷式的行銷為規劃主軸，其使命是期望保險行銷工作能使社會更祥和、能讓團隊有成就，並以成為華人最優質的保險專業集團為願景，體現「正好保險．傳愛恆遠」的理念。

「保險就是為客戶打造風險管理策略」，基於這個出發點，每位正遠保經的從業人員都有非常專業的風險管理知識與技能，協助每位客戶量身訂製「對的保險」觀念與建議方案，做出全方位的服務。於此同時，正遠保經也透過與各大保險公司的合作、整合其商品的優勢與特色打造適合每位客戶的金融保險平台，充分發揮保險經紀人應有的角色與服務目標。

築夢ESG 開啟人生第二志業

「每個男人都有個田園夢」，期待自己在未來退休時能在鄉下找塊地種種蔬菜、自給自足。朱水源董事長也不例外，個性屬行動派的他在事業有成之後，目前已將公司逐漸交班給兒子及女婿，自己則開始追逐心目中的田園夢。

五十歲時就實現了這個夢想，並在二○一六年時在坪林買地開啟了自己的田園夢。此前，他就經常在假日前往坪林遊憩並且愛上這個區域，而促使他下定決心駐足長留的主要原因則是因坪林為翡翠水庫水源特定保護區，區內並無過度開發，非常適合有機栽植。

決心落地後，朱董事長亦選擇了當地主要特產－文山包種茶作為他有機栽植的起點。實際上，台灣近年外銷茶葉的主要品種已從早期的紅茶、綠茶，轉為以輕發酵的包種茶、高山茶為主。文山包種茶、高山茶、東方美人茶是近幾年最足以代表台灣茶之台灣特色茶葉。

二○二○年時，歐盟推出為期六年的「歐洲綠色新政（European Green New Deal）」，主要目標是二○五○年達到碳中和。其中在農業方面主要是「農場到餐桌策略（Farm to Fork Strategy）」該策略涵蓋二十七項關鍵措施，旨在幫助歐盟農業轉變到更健康、永續的食物生產體系，並要求有機農地在

二○三○年能夠由現在的八‧五％提升到二十五％以上。

「要做，就做到最好」富有遠見的朱董事長因此決心一開始就直接力拼歐盟有機認證。不用化肥、不灑農藥，並打出「喝有機茶保護翡翠水庫」的口號，以自身人脈鼓勵企業合作契作，現在已有七個企業與朱董事長合作綠色採購，不僅做公益也可以當作禮品送人。這樣的方式一開始雖然遭遇部分地方人士質疑，但他始終努力不懈、終於逐漸獲得認可，也成立了「新北市永續農業運銷合作社」，目前朱董事長的有機茶葉不僅已有十三公頃的契作，也有更多在地茶農加入，目標將在五年內達到八十公頃的栽種面積。

放眼未來，朱董事長有個遠大的目標，那就是打造一個真正的「有機健康永續村」，之所以會有樣的想法，除了有ESG的概念之外，更重要的是如前面所述坪林係為台北水源特定區，保護好這塊土地就是保障大台北地區的用水安全，也希望保存下來的除了農業，還有當地的永續觀光，讓大家都能享受到這塊土地的美好。

雖然這個目標還有一大段的努力空間，但朱董事長抱著有事做、喜歡做、有沒有成功不影響生活且對社會有益的心態來做，反而讓他一步步走向成功，也擁有更精彩的人生志業。