美晶片法案看得到吃不下！台積電兩難...補助金恐與資本支出不成比例

文／林宏達

根據《財訊》報導，台積電前法務長杜東佑認為，美國《晶片法案》要求交出超額利潤，會降低新晶圓廠成功運作的機會，必須釐清目標，才能決定如何在複雜的限制中做出取捨。

《財訊》報導指出，過去一年，推出高額補助和產業政策，要打造自有半導體供應鏈的國家愈來愈多；這個名單裡有美國、中國、日本、印度、韓國，接下來，歐盟版的《晶片法案》也將通過，根據路透社報導，歐盟補貼金額可能高達430億歐元，約合新台幣1.45兆元。

這些晶片法案，對台積電和台灣半導體產業的未來肯定會造成影響。其中最具代表性的是美國的《晶片法案》，根據美國商務部的資料，從3月31日開始接受前端晶片製造和封測產業的投資申請，5月1日起接受成熟製程的申請，6月26日開始接受所有項目的申請，美國《晶片法案》的影響將逐漸顯現。

但是，《財訊》報導指出，日前包括台積電創辦人張忠謀和董事長劉德音，都對美國《晶片法案》政策以及內容，提出不一樣的看法。

友岸外包沒台灣 恐陷困境

3月16日，張忠謀公開提出疑問，「雖然晶片製造僅11%在美國，但若加上設計、設備、矽智財，美國也有39%市占。美國《晶片與科學法案》的目標是什麼？是希望把製造比率拉到30到40%？還是只要足以供應國防安全的供應鏈？」他更指出，美國友岸外包的政策並不包括台灣，「我認為這會是台灣的一種困境。」

31日，劉德音也公開表示，美國《晶片法案》中「有些條件沒辦法接受，還要與美國政府討論。」

事實上，根據《財訊》報導，過去4年，台積電從英特爾挖角政府關係副總裁Peter Cleveland出任資深副總裁，不斷在華府進行遊說工作；不過，業界人士透露，台積電對華府的溝通是多線進行，「產能、財務等複雜的策略，還是由台積電總部計算，直接和美方溝通。」

從美國商務部公布的資料看來，美國《晶片法案》中隨著補貼而來的各種限制，代表未來幾個月的申請過程所做的決定，會影響台積電未來的長期發展。

《財訊》報導指出，張忠謀估計，美國製造的成本比台灣高出50%，甚至是兩倍。而美國《晶片法案》計畫撥給半導體製造的經費是390億美元，用於建立整個半導體產業，法案中規定，直接補貼金額約為資本支出的5%到15%之間。若以台積電預計在美國投資4百億美元計算，可以直接得到的補助會落在20億到60億美元之間，其他補貼則用投資稅務抵減、聯邦貸款等方式進行。… (本文截自財訊683期，詳全文)