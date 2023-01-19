繳稅大戶台積電最高、長春集團搶眼...2021年企業所得稅費用排行全揭露

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／洪綾襄

根據《財訊》報導，2021年整體稅收的實徵金額，再次大幅超標4950億元。企業繳稅貢獻超標稅額75%。是哪些企業大戶抖內6000元現金大紅包給民眾呢？

府院決議將2021年超標（指超過預算編列金額，以下同）稅收中的1400億元「還稅於民」，每人普發6000元。若細究發放財源，超標占比最高為營利事業所得稅，這其實是企業因為業績成長，為稅收帶來的巨額貢獻；那麼，到底是哪些企業抖內（donate）這個大紅包給全國民眾呢？

《財訊》報導指出，財政部1月10日發布2022年全年全國賦稅收入初步統計，顯示2022年整體稅收的實徵金額再次大幅超標，比預算編列數超出4950億元。其中超標金額最多的稅目為營業利益所得稅，金額達到2943億元，個人綜合所得稅則超標1208億元，營業稅超標752億元。換句話說，企業貢獻的營所稅和營業稅，貢獻超標稅額達75%。

稅收超標　企業貢獻75%

事實上，《財訊》分析，2021年整體稅收也是超標，金額為4327億元，當年度超標金額最高為證交稅1554億元，其次為營所稅與營業稅。

財政部解釋，近3年整體經濟環境變動劇烈，稅賦收入自籌編到執行完畢有時間差，所得稅的時間軸更拉長將近兩年。例如2021年營所稅的預算是在2020年的4~8月編列，當時受到疫情衝擊，行政院主計總處預測當年台灣經濟成長率僅1.67%，結果最後2020年實際經濟成長率為3.39%；原本預測上市櫃公司獲利恐衰退，結果是大幅成長了逾兩成，導致稅收往往很難無法精準預測。

《財訊》報導指出，根據公開資訊觀測站各公開發行公司的綜合損益表，2021年企業繳稅超過百億元者有18家。繳稅最高者為護國神山台積電，所得稅費用高達661億元，其次為鴻海397億元，當年題材最熱絡的航運三雄中，陽明繳稅最多，稅費達368億元，萬海和長榮則繳了250億元左右的稅。

2021年股市極為熱絡，國泰金和富邦金積極處分股債，獲利雙雙創歷史新高，所得稅也繳了超過180億元。塑化類獲利也非常亮眼，不僅南亞、台塑、台塑化繳稅百億元以上，長春集團旗下3家公開發行公司─長春石化、長春樹脂、大連化工也貢獻國庫良多，雖然都沒有上市，但在18家繳稅百億元大戶俱樂部裡，就占了3家。

2022年企業獲利　恐兩極化

另外，台積電2021年的稅前淨利達6631億元，繳了661億元稅金，實質稅務負擔其實不到10%；反觀陽明，稅率就繳足20%。主要是科技公司享有兩大產創租稅優惠，一為研發投資抵減，可抵減率15%，二為投資於智慧機械、55G和資安的設備支出，可抵減率為5%。…(本文截自財訊677期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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