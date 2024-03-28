沒被炒作的小清新高息股

【文／方亞申】

今年來台股上漲超過一成，景氣趨勢向上者直接參與除權息勝算較大。台積電及供應鏈、AI伺服器零組件、營建、散裝航運、政策拉抬重電及軍工除息行情較看好。再來就是公司偏多、股利較去年提升的金融股。

國際股市前一周面臨美日歐央行開會決議以及輝達召開萬人產品發表大會，原先在國際油價今年大漲十五％以及輝達股價第一季已大漲超過八五％，市場都認為對股市壓力較大。結果是關關難過關關過，美國聯準會利率政策會議宣布利率不變，上調美國ＧＤＰ和通膨預期，同時也堅持今年降息三次的預測，算是安全過關。

00940規模龐大受矚目

企業財報公布結束、全球央行也開完會，大致上都未有更鷹派言論。現階段科技業亞馬遜、臉書、谷歌股價姿態還算高，當然ＡＩ相關的美超微及輝達還在創收盤歷史新高，而這段時間，美光、艾司摩爾、博通、應材、科磊等也默默盤堅。連好想贏台灣的韓國海力士股價也大漲二七％。總市值第一名的微軟維持龜速推升。只有蘋果今年股價跌十一．九六％、特斯拉下跌二八％最慘。

傳產的迪士尼、摩根大通、默克今年漲幅都跑贏標普的漲幅八．九％，近期表現較強勢則輪到能源股雪佛龍、艾克森美孚及西方石油；汽車股通用則創近一年半新高，今年累計已大漲二二．三％。美股電子、金融及傳產都有表現。

整體而言，去年電子七雄的蘋果及特斯拉仰賴中國市場較大，今年股價都明顯下跌。而臉書表現出色，亞馬遜及谷歌走勢中規中矩，只不過到了三月份，七雄中只有輝達持續走強，其他則在高檔震盪。而輝達召開大會後股價還能盤堅，並傳出除了美國大公司需要AI GPU外，以國家為單位，包括德國、日本、印度及中東國家也卯起來大買AI GPU，算力就是國力象徵的言論，正一一被各國接受，可以預期輝達業績將更上層樓！

此外，美國非電子股還是有被帶動上升趨勢。個股表現差異雖大，但只要四大指數守住月線之上就屬強勢。要注意的是油價站在八二美元之上就要小心。

台股近期深受ＥＴＦ影響，三月上旬以後，外資大致上賣多買少且空單增加，與投信對作。而統一台灣高息動能ＥＴＦ持有的主要成分股跌多漲少，掛牌以後價格就跌破發行價十五元，使得盤面電子股氛圍與前兩周大不相同。

四月一日掛牌的元大台灣價值高息，募集規模高達一七五二億元，金額僅次於元大台灣五○、元大高股息及國泰永續高股息，也相當於三分之一個國安基金額度，市場都在睜大眼睛看掛牌後表現，由於00940的規模實在很大，若在三月底前買滿九成，對於之後的台股動能似乎會有點力竭，除非00940價格上漲，要不然後面還有群益、兆豐及野村將推出的類似ＥＴＦ，募集規模可能就不會太大。

央行認證台灣錢淹腳目

先前市場在認購00939及00940時，實在有點瘋狂，這是屬於訴求高配息的ＥＴＦ，基本上價格較為平穩，主要是領配發的股息，而非要去賺取價差。不論如何，高息ＥＴＦ之亂代表台灣錢淹腳目，這點也是央行認證的，也是出人意外升息誘因所在；再者，台股今年總股息將上看二兆元，位居歷年來第三高，並連三年突破二兆大關。加上高額儲蓄，台灣的錢更多了，在政策上壓抑房地產，資金只好向股市跑，而轉向股市速度快慢，還是要看基本面。

經濟部公布前二月工業與製造業生產指數年增七．二七％、七．四七％，受惠ＡＩ、高速運算與雲端服務等需求增加，製造業首季站穩正成長態勢，預估將逐季上升；隨著全球景氣回升，除帶動半導體、伺服器等供應鏈，也有助拉升傳統產業動能。而這次誘發半導體大漲的ＡＩ，連一向對台灣負面印象較多的英國《經濟學人》及ＭＳＣＩ全球研究部，都難得說台灣是可投資標的或按讚；再者，全球企業總市值第三名的輝達創辦人黃仁勳再三感謝有台積電的提攜，才有今天的輝達，而輝達股價屢創收盤新高，轉眼間已經逼近一千美元大關；老闆同為台灣人的美超微則被高盛列為ＡＩ追蹤名單。吃下ＡＩ高頻寬記憶體（ＨＢＭ）的海力士，今年股價漲幅接近三成，也高喊要大舉投資二百億美元。

輝達所拉出的ＡＩ效應已被全球認同，而黃仁勳說台灣是焦點中心所在，可以預期後面台商在伺服器出貨可望更多，手機、PC/NB則是下一個焦點，也就是說緯創、鴻海、英業達、廣達、技嘉、和碩及緯穎等提供輝達軍火的供應商，業績會好，預計第二季起將較明顯上升。但是股價都是反映在前面，所以上述公司公布今年配息例如廣達配發現金九元、是近十年來最高，但是殖利率不到四％；今年補漲的鴻海預計配息五．四元，殖利率約三．八％，只有和碩將配息四元，殖利率約四．○八％相對最高。所幸ＡＩ題材今年將貫穿全球電子業，預估下游代工大廠容易填息，尤其當除息前若出現股價壓低，更有利填息走勢。廣達率先在四月十二日除息，具參考性！