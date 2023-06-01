車用面板出貨增 雙雄拚翻身

【文／吳禹潼】

面板廠耕耘車用市場有成，並且搶攻其附加價值，進軍車載顯示系統，而車用面板的升級，雙雄積極增加旗下高值化、利基化商品比重。

顯示器產業應用範疇廣泛，包含智慧型手機、筆記型電腦、電視等消費性電子應用，皆為過去面板廠主要的營運動能來源，惟近幾年來，隨著新技術如火如荼的登場，包括LCD、OLED、Mini/Micro LED等持續發展，同時又搭上當前火熱５Ｇ、ＡＩ等技術的順風車，整體顯示器產業的價值水漲船高，而應用的場景也進一步擴大，其中，車用領域即為各廠商致力發展的重中之重。

根據Digitimes Research調查，二○二二年全球車用面板的總量已達一．八九億片，且整體成長動能仍在持續中，確實，根據另一家研究機構ＤＣＳＳ報告顯示，汽車面板將在今年繼續成長全球總出貨量（LCD+OLED面板）預計將超過二億片，再加上各大一線車廠發現內裝顯示設計成為當今新車的一大賣點，因此紛紛開始參與顯示器規格的制訂，在數量及規格同步迎來大幅成長的同時，車用面板的產業地位也理所當然地進一步獲得提升。

友達穩坐全球前三大

從實際應用來看，車用面板大致區分為中控台、儀表板、後照鏡、抬頭顯示器以及其他等五大類別，而有別於過去車載面板主要皆為較單純的一片板，現在新車在進行內裝設計時，會將儀表板與中控台連結起來，另外包括：觸控、實體旋鈕、鏡頭等全部也都會一起整合進去，因此，除了顯示器本身面積變大之外，同時可能也需配合內裝達到曲面設計效果。

簡單來說，無論從何種面向分析，車用面板的升級已經是不會改變的發展趨勢，而先前在消費性電子領域被中國補貼政策打趴的國內面板雙雄友達及群創，則是早早就投入布局，希望力拚在車用領域站穩陣腳。

首先，友達布局車載面板十多年，客戶包含歐、美、日、韓、中各國車廠，座艙內儀表、中控台、抬頭顯示器、後視鏡顯示器，產品線完備，去年車載相關業務營收持續放大，占整體營收比重來到近二成水準，全年營收規模約達三○○∼三五○億元，目前穩坐全球前三大車用面板供應商地位，雖然過去幾年多半以供應車用面板為主，不過，現在已經可以提供整合型顯示器產品。其中，在中控系統部分，為車前市場的第一大供應商，所有車內螢幕顯示器市占率也是車前市場排名前三。

根據友達說法，今年車用業務隨著車廠需求穩定揚升，帶動旗下Mini LED背光及FIDM整合性顯示模組產品業務量增加，車用顯示相關業務本季營收可望突破百億元，創下新高，且業績逐季成長態勢也是相當明確，再加上近期面板產業景氣谷底已過，友達董事長彭双浪日前更是透露近期見客戶的頻率比之前高出許多，訂單動能轉強態勢明顯，並且表示下半年絕對會比上半年更好，字字句句都為市場注入一劑強心針。