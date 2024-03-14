AI Server需求勢不可擋

◎錢冠州 CSIA/CFTA

兩萬點過後的進場策略! 瞄準AI關鍵零組件 會來到兩萬點表示這波多頭非常強勁，回像過往道瓊指數在一萬八千點整理許久之後的突破兩萬，就展開了長期的大多頭，而這波由台積電引領台股衝關過高，主要就是AI產業的大幅成長，所以台股兩萬不會是終點，而是表示一個更大的產業趨勢，我們在這波瞄準指標股族群，包含散熱模組及高階封裝概念，這兩個都是目前AI伺服器的關鍵零組件! 2024年AI產業會比去年更大，從量的角度來說，去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右，而今年將大幅增長到45萬台以上，而且GPU由目前的H100將持續向上升級，我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會! 從散熱相關到台積電高階製程供應鏈，是我們在這裡瞄準的目標! 所以當股價劇烈震盪，一來是你的換股點，二來，則是進場未來潛力股的大好機會! 這次是比擬過往手機從2009年以來的十年好光景，而AI，到目前連第一個完整年度還沒有，未來的寬廣空間可想而知!!

台股在台積電及聯發科帶動之下持續創下波段新高，但是不少熱門股卻是演出開高走低的戲碼! 當然，由台積電所帶動的指數向上多頭並沒有任何問題，而當台積電吸引資金時，本來許多股票就容易走跌，這也許就是當前台股一套資金的慣性，像世芯-KY(3661)在短跌破4000大關時是技術面支撐點，但是突破4500過高買就容易套牢，同樣的，緯穎跌破月線會有拉力，但突破前高2500，如果無腦去追就有問題，所以，我們帶會員操作即使在題材看好的前提下也是以低檔來抓波段!

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