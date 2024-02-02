龍年選股必備 AI伺服器概念股

撰文／張文赫

台積電元月法說會釋出AI股利多展望後，輝達創辦人黃仁勳即將再度來台，激勵輝達概念股及AI PC概念股狂漲，指標股緯穎（6669）受惠於AI伺服器需求大增，拉升營收表現，可望帶動後續獲利增長。緯穎公告去年自結財報表現，去年全年營收2419.01億元，雖然年減17.4%，但為歷史次高紀錄，毛利率、營益率及稅後淨利率皆寫下新高，看好未來雲端產業集AI伺服器需求上升，將持續擴充產能。

緯創（3231）也受惠全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，營運看俏，自結去年第4季獲利超過33億元，雖然季減29%，EPS1.18元，值得注意單季毛利率衝上9.3%，創新高紀錄外，還帶動全年三率三升，年度合併營收為8670億元，毛利為689.13億元，全年毛利率為7.9%，創下歷史新高，每股盈餘為4.08元，也創下2012年以來最高紀錄。今年緯創在高階AI伺服器的優勢會延續，也受惠輝達、超微及英特爾架構的新一代AI伺服器，而為了因應產能所需，緯創也將分別在今年1月底、第1季底及下半年納入新產能。

英業達有後來居上的實力

在所有AI伺服器大廠中，英業達（2356）唯一同時具備AI矽智財與自研AI晶片能力的廠商，去年底宣布拿下在產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，其中更傳出一家廠商將用來作為AI PC使用。英業達成為本土電子代工廠中，首家有能力自研AI晶片並具備出貨實績。

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