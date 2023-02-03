IP雙雄股價有超額利潤

【撰文／陳子榕 】

IP族群在台股享有高本益比，加上股性活潑、股本偏低等特性，成為主力和喜愛買高價股的散戶的最愛。例如：世芯-KY(3661)在2022年11月，當月便上漲42.84%，高低價差304元，這樣漲幅真的相當驚人，但水可載舟亦可覆舟，同樣是世芯-KY，在2021年4月中，大跌44.78%，真是令人又愛又恨的股性。

對IP公司而言，營收模式有下列幾種：1.授權模式(License)：將其設計好 IP 模組授權給晶圓代工廠，第一次會收取授權金，往後開始量產就轉為收取權利金。2.委託設計(NRE)：透過替客戶進行 IC 委外設計，偏向客製化服務。3.一站式服務(TurnKey)：若客戶無法自行量產，則可透過 IP 廠向晶圓代工廠取得技術服務。其中筆者認為有富爸爸當作靠山的創意和智原，未來潛力十足!