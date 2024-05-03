大象變狐狸

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

AI驅動iPhone升級 蘋果可望迎來AI重估紅利

摩根大通調整蘋果年底目標價，從215美元下修到210美元，以4月26日收盤價169.3美元計算，潛在上漲空間24%，理由是M4晶片將重點凸顯AI功能，基於對AI驅動的iPhone升級週期和服務收入的積極展望，因此七大科技股的AI重估風潮輪到蘋果。

蘋果今年股價下跌-11.96%，目前估值為2025年每股獲利的25倍，低於iPhone 12跨入5G手機的估值下限，於是當iPhone跨入AI手機時，蘋果可望迎來AI重估紅利，參考2020年iPhone 12升級到5G手機，股價從2019年開始啟動，所以如果AI時代的iPhone 17在2025年九月發表的話，那麼AI的估值重估會發生在2024年。

於是接下來觀察的重點是，蘋果要如何改變市場對於缺席AI競賽這個刻板印象呢？4月25日傳出蘋果正在和OpenAI討論將OpenAI的技術用在今年發行的iPhone 16，以及如何將OpenAI的功能結合到蘋果的下一代iOS 18，iOS將包括多項基於蘋果自研大語言模型(LLM)的新功能，並且除了OpenAI之外，蘋果也與谷歌討論取得谷歌的AI機器人Gemini的使用權。

很明顯的，蘋果一方面自研，另一方面借力OpenAI與谷歌，甚至也跟百度合作，趕上AI端側元年的商機，只要推出的AI應用打中消費的痛點，以蘋果的iPhone生態圈擁有上億使用者，不難再創一波升級紅利。

蘋果將重返多頭指標 鴻海比台積電更有發揮空間

摩根大通預估，蘋果的營收從2023年3832.85億美元下降到2024年3759.88億美元，然後連續兩年成長，2025年3867.15億美元，2026年4395.76億美元。每股獲利從2023年6.13美元，穩步成長到2026年的8.3美元，換言之，摩根大通認為2024年的蘋果是未來兩年的相對低點布局點。

如果蘋果重返多頭指標，那麼台股什麼股票會受惠連動呢？筆者認為鴻海可能比台積電更有發威的空間，畢竟台積電最近有窄基期貨的議題困擾。上週工業富聯漲10.7%，已完成26.98元(人民幣)高點拉回小五浪的整理走勢，4月26日的跳空長紅Ｋ鎖漲停，暗示著工業富聯有機會拉出月Ｋ線圖的連三長紅Ｋ。

市占率目標40% AI伺服器是未來主要成長動能

在傳統雲端伺服器領域，工業富聯出貨量常年居世界第一，在ODM廠商中市占率超過四成，3月14日，鴻海劉揚偉法說會上表示，AI伺服器將成為未來成長主要動能之一，市占率目標是40%。

Trendforce數據顯示，2023年AI伺服器出貨量超過125萬台，年增率逾47%。工業富聯位於AI產業鏈中上游，伺服器業務也包含上游GPU模組、基板等。2017年，工業富聯攜手輝達和微軟共同推出全球首台AI伺服器HGX1，除輝達、微軟之外，工業富聯的AI伺服器客戶還包括谷歌、亞馬遜等。另外據傳，工業富聯已向蘋果獨家供應AI伺服器產品。由於AI伺服器相比傳統伺服器功耗劇增，出貨量提升將為液冷散熱帶來巨大成長空間。

4月25日北京市通信管理局發布《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024-2027年)》的規劃目標中提出，新建和擴建資料中心PUE值(電力使用效率)不超過1.25，推進存量數據中心升級改造，到規劃期末所有存量數據中心PUE值均不高於1.35。降低PUE值將推動液冷技術滲透率的提升。

AI伺服器營收貢獻 明年還會大幅成長

3月18日，工業富聯旗下子公司鴻佰科技出席輝達2024 GTC AI大會，展出與輝達合作開發的新一代液冷機櫃技術和解決方案，包括AI數據中心液冷解決方案GB200NVL72。目前看來中國能耗設計比美國差，所以會比較有意願換成更貴的液冷散熱產品來改善功耗問題。

鴻海在三月的法說會上修2024年展望至顯著成長，因為CSP AI伺服器有強勁需求，鴻海為輝達GPU模組主要供應商，並持續爭取基板、主板供應份額。鴻海能夠提供垂直整合方案，包含GPU模組、組裝系統、機櫃、交換器、電源供應以及液冷散熱解決方案，預期將在九月開始生產的GB200伺服器機櫃供應鏈中，提高供應份額，根據法人估算，AI伺服器的營收佔比從2023年的個位數貢獻，提升到10%，明年營收佔比進一步擴張到19-20%，年增率分別為30%、48%，是鴻海業績主要的成長來源。

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