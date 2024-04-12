一招讓前10名基金操盤手幫你選到翻倍股

文．董鍾祥

《年終獎金放大術》

每年底，上班族最期待的就是發年終獎金？到底是發一個月、兩個月，還是100個月？大家都非常期待，多領幾個月的年終獎金(大紅包)過好年。

通常年終獎金都會在農曆春節前發放，無論是發一個月、兩個月，還是100個月，大多數的投資人都會編織一個美夢~如何把年終獎金變大？

因為領年終獎金到農曆春節大都只有1~2週，所以交易策略以短線投資為主，該採取怎樣的有效策略，才能把年終獎金放大？筆者特為投資朋友們分享一個短線有效的交易策略~基本面選股+技術面操作的基金跟單操盤術和三合一買賣交易策略。

何謂基本面選股+技術面操作的基金跟單操盤術？每年12月底為各大基金績效競賽的年終作帳行情，基金操盤手的選股布局，要同時考量所買的股票技術面偏多且隔年的基本面仍然看好，這樣就能在12月底年終作帳行情形成一波多頭走勢，提高績效並能在隔年一月份的投資績效名列前茅。

投資人可以先在投信投顧公會網站和MoneyDj網站搜尋基金績效排行榜的前十名基金，再從前十名基金的核心持股中選股跟單操作，並採用勝率非常高的三合一買賣交易策略，就能取得最佳報酬。

何謂三合一買賣交易策略？這是筆者獨創且有效的短線交易策略：

當K線收紅且RSI黃金交叉且KD黃金交叉=三合一買進訊號(策略);

當K線收黑且RSI死亡交叉且KD死亡交叉=三合一賣出訊號(策略)。

如何運用？當股票形成三合一買進訊號，就要買在當下;當股票形成三合一賣出訊號，就要賣在當下，只要能遵守買賣紀律，就能避開千金難買早知道的˹心魔˼。

基金操盤手都是以基本面選股，選出來重壓的投資組合都是波段或長線基本面最佳的股票，投資人一定要親自做功課才會有盤感，先找出前十名基金共同的核心持股，然後採三合一買賣交易策略執行，這就是基本面選股+技術面操作的基金跟單操盤術。

舉例1：公會和Moneydj 今年以來績效排行榜

舉例2：Moneydj 今年以來績效冠軍富邦富邦的核心持股

舉例3：富邦富邦基金核心持股開年迄最高點的報酬率：

1.M31：+93.09%

2.世芯-KY：+13.48%

3.奇鋐：+100%

4.信驊：+12.14%

5.力旺：+34.85%

6.富士達：+141.80%

7.台積電：+28.16%

8.嘉澤：+19.90%

9.健策：+41.01%

10.川湖：+65.73%

結論：

開年迄今，冠軍基金~富邦富邦基金報酬+25.34%，其重壓的10支核心持股全壘打，開年迄最高點的報酬率為+12.14%~+141.80%，基本面跟單選股沒有問題，所選的股票只有賺多或賺少的差別;投資人只要按照三合一買賣交易策略執行，都會有非常不錯的正報酬，這就是董老師為大家分享的~年終獎金放大術。看更多資訊: https://reurl.cc/D4R5D6

※本文截稿自3月8日，提及之個股非投資建議，投資前請審慎評估