CAR-T療法的安全性風險引發關注 育世博ACC機轉展現出研發利基

文．理財周刊新聞中心

近期，關於CAR-T療法的安全性引起社會廣大關注。自去年底美國FDA開始關注經CAR-T療法引發T細胞癌症的風險（繼發性T細胞瘤），更是於今年2024年1月開始要求以CD19與BCMA為標的之上市CAR-T產品需於其仿單上加註關於繼發性T細胞瘤之黑框警示。此事件猶如一記重槌，為諸多研發中CAR-T療法蒙上一層陰影。

無獨有偶， 3月份，美國FDA對兩款尋求新適應症核准的CAR-T療法Abecma與Carvykti，在其臨床試驗中相較於對照組的較高早期死亡率表達擔憂，這亦引起廣大的關注與討論。CAR-T療法的確在血液癌症展現出優異的成效，然而大眾對其安全性的疑慮未曾停歇，從早先的細胞激素風暴到近期的繼發性T細胞瘤與死亡率議題，再再都顯示人們在對抗癌症的發展上仍有長遠的路要走。

對此，國內發展異體細胞藥物的領先廠商之一的育世博（6976）執行長蕭世嘉表示育世博的抗體細胞連結（ACC）技術平台與CAR-T療法不同，不需要對T細胞進行基因改造，有效降低CART可能產生的安全性風險，而抗體細胞連結（ACC）技術能產出次世代的異體細胞藥物，將抗體連結在免疫細胞上，形成一種新型的免疫細胞新藥，賦予細胞藥物可精準針對癌細胞進行毒殺的能力。我們很期待，能夠儘快在臨床階段的ACE1831與近期已甫獲美國FDA核准進行臨床試驗的ACE2016上看到臨床數據。

據臨床專家表示， CAR-T猶如打造出X-man變種人般的T細胞，而育世博的ACC則像是將免疫細胞訓練為特戰部隊，特戰部隊產生變異的風險是更小的，期望在現行療法之外，育世博發展出的新一代細胞藥物能夠展現出獨具優勢的臨床價值，為癌症患者提供更多新的治療選擇與希望。