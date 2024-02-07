金龍年正月行情推演 新春紅包股

文．蔡武穆

五大科技巨頭財報憂喜參半 美FOMC今年三月不可能降息

首先，五大科技巨頭財報憂喜參半，英特爾在去年第四季營收154億美元，年增10%，優於市場預期，不過，因PC市場低迷而下修本季財測，盤後股價重挫10%，那指及費半隨之翻黑，其後，超微第四季營收61.7億美元，僅略高於市場預期的61.2億美元，同時呼應英特爾PC市場疲弱的說法，對本季持保守態度，盤後跌幅超過6%。

微軟則創下620億美元的營收，年增17%，高於分析師預期，市場仍不買單，盤後下跌0.97%。蘋果去年第四季營收1195.8億美元，年增2.1%，睽違一年重返成長，但最重要的中國市場銷售疲軟，盤後跌1.8%。Google母公司Alphabet更是冤枉，去年第四季營收723億美元表現亮眼，卻因核心事業搜尋廣告部門營收低於預期，盤後重挫5%。

唯一可喜的是META及亞馬遜，META受惠於用戶成長，營收來到401.1億美元，淨利較去年同期翻二倍至140億美元，優於市場預期，更宣布將實施500億美元庫藏股，盤後股價狂飆超過15%。亞馬遜第四季營收1700億美元，年增14%，對今年第一季樂觀預期成長8%~13%，激勵盤後上漲7.8%。

台積電、聯發科表現不給力 市場公認AI仍是未來主軸

再來，美FOMC於周四凌晨釋出今年3月不可能降息，引發市場宣洩性賣壓，美股四大指數收黑，雖然周五短暫反彈，但去年從12月以來預期今年3月會降息而進入市場的籌碼，自然會進入沉澱和清洗，加上美國科技股財報表現平淡，短線來看，那指和費半會在高檔區間整理一段時日，長線來看，VIX恐慌指數仍在13.88低檔震盪，投資信心仍強勁，多頭趨勢無虞。

把焦點拉回台股，過去二周以來，台積電(2330)帶領台股攻克18119高點，然而，受到美股財報拖累，台積電ADR下挫2%，台積電股價拉回力守614元跳空缺口之上，但越接近688元高點，解套賣壓越沉重，外資雖大買20萬張，10萬小股民不給力解套就跑，股價在614~648元區間遊走。

市場期待聯發科(2454)法說會能複製台積電模式帶領台股攻克18119前高，可惜的是，聯發科第四季財報雖優於預期，但天璣9300已在去年大量出貨，法人認為中國市場競爭激烈，聯發科同時面對高通及華為的挑戰，獲利有觸頂的疑慮，看法分歧，法說會隔天股價拉出長黑K，只能期待下半年天璣9400是否能帶來新的刺激及亮點。