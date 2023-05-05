新手投資債券之前要了解的事

【文．林怡妏】

理財作家怪老子認為，長期持有並做好股債平衡才是投資的不敗哲學。怪老子曾經是一名工程師，四十歲開始專研投資理財，靠著股債配置，為自己創造穩定的被動收入，提早於五十歲那年退休。

債券該如何買？又該如何做好股債平衡？怪老子傳授他的投資心法。

影響債券價格的最大關鍵

債券又分為公債與公司債，是一種基於債務的投資。政府或是企業為了籌募資金，發行債券跟投資人借錢，並承諾在債券到期前的每期支付固定利息，到期時償還該票面的本金。

一般來說，債券票面的金額是固定的，而票面利率則是依照債券發行時約定好的條件固定配發。舉例來說，當你持有一張一千元的債券，票面利率為5%，那麼每年配發的利息就是五十元，當債券到期時你將收回你的一千元本金。

另外，經常被媒體與市場專家用來預示景氣榮枯的債券殖利率，指的是買入債券後一直持有到期為止的實質投資報酬率，因此又可稱為到期殖利率。亦即考慮債券買入價格、未來可領取的利息、賣出或持有到期後拿回的本金，來推算出的年化報酬率。

怪老子表示，由於債券票面的金額是固定的，因此相對於股票殖利率只有參考價值，債券殖利率的確定性極高，投資者可以具體知道自己的年化報酬是多少。

有些投資新手會問，既然票面價格固定、殖利率也幾乎可以確定，那怎麼還會經常看到媒體報導「美債殖利率攀升」、「債券價格狂跌」？

要留意的是，上述提到的是「票面價值」，亦即發行機構跟投資人借錢的金額，然而後者指的是「債券價格」，也就是投資人在市場中買賣這張債券的價格。

而影響債券價格漲跌的主要因素就是市場利率。市場利率與債券價格呈反向關係，當市場利率上升，債券價格就會下跌，反之亦然。

舉例解釋，一名投資人購入一張一千元，票息為3%的三年期公債，三個月後，政府因為市場景氣過熱決定升息，新發行的債券根據市場利率調整債券利率至5%，此時支付5%票息的債券就會比支付3%票息的債券更具吸引力，而使得原本支付3%票息的債券價格下跌。

存續期間的意義

為了預估特定債券價格對利率走勢的敏感度，債市採用所謂的存續期間作為指標。怪老子解釋，存續期間與時間沒有關連，它就像是一個風險指標，指的是當債券殖利率上升1%時，債券價格會下跌的幅度。

他進一步表示，只要知道每一檔債券的存續期間，就可以比較哪一檔債券的價格受到市場利率的影響比較大，甚至影響程度有多大，都可以透過存續期間來做推算。

怪老子建議投資人不管是購買單一債券還是債券基金、指數型債券基金，都可以先行到基金平台或投信官網了解存續期間，掌握投資風險。

長天期與短天期債券

除了債券價格會受到利率走勢影響，短天期債券殖利率也會反應利率決策。談到這裡，部分投資新手會問，什麼是短天期債券？

事實上，根據債券到期期限不同，又可分為長天期債與短天期債，一般而言，市場以「十年期債券」作為長天期公債代表，「二年期債券」作為短天期代表。

通常短天期債券受利率決策影響較為明顯，而長天期債券因持有時間比較長，因此除了受利率政策影響，也會受到景氣、通膨等因素影響。

相對而言，長天期債券因面臨的不確定風險較多，因此市場通常會給長天期公債殖利率更多的風險溢酬，使長天期債券殖利率優於短天期債券殖利率。

怪老子表示，當前聯準會升息循環已接近尾聲，亦即聯邦基準利率已來到高點，債券價格處在低水位、殖利率攀高，是長天期債券投資的好時機，他建議投資人在此時進場鎖住高殖利率，待聯準會開始降息，債券價格回升，就能收穫債息與價差。

股債再平衡

掌握債券的基本概念之後，進一步談到債券的投資布局。怪老子認為長期持有並做好股債布局是創造投資績效的不二法門。

他解釋，投資又分為攻擊型與防禦型，其中股票傾向攻擊型的金融商品，而債券則屬於防禦型金融商品，兩者都應該配置。

「假設你原本的資產配置是50%債券、50%股票，當債券下跌、股票看漲時，股、債比例就會失衡，就可以出售部分股票，買進一些債券，讓配置回到50%債券、50%股票，達到股債平衡，反之亦然。」

不過2022年發生罕見的「股債雙跌」，如此一來，「股債平衡」還是不敗的鐵律嗎？

怪老子表示，一般來說股債呈現負相關，但偶爾會出現齊漲或齊跌的狀況，只是發生機率比較小。而根據過往經驗「股債雙跌」的隔年，就會迎來「股債雙漲」，因此在長期趨勢看好的當前，可以趁著價格低點進行長線布局。

至於如何迴避債券所存在的風險，怪老子則認為，只要長期持有，便能藉由利息稀釋波動所造成的損失，「持有愈久，期末價格變動就愈小啊！」他表示。

新手投資首選債券ETF

最後，債券的買進方式又分為單一債券、債券基金與債券指數基金(ETF)，怪老子建議投資新手若要買公司債，盡量選擇債券ETF，一次配置多檔債券，建立一個投資組合，避免將雞蛋放在一個籃子裡，碰上單一檔債券違約的風險。

目前國內多家投信都有債券ETF商品，以投資級公司債來說，各家組合其實差異不大，投資人可以從中選擇偏好的產品，怪老子表示，儘管當前殖利率已從前幾個月的高點微幅回落，但仍處於近十年的相對高位，現在買進還有機會，只是切記要拉長線布局！