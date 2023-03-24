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央行升息台銀開第一槍！調升存款利率 1年定存利率逾14年新高

獲准參訪後驚吐感想 美資深記者：在台積電工廠「見到神的面容」

嚴防金融風暴

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山/理周集團總裁、德明財經科技大學客座教授】

銀行定期融資 存戶仍然忐忑

儘管FED迅速推出新工具BTFP(銀行定期融資計畫)，將向抵押美國公債、機構債務、抵押貸款支持證券(MBS)和其他合格資產的銀行提供最長一年的貸款，此次貸款的最大吸引力在於，銀行可以借入與其抵押品面值相等的資金─這意味著FED不會關注抵押品的市場價值，在多數情況下，抵押品反映了由於利率上升而導致的巨大未實現損失。但這無法從根本解決中小銀行資產端浮動虧損，負債端不穩定的問題，難以完全消除存款戶對美國中小銀行的擔憂。

3月15日，FED公布的最新資產負債表顯示，FED流動性和信用貸款工具共貸出3181.5億美元，僅次於2008年金融海嘯時期。其中，BTFP使用了119.4億美元，貼現窗口使用量則暴增至1528.5億美元(前一周僅45.8億美元)，創歷史新高(2008年金融海嘯時期高點為一千多億美元)。

美國商業銀行在2020~2021年貨幣寬鬆期間(低利率時期)，大量增加美債和機構債券配置，從2020年初的15%左右提升至2022年升息之前的20%以上。第一個倒下的矽谷銀行截至2022年底未實現虧損為152億美元。但這只是美國銀行業龐大浮動虧損的冰山一角。根據聯邦存款保險公司(FDIC)數據，截至2022年底，美國銀行業帳面上「備供出售」和「持有到期」投資組合的未實現虧損共計6200億美元。

黃金大幅上漲 避險情緒濃厚

但是市場恐慌情緒仍在蔓延，並未徹底消除，例如VIX恐慌指數持續上揚至2022年11月以來高點，不考慮新冠疫情期間，FRA-OIS利差擴大至2012年以來高點。黃金價格大幅上漲，接近每盎司二千美元，美債利率則大幅下降，尤其是十年期美債利率下滑至年初低點，反映市場避險情緒濃厚。

回顧矽谷銀行3月8日一則公告成了危機的導火線─其母公司表示將計入18億美元的投資稅後虧損，並尋求通過由普通股和優先股的組合來籌集22.5億美元。3月9日，由PayPal創始人Peter Thiel參與創立的知名創投Founders Fund建議企業從矽谷銀行提出資金，於是當天存款戶和投資者在矽谷銀行的取款總額高達420億美元！相當於矽谷銀行存款總額1700億的四分之一。

3月10日，加州金融保護和創新部(DFPI)發布公告顯示，由於流動性不足和資不抵債，根據加州金融法律第592條，它們已經接管了矽谷銀行，並控制了銀行存款。KBW銀行指數幾天內跌近16%，創有紀錄以來最大周跌幅。接著總資產達到1104億美元，美國第三十大銀行簽字銀行(Signature Bank)也跟著倒閉。

債券帳面虧損 激進升息肇禍

表面上，引爆矽谷銀行倒閉的導火線是流動性(擠兌)危機和恐慌情緒，但追根究柢則是FED激進升息下銀行的債券持倉帳面虧損，以及新創科技公司(矽谷銀行的主要存款戶)在升息週期的逆境中快速消耗的現金存款。2022年以來，FED全年累計升息425個基點，美債利率大幅攀升，債券類資產大跌，銀行端累積了大量帳面浮動虧損，如果美國政府不及時阻止危機蔓延，可能還有超過十家銀行陷入困境。

舊金山可以說是美國孕育高科技的聖地，蘋果、Google、Meta等都位在舊金山矽谷地區，舊金山地區經濟發展嚴重依賴其高科技行業，其配套的專業服務業占其GDP比重明顯高於全美平均水平。

矽谷銀行不同於其他商業銀行的存放貸商業模式，以協助新創科技公司獲取草創時期的資金為主的模式，在矽谷銀行正式宣告破產後，市場恐慌情緒投射在中小型銀行，於是第一共和銀行也瀕臨破產，但更大風險在新創科技業數量可能嚴重減少，可預期舊金山的房地產將成為FOMC高利率底下另一個躺著中槍的產業。

持有大批美債 隱現浮動虧損

此外，瑞士信貸近年來因投資虧損、管理不善以及高管頻繁更換等因素，已連續兩年虧損。3月16日，在瑞士信貸危機不斷發酵之際，歐洲央行仍堅持升息二碼，歐洲債殖利率走高。未來隨著歐洲央行進一步升息，債券殖利率或進一步走高，意味著，歐洲銀行機構面臨的存款流失與金融資產浮動虧損的壓力或將加大。

最後，在美歐債券殖利率大幅攀升情況下，外國證券或一定程度上造成日本商業銀行資產端浮動虧損，截至2023年1月，外國證券占日本商業銀行總投資證券比例為25.1%。

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