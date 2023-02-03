快訊

胡歌神秘妻身分起底 「花350萬學化妝吸引他」內幕曝光

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

林奕華終於就任副市長 藍營甘願被罵月餘 朱立倫有3大盤算

串連現實與夢境的攝影師-Yuka Lee

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．柯劭穎】

Yuka Lee，九零後的新銳女攝影師，畢業於台藝大電影系，相較大學時期大量動態創作，畢業後專注於靜態影像的創作工作。關於她的創作因對新浪潮時期的電影美學情有獨鍾，也對八零年代精美的日本動畫電影愛不釋手，作品因此深受電影影響。她的作品多為女性人像居多，面對景物與人像拍攝之中她覺得這是相輔的，她看見景物的同時腦中會直覺浮現畫面，快速地構圖出人物若在現場可以有什麼樣的動作與表情，這與她從小喜愛觀看時尚雜誌與人物攝影書息息相關。

一次大學課程的經驗顛覆了她的想法。許多人包括以前的她，都認為紀錄片一定是紀錄現實的東西，像新聞一樣的功能需要公正、客觀。然而深入了解，紀錄片其實是個完全主觀傳達創作者思想的創作，透過旁白、配樂、剪輯，拼湊排列成創作者的完整思想。然而這些內容都是假的嗎？卻也不是。透過這些手法，將客觀的事物主觀表達，這件事情與她想做的平面攝影相似，照片是高真實度翻照自然事物，而照片又並非自然的翻版，是攝影師對所看見的事物主觀的再創作，能延伸講述的東西十分的多。

作夢對Yuka來說是思緒探索的狀態。Yuka每次的睡眠幾乎都會做夢，尤其惡夢居多。時間垂直流動的現實感與平行體驗夢境的恍惚感，帶來的真假模糊使她每當從夢境醒來，都會對所在的現實感到十分的不自然與錯亂。經常被惡夢驚醒的壓迫感總令她喘不過氣，如同身陷沼澤無法回到現實。對她來說「夢」除了是創作靈感，思緒探索也是她身上的課題。「夢」作為靈感，對Yuka來說並非再現夢境，而是在拍攝後的獨處，或處理照片時不自覺聯想到夢境的狀態與色彩，夢境已融入她的身體，她並非想打造夢境畫面，而是「夢」不自覺的流露。所以她的作品總能看見寫實中的夢幻，夢幻中的寫實，直擊觀者的視覺。

本次展覽Yuka為髮藝師Zoe拍攝的Nightmare Escape系列便是源自惡夢，打破攝影是以最高真實度翻照自然的規則，以平日作的惡夢為發想創作這系列作品。嘗試把殘酷又驚悚的夢轉化成人的形象，而夢中總是留有一些強烈色彩，在系列中則以頭髮的形態作為傳達的媒介；當甦醒後逃離惡夢充斥在她腦海的方法，永遠都是戴上耳機將音樂播到最大聲，試圖把真實找回的過程中，腦海的畫面卻也與惡夢息息相關。而Carolyn的金工創作在Yuka的疊色效果上有了新的詮釋，作品的故事詩集書寫在Yuka拍攝的酷卡後方，更能沉浸在作品氛圍。為Birdycody拍攝作品時也強烈感受到作品背後的情感，運用她的方式重現並帶入她的意識，完美傳遞展覽主軸所訴說的「我看見你，你看見我」。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1171期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

SJ紀錄片太催淚！圭賢淚吐「被排擠」 利特爆哭4回

他拍下「猛禽之王」罕見獵食瞬間！2金雕戰鬥機俯衝一爪帶走小羊震撼片瘋傳

年菜拍出法餐感 學人氣攝影師用iPhone 14 Pro美味視吃

自嘲「路可能是錯的」 王力宏消失1年嘆「不容易」

相關新聞

美股金兔彈跳

送走了2022年的黑虎，揮別全年下跌-2741.41點的悲情，2023年迎來送錢兔，感覺空頭沒那麼兇了，多頭開始反「彈」，對的，兔年的行情特色就是「彈跳」。

做好股債配置、長期持有 ETF存退休金優選

財經作家雨果認為，廣泛而分散投資加上長期持有才是成功累積退休金的關鍵，眾多投資工具當中，ETF不用選股、不須特別研究股票與財報，是最好的選擇。

台積電先行 引爆比價效應

在市場對下半年全球景氣復甦及聯準會貨幣政策轉向的樂觀預期下，激勵標普五百指數向上突破壓力線，美股各指數位階也相繼向上收斂至年線，同時也帶動台股加權指數年後開紅盤補漲，收斂落後的位階，權值股龍頭台積電大漲更是推升加權指數的重要功臣及外資主力回補的標的，勢必會對產業供應鏈的股價帶來變化。

裕隆要為台灣爭光

FOMC會議之前，國際股市相繼大漲，市場甩開經濟衰退的疑慮，轉向「最壞不過如此」，開始反映下半年「通膨降溫、消費需求增加、FOMC降息」的樂觀假設，而大摩不僅一次的表示，當下的漲勢只是熊市的反彈，勸投資人不要參與，認為今年的美股仍有下跌10%的空間，只是大摩喊大摩的，市場嗨市場的，年初這波漲勢，很有以往元月效應的作夢行情的feel。

串連現實與夢境的攝影師-Yuka Lee

Glimpse of Her展覽以美人魚傳說作為靈感，以女性房間呈現，將房間比擬內心，透過作品呈現房間女主人的內心故事，希望民眾有所共感也能套入自己的故事。運用柔性的方式轉化現今社會的刻板印象，以及體現九零後的女性意識。本次展覽的特別嘉賓攝影師Yuka Lee，通過她的視角紀錄展間作品與觀者的對話。Glimpse of Her展覽以美人魚傳說作為靈感，以女性房間呈現，將房間比擬內心，透過作品呈現房間女主人的內心故事，希望民眾有所共感也能套入自己的故事。運用柔性的方式轉化現今社會的刻板印象，以及體現九零後的女性意識。本次展覽的特別嘉賓攝影師Yuka Lee，通過她的視角紀錄展間作品與觀者的對話。

油金抬頭

在台積電最新法說會定調全球半導體景氣：「包含記憶體，2023將迎衰退的一年，年減4%；晶圓代工年減3%。」所以科技股真正的決戰點在下半年的需求復甦能有多強─Ｖ型？Ｕ型？Ｌ型？這點就得看美國下半年的通膨率是不是如市場預期的降到4%甚至以下，以及中國全年GDP是不是能達到5%，目前中國各地方政府的兩會提出的GDP目標超過5%的甚多，也不知道是喊真的，還是做做樣子、迎合上意，總之，全球科技業下半年復甦力道就看這兩大變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。