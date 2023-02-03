串連現實與夢境的攝影師-Yuka Lee

【文．柯劭穎】

Yuka Lee，九零後的新銳女攝影師，畢業於台藝大電影系，相較大學時期大量動態創作，畢業後專注於靜態影像的創作工作。關於她的創作因對新浪潮時期的電影美學情有獨鍾，也對八零年代精美的日本動畫電影愛不釋手，作品因此深受電影影響。她的作品多為女性人像居多，面對景物與人像拍攝之中她覺得這是相輔的，她看見景物的同時腦中會直覺浮現畫面，快速地構圖出人物若在現場可以有什麼樣的動作與表情，這與她從小喜愛觀看時尚雜誌與人物攝影書息息相關。

一次大學課程的經驗顛覆了她的想法。許多人包括以前的她，都認為紀錄片一定是紀錄現實的東西，像新聞一樣的功能需要公正、客觀。然而深入了解，紀錄片其實是個完全主觀傳達創作者思想的創作，透過旁白、配樂、剪輯，拼湊排列成創作者的完整思想。然而這些內容都是假的嗎？卻也不是。透過這些手法，將客觀的事物主觀表達，這件事情與她想做的平面攝影相似，照片是高真實度翻照自然事物，而照片又並非自然的翻版，是攝影師對所看見的事物主觀的再創作，能延伸講述的東西十分的多。

作夢對Yuka來說是思緒探索的狀態。Yuka每次的睡眠幾乎都會做夢，尤其惡夢居多。時間垂直流動的現實感與平行體驗夢境的恍惚感，帶來的真假模糊使她每當從夢境醒來，都會對所在的現實感到十分的不自然與錯亂。經常被惡夢驚醒的壓迫感總令她喘不過氣，如同身陷沼澤無法回到現實。對她來說「夢」除了是創作靈感，思緒探索也是她身上的課題。「夢」作為靈感，對Yuka來說並非再現夢境，而是在拍攝後的獨處，或處理照片時不自覺聯想到夢境的狀態與色彩，夢境已融入她的身體，她並非想打造夢境畫面，而是「夢」不自覺的流露。所以她的作品總能看見寫實中的夢幻，夢幻中的寫實，直擊觀者的視覺。

本次展覽Yuka為髮藝師Zoe拍攝的Nightmare Escape系列便是源自惡夢，打破攝影是以最高真實度翻照自然的規則，以平日作的惡夢為發想創作這系列作品。嘗試把殘酷又驚悚的夢轉化成人的形象，而夢中總是留有一些強烈色彩，在系列中則以頭髮的形態作為傳達的媒介；當甦醒後逃離惡夢充斥在她腦海的方法，永遠都是戴上耳機將音樂播到最大聲，試圖把真實找回的過程中，腦海的畫面卻也與惡夢息息相關。而Carolyn的金工創作在Yuka的疊色效果上有了新的詮釋，作品的故事詩集書寫在Yuka拍攝的酷卡後方，更能沉浸在作品氛圍。為Birdycody拍攝作品時也強烈感受到作品背後的情感，運用她的方式重現並帶入她的意識，完美傳遞展覽主軸所訴說的「我看見你，你看見我」。