乾旱土地的農業奇兵 以色列孵蛋科技有一套

【文／賴素芬 （中央社駐特拉維夫記者）】

今年的缺蛋問題是全球性的，禽流感加上俄烏戰爭，衝擊許多國家的蛋雞產業。以色列政府卻在去年初未雨綢繆，預防年節時雞蛋供不應求。

特殊國情管控蛋市 調節進口保護本土蛋業

以色列的雞蛋市場由政府監管，採用配額制來限定每戶蛋農每年可生產的蛋量、允許進口的配額及關稅等，避免壟斷及保護國產蛋業；雞蛋售價則是由農業與財政部聯合組成的價格委員會設定。

以色列每年消費約22億顆雞蛋，平均每人每年吃250顆。COVID-19疫情前，以色列每年生產約20億顆雞蛋，由2,830名蛋農飼養，供應90%的當地蛋量需求。走進特拉維夫的超市，當地供應的雞蛋分為四大類：普通、散養、有機和Omega-3強化雞蛋，後三種特色雞蛋價格比普通雞蛋貴約80%到一倍以上。

COVID-19疫情延燒時，以色列也曾因民眾囤積發生蛋荒，2021年2月政府加倍進口蛋量配額，批准最高可達10億顆。根據以色列農業部與財政部的報告，2022年進口蛋量占當地市場30%左右。

每年4 月的「逾越節」（Passover）前，以及9、10月猶太新年（Rosh Hashanah）到「住棚節」（Sukkot）這段期間，以色列雞蛋需求量增加，政府會視情況開放進口配額。譬如農業部今年就再批准4,000萬顆的進口配額，免徵關稅，防止短缺。

除了增加進口配額，以色列政府也連續兩年調漲雞蛋價格，去年平均上漲6.5%，今年1月再調漲約12%。一盒12入的中型雞蛋價格今年漲到12.89謝克爾（約新台幣108元）。以色列農業部表示，價格大幅調漲的原因是全球飼料價格上漲，若不調高價格可能導致雞蛋產量下降和市場雞蛋短缺。

提升蛋雞產業效率 孵蛋科技兼顧人道考量

以色列大約一半面積是半乾旱的土地，加上強敵環伺，政府與民間都有強烈的憂患意識，不論軍事或農業上，總能率先運用先進科技，提出有效又低成本的解決方案。面對傳統蛋雞產業缺乏效率以及飼養不人道，他們也在尋求獨特科技解決。

養雞業分為肉雞和蛋雞兩大類，是完全不同的雞種和飼養方式。蛋雞生產分三階段，首先是母種雞產卵，再經孵化場孵養成中雞，而過程中會先將一日齡雄性小雞「淘汰」（以窒息或碾死方式），因為雄性蛋雞既不產蛋，也不適合飼養為肉雞，沒有商業價值。中雞場則只飼養雌性蛋雞到75日齡左右，再賣給下游蛋雞場生產雞蛋。

全球蛋雞飼養業每年「篩選與淘汰」的一日齡雄小雞達數十億隻，不僅不人道且代價高昂，許多歐美國家已開始尋找替代方案，美國和歐盟也承諾將禁止撲殺。然而，在還沒有新且有經濟效益的替代飼養方法之前，符合這項法規所需的成本已讓這些國家的中雞孵養業逐漸縮減，許多業者擔憂是否能繼續運作。

基因科學立大功 以色列新技術只生母雞

為了一窺以色列基因科學的獨門絕技，《全球中央》走訪政府的農業研究機構沃卡尼中心（Volcani Center），與資深研究員辛納蒙（Yuval Cinnamon）博士對談。專精胚胎學的辛納蒙表示，他們一開始所設定的目標就是尋找「高度準確、非常快速、蛋雞安全且具成本效益」的解決方法。

經過幾年來的努力，他們以基因編輯的CRISPR科技，生產名為Golda的母種雞。當Golda母種雞產下的卵暴露於藍光數小時後，經過編輯的DNA會被激活，阻止雄雞卵孵化，雌卵胚胎則是完好無損，正常孵化。

辛納蒙博士說，孵出的雌小雞不受藍光影響，成長後的母雞或牠們產下的蛋都沒有添加額外的DNA。他也說這項科技已獲專利，透過這套系統所生產的食用雞蛋已受歐盟食品安全局確認為「野生種」（wildtype），也就是屬於「非基改」產品，可在歐盟銷售。這項技術正接受美國食品暨藥物管理局和以色列農業部審查。

該項技術一旦商業化，Golda母雞將被飼養在家禽養殖中心，而牠們的後代將用於蛋雞業的生產作業。根據辛納蒙博士的說法，Golda母雞將對雞蛋業產生革命性影響。他興奮地說：「這項創新系統不僅有益於雞，也有益於地球。農民將獲得與今天相同的小蛋雞，而消費者也將獲得與今天完全相同的雞蛋。」

得知記者來自於台灣，辛納蒙博士說，這項新科技商業化後，以台灣在高科技產業的實力，對於這套系統所需的藍光儀器與自動化技術方面，也許有參與發展的角色。（完）