解決人口流失窘境 全球小鎮祭現金搶人

【文／蔡佳敏 （中央社副主任編譯）】

全球各地不乏都市人口爆炸，偏鄉人口卻嚴重不足的現象。為了解決這個問題，許多鄉村紛紛祭出「現金獎勵」來鼓勵家庭從大都會移居小村莊。

日本鼓勵出走大都會 農村捧現金助搬家

以日本東京為例，今年4月起，只要從人口3,500萬的東京移居至其他人口較少的地區，每一個孩子即可領100萬日圓（約新台幣22.5萬元）獎勵金。當局希望，到了2027年至少會有1萬戶家庭搬離東京。

東京少了1萬戶人家不太可能造成太大差別，卻有助於提振鄉村，為人口稀少地區引進專業人士和年輕家庭。

幾十年來，日本各地的民眾會遷移到市中心尋找工作機會。根據2021年發布的政府統計數據，COVID-19大流行之前，每年遷入東京的人數比離開這座城市的人數多出8萬人。

但赴都市打拚的生活模式，加上日本人口迅速老齡化，導致農村地區的居民愈來愈少，大批房屋空無一人。根據全國人口普查，2022年，日本一半以上的城市（不包括東京23區）被指定為人口稀少地區。

反觀日本主要城市的空間卻迅速耗盡，物價飆漲，東京長期以來都是全球生活成本最高的城市之一，2022年在全球排名第五。

不過，要領到獎金的條件不光是搬家，而是必須在新家住滿至少五年，且戶口內起碼要有一個人在當地工作或開業。

這類捧現金讓民眾搬家的現象不僅限於日本，而是全球皆然，諸如瑞士、澳洲、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等。

歐洲鄉村老化嚴重 租住優惠吸引小家庭

與日本一樣，歐洲許多鄉村也都因為年輕人選擇到大城市闖天下或不願意生兒育女，而面臨人口老化的問題。為了解決問題，許多地方政府猛砸鈔票以吸引本國公民或外國人士進駐。

以瑞士南部地區阿爾賓恩（Albinen）為例，當地居民不滿250人，地方政府願意支付超過5萬歐元（約新台幣168萬元）給遷入他們小鎮的家庭。這項措施提供給瑞士公民或在瑞士擁有永久居留證（C permit）的外國人士，且申請者必須在「新家」待滿10年。

義大利中部的聖斯特凡諾迪塞薩尼奧（Santo Stefano di Sessanio）也很大方，2020年時提供每年8,000歐元（約新台幣27萬元）獎金和廉價房租給任何願意移居至當地的人，且這份「好康」最多給三年，條件是必須在這個居民僅115人，20歲以下人口僅13人的小鎮住滿五年。

在葡萄牙，2020年的計畫提供移居鄉間的勞工最高4,827歐元（約新台幣16萬元）資金。對許多葡國小鄉村來說，這筆錢足以支付一整年租借一棟小屋的費用，但條件是申請者必須住滿一年。

Z世代能遠距辦公 小鎮聯手撒幣盼駐足

長久以來，農村與偏遠地區一直在與城市爭奪工作機會、人才以及投資契機。而上述「重新定居」計畫的用意都是希望移居的人真的能在新家生根、與當地人互動、在當地就學，並對地方做出貢獻。

此外，許多小鎮也在向無法久住鄉下或未在鄉下就業的民眾招手。他們鎖定的對象，是自COVID-19疫情爆發後，願意「棄城就鄉」、以遠距辦公代替進辦公室一整天的「數位遊民」。

微軟（Microsoft）一項針對31國3.1萬人的「2022工作趨勢指數」（2022 Work Trend Index）顯示，Z世代（1990至2010年代前期出生者）就業人口中，有52%表示由於他們具備遠距辦公的能力，正考慮遷出都市。

旅行新聞網站Traveling Lifestyle寫道：「與傳統遊客不同，遠距工作者往往會在一個地區停留數週或數月時間，將資金投入當地的住房、餐館、超市、健身房、洗衣店和理容院之中。」

為吸引這類短期貴客，全球多地的小鎮和村莊同樣提供特別企劃、現金支付等獎勵措施，盼能一舉留人。

西班牙不動產經紀商Think Spain網站指出，「西班牙幾個村莊願提供數位遊民高達3,500美元（約新台幣10萬元）的搬遷費用」，且擁有約30個成員的「全國好客村莊網絡」（National Network of Welcoming Villages）正試圖以提供共同工作空間、高速上網以及搬遷費用來吸引海外遠距工作者駐足。

文章提到成員村莊「小而廉價，充滿魅力」，且這些地方的生活成本可能低至每週僅175美元（約新台幣5,400元），最多不超過475美元（約新台幣1.4萬元），相當經濟實惠。（完）