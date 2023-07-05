不會老也沒有黑歷史 南韓虛擬網紅刮旋風

【文／廖禹揚 （中央社駐首爾記者）】

隨著人工智慧（AI）及建模技術發展，僅在網路上活動的虛擬人物塑像克服可能令人類排斥的「恐怖谷效應」，達到幾以假亂真境界。近年出現的「虛擬網紅」更是在韓國掀起風潮，成為引領年輕世代潮流的新興勢力。

當歌手主播還直播帶貨 虛擬人物成新行銷勢力

全球最知名的虛擬網紅當屬Li l Miquela，她誕生於美國矽谷一家新創公司Cain Intelligence，這位設定為19歲、巴西與西班牙混血的歌手兼模特兒在Instagram上曾吸引逾百萬人追蹤。

韓國的虛擬網紅則以韓柔兒（Han Yua）最具代表性，她在2019年出道，至今發過兩首單曲，首張單曲在發售六天內就在YouTube上收穫700萬點閱率，第二張單曲則一度在音源網站上達到新歌排行第35名佳績。

這些利用深偽技術（Deepfake）創建的虛擬人物在韓國活動範圍迅速擴大，包括歌手、主播、教師、購物台主持人等，他們不會疲憊、不會變老、沒有黑歷史，更不用擔心他們傳出私生活醜聞或犯罪，因為他們根本沒有所謂的私生活。

樂天購物台在2021年底首次推出利用AI技術創造的虛擬節目主持人LUCY，當時僅短暫亮相的她，到今年1月已經可以獨當一面主持購物節目，在由她獨自進行的名牌包與皮夾的直播中，庫存品在短短25分鐘內就銷售一空，證明坐擁10萬追隨者的LUCY帶貨實力。

以遊戲業界為首，虛擬人物在韓國已經開始被各大企業視為一種新商業模式，包括Netmarble推出的虛擬女子團體MAVE:；科技公司Pulse9更打造進軍K-POP的虛擬偶像女團Eternity，創造真正沒有體力限制、沒有心理問題的「全能偶像」。

無限制追求「完美」 恐強化外貌至上主義

Eternity的成員長相都是由粉絲投票選出，這也顯示，可以隨意搓圓捏扁的虛擬人物外觀勢必成為他們最大的賣點之一。韓媒《亞洲經濟》在2021年就曾報導，中國動畫公司打造的虛擬人物受到大量外貌批評，網友們嫌棄她「皮膚看起來很乾」、「臉看起來凹凸不平的」，「長得不像藝人」，單眼皮、痘疤及粗壯大腿都成為攻擊對象。

在外貌主義盛行的韓國當然也少不了這種狀況，2020年以保險公司廣告初次亮相的虛擬網紅Rozy也面臨許多針對外貌的評論，「長得很俗氣」、「比其他虛擬人難看」、「眼距太開沒有魅力」等冷酷評語不斷。

甚至有整型外科醫生特地拍影片分析Rozy的長相，認為她的長相並不完美，「雀斑可能是為塑造親民感，偏圓的臉形能給人親近、溫柔的感覺」，「用有個性的單眼皮加上眼線的方式來強調眼睛，眼距開的部分給人東方人的感覺」。

這樣的分析有其道理，但也令人憂心是否可能強化一般人對特定長相的刻板印象，尤其韓國的虛擬人物以女性居多，可能更強化韓國女性對單一長相的追求。

韓國觀光公社去年為宣傳活動打造的虛擬人物Yeoriji曾因外型酷似韓國女團Red Velvet成員Irene引起軒然大波，除了侵害肖像權爭議外，就此提出質疑的國會議員也指出，雖然當局聲稱是按照MZ世代（1981年到2010年之間出生的人）喜歡的五官塑造人物，但這種做法無疑也是對不現實的外貌至上主義搧風點火。

韓國媒體就虛擬人的長相詢問一般民眾看法時，有些民眾認為，好看的外表實際上的確對宣傳有正面作用，沒必要非得把虛擬人做得醜；也有人認為展現魅力與個性更重要。

實際上，韓國統計廳在2020年進行的一項調查顯示，69.3%韓國受訪者認為好看的外表在社會生活中「相對重要」，同時有15.9%認為「非常重要」，認為「完全不重要」的比例僅有0.3%。

虛擬人衣著暴露行不行 相關倫理漸受重視

除了對外貌看法的影響，虛擬人物相關的倫理問題也越來越受關注，包括未成年虛擬人物穿著暴露是否屬法律規範的違法行為，虛擬人可應用範圍是否應限制等，但可能引發的問題遠遠不止於此。

韓國國際人工智慧與倫理協會（IAAE, International Association for Artificial Intelligence and Ethics）2022年發表了一份「數位人倫理指導方針」，希望藉此找出人類與AI共存的理想方式。

IAAE理事長全昌培指出，數位人與虛擬人技術應用範圍越來越廣泛、複雜，不僅在視聽娛樂領域，還擴及政治、教育、金融消費等，可能引發欺騙消費者、使用者的問題，或是被濫用於詐騙犯罪、未經許可重製已故人物，甚至利用在政治活動上。（完）