舌尖上的俄烏戰爭 一碗羅宋湯主權各自表述

【文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）】

俄烏早在2019年就發生過「羅宋湯大戰」，如今聯合國教科文組織介入，將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄，讓基輔當局樂不可支。

羅宋湯是一道營養豐富的濃湯，通常以甜菜根為主食材。在俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家及波蘭都是一道常見的料理，烏克蘭還視羅宋湯為國菜。聯合國教科文組織2022年7月1日將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄。

教科文組織指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭，並考量到戰爭對「這項傳統造成的負面衝擊」，引發它啟動快速審批程序通過這項決定。

教科文組織官網在非物質文化遺產（ICH）裡描述烏克蘭的羅宋湯烹煮文化，稱烏克蘭羅宋湯是一道傳統菜餚，用肉湯和甜菜根、甜菜或發酵甜菜汁烹煮。羅宋湯也分很多種，各種做法也誕生出不同食譜、烹飪方法與適合享用的場合。

凝聚斯拉夫民族味蕾 烏克蘭羅宋湯入選非遺

羅宋湯通常會搭配麵包或大蒜麵包一起食用，最初主要是婦女在吃，如今許多男性也將羅宋湯作為日常菜餚。

羅宋湯的製作可追溯到幾個世紀以前，在各個家庭不斷傳承，孩子們也多會參與煮湯準備工作。作為傳達熱情與好客的表示，烏克蘭羅宋湯能在餐桌凝聚所有年齡、性別和背景的人。

除了日常餐點，羅宋湯也是某些典禮儀式不可缺的項目。像烏克蘭中西部的波多里亞（Podillia）地區，當地習俗是婚後第三天，公婆要登門拜訪，吃媳婦做的羅宋湯，與唐詩「三日入廚下、洗手作羹湯」頗有異曲同工之妙。

聯合國教科文組織表示，羅宋湯在烏克蘭的故事、民歌和諺語中普受稱讚，更被視為烏克蘭的生活方式和身分標誌。但自俄羅斯2022年2月底入侵以來，烏克蘭的羅宋湯文化元素正受各種因素威脅，包括烏克蘭人民流離失所吃不上飯，被迫自羅宋湯烹煮、飲食的文化背景抽離，「民眾不能相聚⋯⋯這破壞群體的社會和文化福祉」；此外，戰爭對周圍環境和傳統農業的破壞，使很多烏克蘭人無法烹調羅宋湯或種植所需的本地食材。

聯合國教科文組織一個委員會2022年7月1日宣布，烏克蘭羅宋湯烹調文化被納入瀕危文化遺產名錄，目的是要引起外界關注，在這項文化面臨存亡威脅下確保它獲得保存。委員會指出，俄烏戰爭已經「威脅到」烏克蘭這道湯品文化的「續存能力」。

為羅宋湯主權搶翻天 俄羅斯、波蘭也參一腳

羅宋湯材料和料理方式依季節及地區不同而差異顯著，但也是東歐很受歡迎的湯品，在烏克蘭更被視為國民料理。不僅家庭日常會享用，在慶典、節日或婚喪喜慶時也是一道不可或缺的菜色，甚至被視為象徵烏克蘭文化與民族主義的代名詞。

在這樣的背景下，羅宋湯的發源地一般認為是烏克蘭。但因為沒有正式的歷史紀錄，也有別的國家搶著想要這道紅豔湯品的主權，俄羅斯和波蘭就是其中的兩個代表。巧合的是，他們在歷史上都曾以武力支配烏克蘭很長一段時間，而且俄羅斯經常將羅宋湯介紹為本國的傳統料理，激怒許多烏克蘭人。

俄烏從領土吵到餐桌 雙方早爆羅宋湯大戰

同屬斯拉夫民族的俄烏早在2019年就發生過「羅宋湯大戰」。當年4月底俄羅斯總統蒲亭和北韓領導人金正恩舉行兩人間首場峰會，晚宴包含當時是以俄羅斯傳統湯品身分上桌的羅宋湯。2014年俄國索契冬奧時，羅宋湯也以「俄羅斯國手料理」身分登場，向世界昭告「俄羅斯的味道」。

2019年5月，俄羅斯外交部官方推特的一則貼文引發戰火。貼文稱「永遠的經典！羅宋湯Borsch是俄羅斯最有名、最受喜愛的食物之一。同樣也是我們傳統料理的象徵。有一說是Bor sch這個名字源自於俄語的borchevik（大豬草），據說borchevik在古代羅斯（Rus）常被用來製作湯品！」但這則推特下方留言引來不少烏克蘭網友撻伐，稱「羅宋湯很明確是屬於烏克蘭的。莫斯科的文化剽竊又來了」。

2019年8月，烏克蘭國營電視台UATV在他們的官方YouTube頻道上傳新聞影片反擊，標題為〈為什麼羅宋湯是烏克蘭料理，而不是俄羅斯料理〉，影片不只加上英文配音，還特別點出「不管俄羅斯再怎麼努力想奪走它，羅宋湯仍是在烏克蘭歷史中深深扎根的文化傳統料理」。

如今聯合國教科文組織介入這場「羅宋湯大戰」，還一面倒向烏克蘭，自然讓基輔當局樂不可支。烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）在社群媒體Telegram寫道：「羅宋湯之戰的勝利屬於我們⋯⋯羅宋湯之戰和俄烏戰爭，（烏克蘭）都將贏得勝利。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）抨擊聯合國教科文組織這項行動，表示這是要讓羅宋湯屬於「單一民族、單一國家，這是仇外心理」。（完）