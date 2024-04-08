北台灣也有黑鮪魚經濟 蘇澳年產值破兩億
【文／陳思豪】
說起黑鮪魚，大家都會直覺想到屏東東港。其實，北台灣的宜蘭蘇澳正在成為黑鮪魚的新據點，將是饕客的另一個新鮮選擇。
「黑鮪魚經濟」是台灣漁業的重要支柱，如今不再只是南部獨有，北台灣的經濟規模也逐步成形。
每年4到6月，是黑鮪魚盛產的季節。過去不少饕客會湧入屏東東港大快朵頤。除了東港，宜蘭蘇澳正在崛起，成為新的黑鮪魚聚落。
蘇澳擁有豐富的海洋資源，也是黑鮪魚主要產卵地，但相較於東港，卻未享有同等名氣；但近幾年的漁獲量穩定成長，並建立自己的產銷系統，逐步打開知名度，瞄準整個北台灣市場。
「不要說民眾，就連北部很多店家，都不知道這裡有黑鮪魚，」蘇澳區漁會總幹事陳春生一席話，道盡當地業者的無奈，特別是跟東港相比，當地幾乎沒得到中央政府的關愛。
包括總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都曾親自到南部替當地產業拉抬人氣。特別是擔任過屏東縣長的蘇貞昌，還化身「拍賣員」，幫忙叫賣每年的第一尾鮪魚。反觀距離中央較近的蘇澳始終乏人問津，所有的宣傳工作，只能靠當地漁會自力救濟。
除了人氣不如對手，過去幾年的產銷系統也不夠完善，許多黑鮪魚跑到知名餐廳的餐桌上，但鮮少人知道是來自蘇澳的鮮貨。此外，漁獲量不夠穩定，也是另一個硬傷。
如今，這些問題都逐步獲得改善。
漁業協議簽屬，漁獲量增長
陳春生回憶蘇澳漁民過往，總會想起這一幕：黑色的汙水從四面八方襲來，船隻被濺得泥濘不堪，荷槍實彈的日本海上保安部漁警跳上漁船，態度強硬地扣押所有漁貨，「每天戰戰兢兢的在海上討生活，這就是過去蘇澳漁民的生活日常。」
早期台灣、日本雙邊因釣魚臺主權問題爭執不休，許多漁民到重疊的經濟海域作業，不但遭日本警方驅趕，更和日本漁民發生多次械鬥，幸好關鍵時刻，雙邊政府願意各退一步。在擱置爭議、共享漁業資源前提下，2013年雙方簽署《台日漁業協議》，問題終獲改善。
釣魚臺列嶼南方海域，是黑鮪魚洄游產卵所在地，當地民眾都到附近討生活。陳春生回憶，協議尚未簽屬前，每年都有五、六艘漁船被日方扣押，除了上繳高達六、七百萬日圓的罰鍰，還被迫到沖繩出庭。協議簽署後，最近三到四年，沒有任何一艘船被抓。有了友善的作業環境，當地漁獲量更趨穩定。
另一個獲得改善的是走私問題。宜蘭縣海洋漁業發展所所長林芳民說，《漁業管理辦法》明訂，若漁船想捕撈黑鮪魚，就要向漁業署進行申請。捕撈過程中，VMS船位定位器必須全程開啟，監控漁船的一舉一動；若有捕獲船員，要馬上進行通報。積極的作為，讓所有漁獲品質都獲得保障。
訂定撈捕數量，建產銷系統
近幾年生態保育受到重視，針對黑鮪魚撈捕數量，每年都依環境訂出配額限制，只要逼近九成，就停止新船出海。像是今年，全台灣就訂下1936公噸的標準，「有這些規定，可避免漁民過度捕撈，不至於發生生態浩劫，」林芳民說。
一系列轉變，也讓蘇澳黑鮪魚漁獲量獲得可觀成長，拍賣量也屢創新高。
根據縣府統計，2020年期間，當地拍賣量為2102尾，2021年為1954尾，2022年為2290尾，去年一口氣增至3852尾，每公斤平均拍賣價310元，也讓年產值首度突破2億元大關。
最讓不少人驚訝的，是蘇澳黑鮪魚品質跟屏東相比，可說有過之而無不及。陳春生指出，黑鮪魚每年會從釣魚臺海溝順時針沿著台灣繞一圈，由於當地海溝地形，海鮪魚都會在釣魚臺附近產卵，因此蘇澳的黑鮪魚油脂最豐富。
此外，宜蘭過去有不少罐頭工廠，黑鮪魚也和在地產業完美結合。
老饕喜愛的上腹肉、下腹肉，自然就拿來做生魚片，一些中段大肉的部分，可製成黑鮪魚罐頭。與東港最大的不同，就是除了生鮮食材外，蘇澳也發展自己的冷凍食品，讓一條黑鮪魚能創造更多產值。
現階段，蘇澳區漁會除了和北部知名餐飲集團，如海霸王、三多屋、三井合作，同時建立自己的產銷系統。陳春生說，黑鮪魚罐頭已和新北市農會合作，直接在那裡寄賣，市場規模最大的台北地區，也從去年和台北魚市達成合作協議，首次將黑鮪魚直送台北。
負責牽線的台北漁產公司董事長鄭世維表示，這是宜蘭女婿、台北市長蔣萬安的點子。雙邊除了直送、定期的拍賣活動，觀光客聚集的上引水產，因為有零下70度的冷凍設施，加長漁貨保存時間，幾乎全年都能享用到正統黑鮪魚。
同時，批發市場也準備設置專線，讓盤商直接下單，不必再跑宜蘭選購。特別是黑鮪魚從入港到台北，僅需六個小時左右，保證所有漁貨都能維持鮮度。未來，北部的老饕不用再舟車勞頓南下東港，在地就能享用到高品質的黑鮪魚。
在行銷工作上，人口、市場都有優勢的台北也鼎力協助；鄭世維指出，過去宜蘭多數漁獲都送至基隆崁仔頂，未來北市要爭取更多機會，舉辦義賣、促銷等活動，宣傳力道會持續，希望把「北台灣黑鮪魚」知名度拓展出去。
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