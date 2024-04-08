北台灣也有黑鮪魚經濟 蘇澳年產值破兩億

【文／陳思豪】

說起黑鮪魚，大家都會直覺想到屏東東港。其實，北台灣的宜蘭蘇澳正在成為黑鮪魚的新據點，將是饕客的另一個新鮮選擇。

「黑鮪魚經濟」是台灣漁業的重要支柱，如今不再只是南部獨有，北台灣的經濟規模也逐步成形。

每年4到6月，是黑鮪魚盛產的季節。過去不少饕客會湧入屏東東港大快朵頤。除了東港，宜蘭蘇澳正在崛起，成為新的黑鮪魚聚落。

蘇澳擁有豐富的海洋資源，也是黑鮪魚主要產卵地，但相較於東港，卻未享有同等名氣；但近幾年的漁獲量穩定成長，並建立自己的產銷系統，逐步打開知名度，瞄準整個北台灣市場。

「不要說民眾，就連北部很多店家，都不知道這裡有黑鮪魚，」蘇澳區漁會總幹事陳春生一席話，道盡當地業者的無奈，特別是跟東港相比，當地幾乎沒得到中央政府的關愛。

包括總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都曾親自到南部替當地產業拉抬人氣。特別是擔任過屏東縣長的蘇貞昌，還化身「拍賣員」，幫忙叫賣每年的第一尾鮪魚。反觀距離中央較近的蘇澳始終乏人問津，所有的宣傳工作，只能靠當地漁會自力救濟。

除了人氣不如對手，過去幾年的產銷系統也不夠完善，許多黑鮪魚跑到知名餐廳的餐桌上，但鮮少人知道是來自蘇澳的鮮貨。此外，漁獲量不夠穩定，也是另一個硬傷。

如今，這些問題都逐步獲得改善。

漁業協議簽屬，漁獲量增長

陳春生回憶蘇澳漁民過往，總會想起這一幕：黑色的汙水從四面八方襲來，船隻被濺得泥濘不堪，荷槍實彈的日本海上保安部漁警跳上漁船，態度強硬地扣押所有漁貨，「每天戰戰兢兢的在海上討生活，這就是過去蘇澳漁民的生活日常。」

早期台灣、日本雙邊因釣魚臺主權問題爭執不休，許多漁民到重疊的經濟海域作業，不但遭日本警方驅趕，更和日本漁民發生多次械鬥，幸好關鍵時刻，雙邊政府願意各退一步。在擱置爭議、共享漁業資源前提下，2013年雙方簽署《台日漁業協議》，問題終獲改善。

釣魚臺列嶼南方海域，是黑鮪魚洄游產卵所在地，當地民眾都到附近討生活。陳春生回憶，協議尚未簽屬前，每年都有五、六艘漁船被日方扣押，除了上繳高達六、七百萬日圓的罰鍰，還被迫到沖繩出庭。協議簽署後，最近三到四年，沒有任何一艘船被抓。有了友善的作業環境，當地漁獲量更趨穩定。

另一個獲得改善的是走私問題。宜蘭縣海洋漁業發展所所長林芳民說，《漁業管理辦法》明訂，若漁船想捕撈黑鮪魚，就要向漁業署進行申請。捕撈過程中，VMS船位定位器必須全程開啟，監控漁船的一舉一動；若有捕獲船員，要馬上進行通報。積極的作為，讓所有漁獲品質都獲得保障。

蘇澳區漁會總幹事陳春生對於很多人及店家不知道蘇澳有黑鮪魚頗感無奈。張智傑攝

訂定撈捕數量，建產銷系統

近幾年生態保育受到重視，針對黑鮪魚撈捕數量，每年都依環境訂出配額限制，只要逼近九成，就停止新船出海。像是今年，全台灣就訂下1936公噸的標準，「有這些規定，可避免漁民過度捕撈，不至於發生生態浩劫，」林芳民說。

一系列轉變，也讓蘇澳黑鮪魚漁獲量獲得可觀成長，拍賣量也屢創新高。

根據縣府統計，2020年期間，當地拍賣量為2102尾，2021年為1954尾，2022年為2290尾，去年一口氣增至3852尾，每公斤平均拍賣價310元，也讓年產值首度突破2億元大關。

最讓不少人驚訝的，是蘇澳黑鮪魚品質跟屏東相比，可說有過之而無不及。陳春生指出，黑鮪魚每年會從釣魚臺海溝順時針沿著台灣繞一圈，由於當地海溝地形，海鮪魚都會在釣魚臺附近產卵，因此蘇澳的黑鮪魚油脂最豐富。

此外，宜蘭過去有不少罐頭工廠，黑鮪魚也和在地產業完美結合。

老饕喜愛的上腹肉、下腹肉，自然就拿來做生魚片，一些中段大肉的部分，可製成黑鮪魚罐頭。與東港最大的不同，就是除了生鮮食材外，蘇澳也發展自己的冷凍食品，讓一條黑鮪魚能創造更多產值。

現階段，蘇澳區漁會除了和北部知名餐飲集團，如海霸王、三多屋、三井合作，同時建立自己的產銷系統。陳春生說，黑鮪魚罐頭已和新北市農會合作，直接在那裡寄賣，市場規模最大的台北地區，也從去年和台北魚市達成合作協議，首次將黑鮪魚直送台北。

負責牽線的台北漁產公司董事長鄭世維表示，這是宜蘭女婿、台北市長蔣萬安的點子。雙邊除了直送、定期的拍賣活動，觀光客聚集的上引水產，因為有零下70度的冷凍設施，加長漁貨保存時間，幾乎全年都能享用到正統黑鮪魚。

同時，批發市場也準備設置專線，讓盤商直接下單，不必再跑宜蘭選購。特別是黑鮪魚從入港到台北，僅需六個小時左右，保證所有漁貨都能維持鮮度。未來，北部的老饕不用再舟車勞頓南下東港，在地就能享用到高品質的黑鮪魚。

在行銷工作上，人口、市場都有優勢的台北也鼎力協助；鄭世維指出，過去宜蘭多數漁獲都送至基隆崁仔頂，未來北市要爭取更多機會，舉辦義賣、促銷等活動，宣傳力道會持續，希望把「北台灣黑鮪魚」知名度拓展出去。

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