選戰新聞之外 你所不知道的侯友宜

【文／陳思豪】

螢光幕前的侯友宜，常將「好好做事情」掛在嘴邊，近來頻跑拜票行程的他，網路聲量雖非最高，但他始終堅持做自己、持續努力。30年警察生涯與仕途之路，造就了他穩定堅毅的人格特質，但鐵漢也有柔情，帶你看見最真實的侯友宜！

國民黨總統候選人侯友宜到底到是什麼樣的人？跟你想的一樣嗎？

2023年12月的台灣，寒流一波波來襲，卻絲毫不減總統大選的熱度，三組人馬全力衝刺，而出身嘉義朴子的侯友宜也頻頻南下，儘管每天有十幾個行程，網路聲量卻不是最高的那一位。但，他始終堅持做自己，以「鴨子划水、默默地拚、默默地做」的精神，努力到最後一刻。

過去，他常將「好好做事情」掛在嘴邊，這雖是稱職政治人物必備的條件，卻因為千篇一律，令選民難以產生共鳴。而他這種「只會做，不會說」的人格特質，正是植基於30年的警察生涯。

這位出生在嘉義菜市場的「台灣囝仔」，台語很溜，反而是講國語有點卡卡，全身上下散發著鄉下人的質樸。他會踏上警察之路，純粹就是為了「分擔家計」。

他認真勤奮，很快就從基層三線員警，當上全台最年輕的刑事警察局長、警政署長。多年磨練，培養出謹言慎行、沈穩果斷的性格。

「幾乎沒看過他發脾氣」，個性沉穩、好人緣藍綠通吃

侯友宜的仕途之路，不僅獲得前總統陳水扁拔擢擔任警政署長，還暱稱他「阿猴」（關係相當密切）；隨後又被國民黨主席朱立倫延攬，進入桃園縣政府、新北市政府服務；這次還讓身為「前長官」的朱立倫傾全力支持，擔任抬轎者的輔選角色，著實不易。

所以很多人都說，侯友宜處事圓融、藍綠通吃。他開玩笑、打趣說，「大家都是台灣人，為什麼不吃？只有一種人，我會把他吃下去，那就是壞人。」

「我幾乎沒有看過他發脾氣，」一位新北市官員說出近身觀察。侯友宜在新北市府開會期間，如遇到同仁犯錯，頂多就是收起笑容，表情轉為嚴肅，拉高分貝提醒大家；從未看他有過拍桌子、辱罵、飆髒話等情事。

有位幕僚回想說，有一次公開活動的流程出了嚴重問題，導致現場氣氛非常尷尬，自己慌張跑到長官座車解釋原因，侯友宜看到他誠惶誠恐的模樣，沒有責難，反而拍拍他的背說：「先休息一下，喘口氣，再慢慢講。」

即便選戰期間，對手謾罵攻訐，他仍堅持不做人身攻擊。「這絕對跟我從事警察的背景有關，從過去到現在，除了壞人以外，我幾乎沒有和誰交惡過，」侯友宜笑說。

這也與其身處的年代有關。當時的警察資源配備不足，常深陷險境，只能拿短槍對決長槍、拿長槍應付手榴彈。歹徒幾乎都是亡命之徒，因為被抓到不是判死刑就是無期徒刑，只能拿命跟警察拚。他親眼目睹同仁倒下或中槍身亡，自己也經常在鬼門關前徘徊，最大的希望，就是明天早上起床，可以呼吸到新鮮空氣、看到旭日東升。有這樣的人生經歷，又怎麼會在意那些流言蜚語、政治口水呢？

曾擔任過新北市府副發言人的新北市議員戴湘儀透露，過去曾幫侯友宜準備很多題材資料，他只要看到有批評對手或反擊的言論，都會說「這些不重要」。他堅信「認真做事情，才是真理」。

外表看起來嚴肅木訥的侯友宜，私底下卻相當好相處，容易和大家打成一片、稱兄道弟。張智傑攝

「有一股穩定堅毅的力量」，重義氣重團隊、善危機處理

在警界多年，侯友宜也培養出穩定堅毅的個性，以及團隊作戰、不搞英雄主義的行事作風，讓他在新北市政府期間，完成許多不可能的任務，例如30年無解的五股垃圾山、50年不變的塭仔圳重劃區，讓他在全國的縣市長滿意度評比中，始終名列前茅。

一位警界老友談到讀警校時期的點點滴滴。某一天的午飯，菜色特別豐盛，不少人爭先恐後搶菜，打飯時還刻意多盛幾勺，侯友宜根本不為所動，「他還是規規矩矩排隊，拿著跟過去同樣的飯量。」而且每天起床，都很認真將棉被折成豆腐乾，邊邊角角從不馬虎。

他多年辦案的經驗，更充分運用在地方執政上。擔任新北市副市長期間，主要負責公安、消防、社會等業務，都是以身作則，很快到達災害第一現場，幕僚只要看到侯副市長到了現場，就會很安心，因為他非常有經驗，帶領團隊有條不紊處理事情。「他沉穩果斷，身上有一股穩定堅毅的力量，」一位跟隨20幾年的幕僚說。

從2011年4月22日的五股爆炸案、2014年8月15日的新店氣爆事故，到2015年6月27日的八仙塵爆、7月2日的復興航空空難，他每一次都能快速拆彈，堪稱是危機處理高手。

新店氣爆事故時，侯友宜第一時間就到現場指揮搶救，甚至比媒體記者還早到，還同時啟動瓦斯公司協調賠償事宜；隔一條馬路對面社區的住戶發現自家玻璃破了，有些玻璃卡住很難清除，隔天就接到新北市的電話：「某某小姐，您何時回家，侯副交代，我們今天以前一定要幫您換好玻璃。」

從警界到政界，他一再強調「團隊至上」「不能有二心」的重要性。光一個人強沒有用，團隊很強才是重點，如果一個人才無法配合大家，就不是人才，會請他離開。「大家理念要一致，我非常重視團隊合作，未來如果能領導國家，我也不會改變這種觀念。」

身著防彈背心、頭戴鋼盔，抱著嬰兒步出南非武官官邸，那是全台灣民眾對侯友宜印象最深的一刻。達志影像

多數政治人物都將選票當作最優先的考量，他卻始終相信「做事情才是選票的累積」。如果很多公事都因礙於人情包袱，不敢去推動，這樣什麼事都做不了了。

例如，早年警界盛行飲酒文化，他當上組長後，規定組員每晚8點必須進辦公室。剛開始，有人以外出蒐集情報為由缺席，但他要求必須打電話回報布建狀況。幾次之後，組員知道侯友宜是玩真的，大家都準時進辦公室，逐漸改掉喝酒的風氣。

但，很少人能看到侯友宜這真實的一面。

「默默在需要時送上溫暖」，對員工一視同仁、苦民所苦

遠距離觀察，他確實不像其他候選人會頻頻製造「金句」，搶占媒體版面；近距離接觸後，他很自然會跟大伙打成一片，甚至稱兄道弟。一位友人說，「他刑警出身，行事拘謹，讓人可能有敬畏之心，但實際相處後，卻會不自覺喜歡上滿口台語、真誠坦率的侯友宜。」

就在大選前夕，侯友宜接受《遠見雜誌》的專訪。此時的他才剛跑完14個小時的行程，卻沒有一絲倦容。他親切地拍著每個人的肩膀、寒暄問暖，毫無政治人物的距離感，氣氛頓時從嚴肅轉為輕鬆。

侯友宜用最習慣的母語「閩南話」，天南地北，侃侃而談，訪談中也隱約流露出關公「重義氣、講誠信、剛正不阿」的精神，所以他為了藍白合，忍辱負重多時，直到11月24日早上11點，柯文哲跟副手吳欣盈到選委會登記參選後，才對外宣布搭檔是趙少康，「我最在乎的就是誠信，既然答應要等對方，就會等到最後一刻。」

其實，刑警鐵漢也有柔情的一面。一位市府的員工透露，讓她最感動的是，侯友宜得知家中長輩過世，沒有驚動任何人，低調到靈堂上香，事後也沒有刻意說明。若非家人翻看簽名簿，發現到熟悉的名字，根本不知道侯副市長來過，這讓頓失親人的幕僚感動不已。

「他不是會說很多好聽話的人，總是默默在你最需要的時候送上溫暖，不會因為身分或職位的高低而有所差別，這就是我認識的侯友宜，也是我願意跟他一起努力的原因所在。」

另外一位女性幕僚則說，有一天搭侯友宜的座車到偏鄉跑行程，晚間原本是要一起返回板橋，礙於市長還有其他行程，得獨自搭火車回家，沒想到侯友宜不但請司機繞路送她到車站，還確定她安全上了月台後，才開車離開。

這正是你所不知道的侯友宜。

1996年，台灣舉行第一次民選總統至今，共選出四位領導人，他們均是台大校友，其中，陳水扁、馬英九、蔡英文都畢業於台大法律系。如果侯友宜當選總統，將是台灣第一位非台大畢業、警察出身的民選總統。

相比畢業於台大的賴清德與柯文哲，侯友宜確實沒有亮眼學歷，但，30年的警界歷練，早已將「保國衛民」視為己任。

這段警界生涯他也承辦了數百條案件，侯友宜說每一個案子的背後，就是呈現一個社會的現象，每辦一個案子，就等於看到一個人的一生，從中了解人性的變化及心路歷程；因為如此，他最能體會人民的痛苦，知道人民需要什麼，若能當上總統，相信警察絕不會輸給任何行業的人，「我一定可以帶給台灣和平與希望。」

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