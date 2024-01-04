COP28盛況空前／台灣加速拚淨零 公私協力向國際發聲

【文／林珮萱】

本屆COP28與會盛況前所未見，不僅是台灣部會首長參加人數最多的一次，民間企業更是踴躍，友達、宏碁、華碩、台達、玉山金、國泰金等高階主管均親自上陣，他們在現場看到什麼？端出哪些減碳成果？

去年（2023）在杜拜舉行的第28屆《聯合國氣候變遷綱要公約》締約國大會（COP28）12月13日落幕。

台灣距離杜拜6577公里，即便搭乘直飛航班，也得8～10小時才能抵達，不過這次國內對於COP28的關注度，卻是非常「熱」！

我國官方代表團由環境部部長薛富盛帶隊，偕同立法院派出的四位立法委員組成跨黨派國會視導團，以及十多個相關部會代表親臨杜拜。環境部報告指出，「這是台灣部會首長參與最多的一屆。」

根據官方統計，我國代表團這次於COP28會議期間，與友邦國家元首、或國家代表團部長級官員及國會議員、政府間國際組織等，進行共有46場雙邊會談。從氣候變遷政策、能源轉型、再生能源發展、2050淨零排放、綠色金融及碳定價等議題廣泛交流。

同時透過工業技術研究院、台灣綜合研究院、媽媽氣候行動聯盟、台灣永續能源基金會、台灣產業服務基金會等機構，與馬紹爾群島、貝里斯、帛琉、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯等友邦合作，參與多場正式周邊會議（side event）。

就連地方政府也沒缺席。台北市環保局、高雄市環保局分別參與會場內相關周邊會議活動，分享台北市推動淨零轉型的成果，以及高雄市推動工業城市智慧、淨零雙軸轉型策略。

保守估算，本屆台灣人前往參加COP會議的人數超過120名，涵蓋公部門、企業、民間學研單位、NGO公民團體、與媒體等。

重量級企業，主管親自出馬

本次參與COP的企業家數，更被喻為「盛況空前」。當中多家知名科技業者，友達董事長彭双浪、華碩永續長吳澤欣、宏碁永續長劉靜靜、台達品牌長郭珊珊及永續長周志宏；還有國內金融保險業者，玉山金控董事長黃男州、國泰金控總經理李長庚及投資長程淑芬等高階主管，均親自出席COP大會。

特別的是，中經合集團董事長劉宇環更獲得主辦國主席賈柏（Sultan Al Jaber）邀請，不只參加官方晚宴，還帶著他投資成立的核融合新創團隊「聚界潔能」（Alpha Ring）前進COP28藍區設展。

台達〉內部碳定價成果，國外專家也驚豔

國內企業中被封為ESG標竿的台達，是聯合國氣候峰會的「常客」。

台達基金會是COP的正式觀察員，2023年已是台達連續第16度實地參與COP，並舉辦正式周邊會議（side event），在藍區籌辦及參與共四場會議，也設置展位。與以往不同的是，過往台達主要分享節能技術，而這屆觀察到氣候金融及「碳有價」趨勢，台達選擇分享內部碳定價經驗，聚焦「創新金融與氣候解方投資策略」。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊期待，能讓國際看到如何將內部碳定價結合管理機制，進而觸動企業積極減碳。

台達早在2014年就啟動內部碳定價機制，這次是首次在氣候峰會公開分享成果。目前台達內部碳價，每噸碳排要收300美元，這樣的「高標」連國外專家聽了都感到不可思議。而台達盈利成長已和排碳脫鉤的具體成效，更是廣受與會者讚賞。

成立內部基金、開發低碳技術

台達永續長周志宏透露，內部將所徵收的碳費成立基金，其中25％用在投資減少排放的設施，優化能源資源管理；25％用於開發再生能源，包含投資綠能項目；50％的基金則用於投資低碳創新項目。等於讓碳費基金成為推動企業低碳創新發展的活水。

外界不免好奇，這麼「高標」的內部碳價，推動起來肯定有不少阻力。郭珊珊舉出實例，證明如何帶來正向的減碳循環。

原來集團曾有家子公司，第一年的碳費要付2400萬美元，後來這間子公司馬上想到提出投資節能計畫，申請到2200萬美元。計畫實施後讓該公司的再生能源使用占比從46％增加到73％，溫室氣體排放量也減少近17％，讓下一年度的碳費下降38％。

而不只是碳定價，「建築」占全球能耗約1／3。台達擁有綠建築的實務經驗，籌辦的另一場會議，便邀請美國綠建築協會（USGBC）、科學減碳目標倡議（SBTi）、英國皇家建築師學會（RIBA），以及聯合國歐洲經濟委員會（UNECE），以「打造韌性建築與培力綠領建築人才」為題，分享促進建築碳排減量與韌性的行動。

台達基金會執行長張楊乾補充到，本次靜態展是以台達基金會與海科館共同成立的亞洲首座零碳潮境珊瑚保種中心為重點，對外分享台達珊瑚復育經驗。

玉山〉推動綠色消費，搭平台提供企業永續諮詢

玉山金控董事長黃男州站上世界氣候峰會（WCS）演說，強調氣候變遷是跨國、跨產業的共同議題，企業要超越自身傳統業務範疇，結合眾人之力達成淨零目標。玉山提供

金融，被視為推動淨零的關鍵力量之一。在COP最大周邊會議──世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS）場次，來自台灣的國內金融保險業者，包含玉山金控、國泰金控、和南山人壽，都由董事長、總經理等最高層級主管現身。

第二度參與COP大會的玉山金控董事長黃男州，以「永續如何重塑台灣金融市場」為題進行演說，提到台灣金融業在永續轉型扮演的關鍵角色。

黃男州分享，玉山發揮零售金融業務的影響力，鼓勵顧客綠色消費、提供綠建築房貸、發行零碳信用卡等；而在企業金融業務上，玉山發行與承保永續債券的金額達420億元，提供ESG企業的貸款達2720億元，持續以綠色金融對抗氣候變遷。

此外，連續三年舉行ESG永續倡議行動，與超過150家企業進行一對一永續諮詢，更結合11家跨產業顧問，打造「永續轉型平台」，提供企業碳盤查、編制ESG報告書及認證等實務協助。

國泰〉扮演價值鏈賦能者，用金融影響力挺低碳產業

國泰金控總經理李長庚（左）與投資長程淑芬（右）出席COP28，不只參加WCS周邊論壇，也舉辦國際氣候領袖圓桌論壇、國泰青年氣候領袖論壇等活動，與國際交流。國泰提供

另一家金融業大咖、國泰金融本屆在藍區主辦會議與論壇。2022年國泰金控和世界氣候基金會（WCF）合作，獨家直播COP27最關鍵的周邊會議──世界氣候峰會，2023年則是再進一步，由國泰金控總經理李長庚首度實地親臨COP現場。

以「促進私部門資金導入氣候投資」為題，分享國泰金控致力淨零轉型的經驗，以及對全球氣候金融的觀察與建議。李長庚觀察，過去常說「no ESG, no money」，但如今也轉化為「no money, no ESG」，顯然為了邁向淨零，接下來各種關於氣候科技、創新技術的永續投資需求，必將更為蓬勃。

李長庚提到，國泰金控將自己定位為價值鏈的賦能者，運用資金與金融服務支持低碳產業發展，關鍵就是要將每一分資源都放在正確的位置。

像是承作台灣首件太陽能融資、離岸風電融資，承諾2050年金融資產與淨零碳排；2022年國泰金控低碳投融資金額達到3058億元，加計基礎建設、微型金融、水資源等永續金融達1.7兆元，展現積極推動綠色金融的決心。

友達〉數位X綠色，帶著供應鏈一起減碳

友達光電董事長彭双浪雖是第一次參加氣候峰會，這次卻是以三種身分前往杜拜。一是台灣氣候聯盟副理事長，二是友達董事長，三則是台北市電腦公會理事長，結合這三者身分與角度，親自來觀察COP整體對未來資通訊產業的機會與挑戰。

一來到氣候峰會，彭双浪最大的感受就是，對淨零轉型的急迫感，「我們腳步要更快，要把握時間充分學習，盡快把國際最新的科技與做法帶回台灣！」

彭双浪觀察，本屆峰會特別關注能源，大會最終結論也提到要讓再生能源增加至三倍。另外也不斷關注潔淨能源、低碳能源等發展，都讓他反思台灣能源結構，強調須重新審視電力排碳量的問題，才能提高企業的國際競爭力。

外界可能沒注意到，友達光電其實是台灣第一個設立永續長的製造業，很早就開始關心氣候變遷，積極推動再生能源，也不斷精進回收再生水技術。

這次來到杜拜，他便分享友達的綠色投資及數位轉型經驗，透過大數據及人工智慧找出製程如何優化能資源使用，更帶著供應鏈一起減碳，訂出2030年整體供應鏈減碳20％的目標。

台灣氣候聯盟〉首度設展館，32場論壇打造國際交流平台

台灣氣候聯盟在COP28藍區有展位，共舉辦32場座談，結合實體與線上，超過120位國內外講者與會交流。左二為台灣氣候聯盟副理事長、友達董事長彭双浪。台灣氣候聯盟提供

身為台灣氣候聯盟祕書長的彭啟明，本屆更是主動以台灣氣候聯盟的名義，結合國際組織，在藍區設置展館，現場辦理32場論壇，邀請超過120位各國講者，以現場與線上的方式向外發聲。

彭啟明強調，對於身處全球供應鏈的台灣資通訊科技產業擁有關鍵的能量，可以善用數位化方式減碳，因此這次以「Digital & Green」為主軸，強調數位和綠色雙軸轉型，邀集國內包含台達、友達、宏碁、華碩、光寶、和碩的永續高階主管參與，與國際企業及專業人士相互激盪。

其中，與歐洲綠色數位聯盟（European Green Digital Coalition, EGDC）交流的經驗，帶給他很大的感觸。EGDC召集人內維斯（Luis Neves）提到，數位科技在COP的聲量極低，讓彭啟明有感而發地呼籲，必須更深入地將科技帶進政策討論。

歐萊德〉播氣候變遷紀錄片，籲共同合作搶救地球

不讓眾多大型企業專美於前，身為中小企業的歐萊德，作為全球首家達成零碳的美妝企業，對推動淨零的企圖心，絲毫不輸大企業。這是歐萊德董事長葛望平第四度參加COP大會。

長期關注環境教育的他，2022年率隊前進格陵蘭，拍攝《解凍格陵蘭》紀錄片，締造超過百萬人次觀賞的紀錄。2023年又再度挺進馬紹爾群島，拍攝地球暖化、格陵蘭解凍之後，海平面上漲危及島國的氣候變遷紀實片。

而這部最新剪輯完成的《解凍格陵蘭：拯救馬紹爾》影片在COP28會場的帛琉國家館、聖克里斯多福及尼維斯國家館、馬紹爾群島國家館、以及周邊會議等多個場次中播放。馬紹爾群島天然資源暨商務部長席克（John Silk）現場觀看紀錄片後，更傷感落淚。

格陵蘭島的冰融化速度驚人，據統計，每秒有一萬噸融冰流入大海，假使格陵蘭島冰層融化，預計將導致海平面上升7.4米，極有可能淹沒馬紹爾群島。「只有國際合作才能拯救地球免受氣候變遷的影響，」葛望平語重心長，希望透過影像的力量警示你我，不再迴避搶救下一代的責任。

NGO協會〉結合綠能與公益，推動性別與公正轉型倡議

民間團體的參與，更是帶動台灣接軌許多領先國際倡議的力量。

像是第二度出席COP的台灣綠能公益發展協會理事長陳惠萍，就參與公正轉型周邊會議，分享協會長期推動「GW綠能公益100＋」行動倡議，結合企業和公眾捐款力量，為兒童、老人、身障患者、及原鄉部落居民等弱勢群體，建設太陽能發電系統或購買太陽能板。

此外，協會也關注「能源脆弱」問題，為社福機構進行耗能電器盤查、媒合政府及企業資源進行設備汰換，以實際行動展現公正及包容性的能源轉型解方。

會場中，陳惠萍也關注到國際間開始將公正轉型連接到性別平等議題，在12月9日COP28氣候遊行隊伍中，她就舉著「性別淨零造浪運動（Gender-Wave NetZero）」的標語，預計在台灣要發起成立「淨零性別網絡」，啟動相關倡議。

據外交部統計，COP28期間計有12友邦、歐洲與拉美加海地區「福爾摩沙俱樂部」42國國會為我國致函，11友邦元首及部長為我國執言，呼籲UNFCCC別再排除台灣。

儘管台灣仍不是締約方，公部門到私部門，科技業到金融業，大企業到中小企，台灣各界早已用實質力量，參與全球氣候行動！

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