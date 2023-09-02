小琉球好夢幻！刷爆IG網美系餐廳、秘境沙灘酒吧二選

【文／陳思豪】

牆上掛滿茂盛的鹿角蕨，桌面擺放整齊的多肉植物，大片的玻璃門窗，整個環境看起來綠意盎然，走到裡頭，彷彿像在森林裡用餐，時時刻刻都有療癒的感覺。

小琉球這幾年觀光盛行，也讓網美風吹進這個純樸的小漁村，在最熱鬧的民生路巷內，有著一家森林系玻璃屋餐廳，除了可以享用美味餐點，還能欣賞老闆栽種的各類盆栽；若是秋冬季節來訪，還能坐在二樓戶外區用餐，一邊吃飯、一邊吹著涼風，度過悠閒的午後。

牆上掛滿茂盛的鹿角蕨，桌面擺放整齊的多肉植物，大片的玻璃門窗，整個環境看起來綠意盎然。張智傑攝

滿室綠意，打造慵懶用餐環境

小琉球土生土長的李佳旗，過去跟著家族一起經營傳統伴手禮蕃薯糖店，由於原先的店面進行整修，他租下小空地做為暫時的棲身之處；雖然有著粗獷的外表，但李佳旗卻很反差的熱愛植物與料理，在他的精心打造下，誤打誤撞地弄出了當地最火紅的網美店。

小琉球土生土長的李佳旗（右）熱愛植物與料理，和太太（左）打造充滿綠意的網美餐廳。張智傑攝

「我一開始只是想，賣個番薯糖幹嘛要這麼大的空間？」既然對植物有愛，索性將原先的伴手禮店改造成植物咖啡廳；但經營了幾個月後，李佳旗直呼「賣咖啡真的不是人做的」，很多人點了一杯坐到天荒地老，完全沒有利潤，所以才二度轉型，變成了現在的義大利餐廳。

縱使沒有廚藝背景，但憑藉著對料理的熱愛，李佳旗翻書、上網看YouTube影片，與太太研究每一道餐點，研發出帶有小琉球風味的義大利餐；和許多餐飲業者一樣，過去幾年的新冠疫情，嚴重影響李佳旗的生計，但他萬萬沒有想到，幫他挺過危機的，竟是店內一株又一株的植物。

由於疫情期間大家無法出門，觀葉植物一、兩年前身價水漲船高，每株價格漲了兩、三倍甚至更多，他苦笑說疫情期間就是每天上網，靠著賣植物維生，最遠還曾有泰國的賣家，委託朋友來台灣取貨；縱使內心有千萬的不捨，但這些收入才得以讓他支付員工的薪水。

在李佳旗的店裡，不難發現他對生活品味的堅持，告示牌上清楚註明，如果無法久候請另覓他處；他笑說既然到了小琉球，就是要放慢腳步，享受悠閒的步調，坐在裡頭享受植物的美，吃著用心製作的食物，才是來這邊的目的。

憑藉對料理的熱愛，李佳旗和太太研發帶有琉球風味的義大利餐。圖為招牌餐點香煎小卷辣味義大利麵。張智傑攝

沙灘聚餐小酌，坐擁無敵海景

往西南方騎乘十分鐘，來到了另一家網美風酒吧Sea Daze Liuqiu，雖然年初才開幕，開放式吧檯搭配簡約工業風，加上沙灘椅、仙人掌、玻璃燈串，已在當地小有名氣。

網美風酒吧Sea Daze Liuqiu，雖然年初才開幕，開放式吧檯搭配簡約工業風，加上沙灘椅、仙人掌、玻璃燈串，已在當地小有名氣。張智傑攝

八年級出生台北的保昇，過去常與朋友到小琉球潛水，久而久之愛上了當地的環境，和同好一起合資開店，成為了當地的一份子。為了讓大家體驗沙灘喝酒的感覺，他們買來好幾桶細沙鋪在地上，營造出浪漫的氛圍。

為了更融入當地，保昇說店內的調酒，很多都與當地地名結合，像是最知名的花瓶岩石，就是用馬丁尼杯子，搭配淺藍色酒水，上頭放了奶泡與棉花糖，看起來就像海水、海浪跟岩石；另一款山豬溝則用琴酒當基底，加上小黃瓜、迷迭香、柏荷葉，營造出森林步道的意象。

最知名的花瓶岩石，就是用馬丁尼杯子，搭配淺藍色酒水，上頭放了奶泡與棉花糖，看起來就像海水、海浪跟岩石。Sea Daze提供

現代人出門遊玩，拍照打卡已是另一種娛樂，來到小琉球的網美店，相信會有另一番不同的感受，讓你的小琉球行更加豐富。

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