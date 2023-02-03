少子化、一年兵雙重打擊 企業缺工雪上加霜

【文．林仕祥】

台灣少子化嚴重，加上兵役延長，已可預見未來勞動力人口大幅減少，各產業將面臨缺工衝擊，政府有解方嗎？

台灣義務役役期恢復一年，不僅涉及國防事務，也影響到社會層面。近年來，台灣少子化的後遺症日趨嚴重，產業界勞力短缺病入膏肓，如今役期延長，又將排擠到勞動人力，著實讓企業界傷透腦筋。

以2005年出生的役男為例，大學畢業後的服役時間為2027年，屆時將有六萬人延後八個月才投入勞動市場，衝擊不小。

另外，專精人力資本理論的中華經濟研究院助研究員賴偉文觀察，役男因多了服役造成的社會化空窗期，未來也得花更多時間適應、接軌職場。

此外，役期一長，難免增添役男出國逃避兵役的風氣，「有能力的人，會不會乾脆選擇離開台灣的勞動市場？」賴偉文擔憂道。

研發替代役退場，害人才外流？

特別值得擔心的，是研發替代役。

以現制來說，凡符合申請資格的企業，皆可申請研發替代役，也就是具有研發能量的役男，名為服役，實則投身在企業工作。而退伍後轉為正職，是為政府幫企業解決人力短缺，也讓年輕人才發揮最大效能的美意。幾年以來，已成為科技業招才的重要管道。

但為了配套役期延長新制，研發替代役也計畫最快在2028年退場。賴偉文分析，首當其衝的將是半導體業。以最容易招才的台積電為例，其每年新聘的工程師，研發替代役都占1／3，更遑論其他二線科技業，仰賴研發替代役的程度更大。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄，也以自家公司為例。他強調，能申請當研發替代役的學校及學生，都是相當頂尖的，因此企業都很勇於給薪，連帶也提升留任率。「這是很好的機制，相信台積電、台達電等企業的答案，跟我都是一樣的。」

不過，對於外界擔憂，研發替代役取消後，是否會造成台灣頂尖理工人才，尤其是半導體人才外流？賴偉文認為多慮了，去年他幫勞動部執行海外人才研究時，就發現台灣的外流人才，半導體業並非主流，反倒是台灣生技產業比不上國外，生技人才往海外發展的比例就高很多。

賴偉文進一步分析，台灣半導體業的薪資水準跟國外差不多，因此國外的吸引力並沒有比較高。

總的來看，專家認為，役期延長，就目前來看，對勞動市場的衝擊並不大，預計要到2027年第一批適用的役男正式服役後，影響才會發酵。

賴偉文推測，2027年的勞動市場，有八個月會少掉六萬人，這等於是每年勞動新鮮人的1／3。雖然，之後隨著役男退伍，會進入職場，將漸漸恢復正常人力供給量能，但短時間的人力短缺，勢必造成衝擊。

鍾文雄也附和，台灣每年大學畢業生少掉兩萬人，四年以後只剩下17、18萬人左右，光是如此，就讓企業在四年間少了八萬人的勞動力。未來再加上兵役延長造成的缺口，吃緊程度可見一斑。

推動畢業僑外生留台就業，填補缺口

他透露，為此，政府開始推動讓外籍學生、僑生大學畢業後直接留在台灣就業，輔以就業金卡政策，也許能或多或少緩解台灣勞動力窘境。

不過，役期延長對勞動市場也未必全然都是負面效應。部分勞力密集產業業者就認為，社會新鮮人有了一年的兵役訓練，有助於強化抗壓性、服從性，未來或許更能適應工作環境。

對此，賴偉文直言，自政府拍板兵役延長後，傳產或勞力密集產業業者，確實較少出現反彈聲浪，足以見得，在中低階的勞力需求者眼中，有受過嚴格軍事訓練的員工，對工作的耐受度及服從性較高。

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