繼黃金、美元後 加密貨幣能否成為國際清算貨幣？

【文．簡嘉宏】

比特幣（Bitcoin）或其他加密貨幣，有可能成為國際清算貨幣嗎？2022年幣圈鬧出許多崩盤事件，幣價也連連大跌後，想必許多人會馬上搖手說，絕對不准！不過，在反對之前，不妨先回頭了解黃金本位與美元本位是什麼？也許你會更能體認國際清算貨幣、數位創新與加密貨幣在新時代的意義。

綜觀人類交易歷史，從以物易物演變到實體貨幣，資訊革命後更出現了虛擬貨幣，儘管美國對中國發動貿易戰，讓以往為人熟知的全球經濟自由交易受阻，但在世界貿易體系裡，「全球化」（globalization）進程實已不可逆，歷經以黃金、美元作為國際穩定經濟的跨國設計後，走入21世紀的全球虛擬貨幣本位是否也將應運而生？

黃金本位的出現

18世紀前，白銀、黃金都是人類交易的貨幣，不過，在中南美洲探勘發現大量的銀礦藏量後，隨著銀產量的激增，導致價格暴跌，讓黃金逐漸成為交易貨幣的唯一基準。

「金本位制」（Gold Standard）可追溯至1816年英國貨幣法的制定，當時完成工業革命的英國經濟實力傲視全球，復以擁有廣大海外殖民地的「日不落國」稱號，英國開始以黃金為保證發行貨幣，1844年，英格蘭銀行（英國央行）鑄造了1鎊重的金幣，同時發行可與黃金兌換的紙幣，讓英國國家儲備、發行紙幣皆與黃金連結，這是國家首度採用「金本位制」的濫觴。

在英國之後，其他國家相繼導入「金本位制」，使「國際金本位制」得以確立。各國採用「金本位制」的意義在於，各國貨幣價值取決於貨幣的含金量或可兌換的黃金價值，說穿了，國際間其實仍以黃金作為交易及清算的工具。

圖／過去國際間以黃金作為交易及清算的工具。取自unsplash

由於金幣會磨損，國際間以金幣交易的意願漸趨降低，逐漸以可兌換黃金的貨幣取代，此外，當時殖民母國為掌握黃金存量，規定殖民地的貨幣只能先兌換成殖民母國的貨幣，才能再兌換為黃金，形成了「金匯兌本位制」（Gold Exchange Standard），如此一來可降低金幣的耗損，也使殖民母國的貨幣成為國際交易的強勢貨幣，更加強化殖民母國的政治經濟影響力。

只是，金本位制肇基於貨幣與黃金的兌換比率，無法發行超過黃金儲備價值的紙幣，另外，各國央行透過增減貨幣發行量來調控經濟，作為經濟政策的工具，各國貨幣不可能單純且固定的只與黃金連結，固定匯率逐漸出現缺失。

以英鎊為中心的「金本位制」持續了約百年，1914年第一次世界大戰爆發，各國的經濟實力發生巨變，世界各國逐漸轉為各自管理貨幣制度，經濟對立日趨嚴重，各國無法再維持「金本位制」，二戰結束後，國際間改採「美元黃金本位制」（dollar gold standard），規定黃金與美元的兌換比率，並保證與美元的兌換。美國經濟後因越戰陷入低迷，1971年8月，美國總統尼克森（Richard Nixon）突然宣佈停止黃金與美元的兌換，正式為「金本位制」畫上句號。

黃金美元雙本位的式微

第二次世界大戰期間，美國在1944年7月邀集43個國家，在境內新罕布夏州（New Hampshire state）召開聯合國貨幣金融會議，並以當地地名稱為「布列敦森林會議（Bretton Woods Conference）」。

這場會議後成立了國際貨幣組織（IMF）、世界銀行（World Bank），同時，也在美國主導下建立全球性的「美元黃金匯兌本位制」，也就是「美元兌換黃金、各國貨幣兌換美元」的連結方式，明訂當時1盎司的黃金價格是35美元。

儘管當時仍為「金本位制」，但因英國經濟實力在兩次大戰後急遽衰退，讓國力相對穩定的美國撐起了世界經濟，國際間逐漸以美元作為交易的主要貨幣，形成「美元本位制」（Dollar Standard）。

不過，1960年倫敦的黃金市場價格不斷上漲，促使市場大量以美元擠兌黃金，導致美元巨幅貶值，造成了第一次美元危機，之後，美國因為越戰背負許多海外負債，境內財政惡化，國際經濟危機也導致各國黃金需求提高，不僅美元再次大幅貶值，美國的黃金儲備量更是損失慘重，第二次的美元危機終讓1盎司黃金兌換35美元的官價（固定匯率制）無法維持。

1971年，美國總統尼克森不得已宣布停止美元對黃金的兌換，如此一來等同公告了「布列敦森林體制」（Bretton Woods system）的終止。

儘管「布列敦森林體制」走入歷史，但二戰結束以來，美元兌換黃金早已使美元成為世界最重要的儲備貨幣、結算貨幣以及外匯交易的國際貨幣，各國中央銀行在這個體系裡透過外匯市場換取美元，再進行國際交易，確立了美元的國際清算貨幣地位。

巔峰時期，美國曾擁有全世界黃金總量3萬噸中的2/3，在尼克森宣佈停止美元兌換黃金時只剩下8134噸，黃金減少，與美元的發行量失去平衡，無法再保證與黃金的兌換，使得黃金與美元解除了聯動性，金價由市場供需決定，更在1973年起轉為浮動匯率，依各國經濟實力、貨幣價格決定匯率至今。

加密貨幣本位的挑戰

綜觀前述人類金融制度自固定匯率演變至浮動匯率的過程，不難發現若要對國際清算貨幣產生共識，國際政治力介入的斧鑿痕跡甚深，以加密貨幣目前去中心化、相對高風險等特性，若要在短期內取代黃金及美元成為21世紀國際公認的國際清算貨幣，仍屬太過樂觀。

但加密貨幣有否機會成為永續性的國際清算貨幣？

人類歷史中出現的「貨幣」（commodity money），共同特性均非單靠某國法律與權力的背書，而是大幅仰賴跨國社會、企業間自發性所達成的共識，2013年，時任台灣央行總裁的彭淮南曾明確指出，比特幣類似貴金屬交易，也就是說，消費性支付是各國法定貨幣的功用，而非黃金等貴金屬或比特幣應該扮演的角色。

但比特幣仍可以是「中間貨幣」，存在於世界各國貨幣之上，作為一個中立的貨幣清算系統。

圖／比特幣仍可以是「中間貨幣」，作為一個中立的貨幣清算系統。Photo by Bermix Studio on Unsplash

自2009年1月3日創世區塊誕生後，比特幣的區塊鏈（block chain）已成為一個程式化、非政治、相對中立、基於民間社會廣大共識而形成的跨國清結算機制，存在價值可比「跨國匯兌系統」（SWIFT）。

利用比特幣運行的國際清算機制，靠的是比特幣區塊鏈無數個程式碼的對接，程式碼承載了跨國交易海量數據，經過優化後漸趨穩定，全球參與度提高加上交易量快速成長，最重要的，這些龐大交錯的資訊系統轉移成本極高，很難被取代，更加穩固了比特幣清算系統的存在價值。

比特幣所達成的國際流通性屬於「非政治性」共識，較「金本位制」或「美元金本位制」的政治力共識更不易形成，實已展現出「永續性國際清算貨幣」之先備條件，並成為其他加密貨幣存在的參考案例。

不論是比特幣或其他加密貨幣，人類史上首次對於加密貨幣的大規模共識已然出現，只是在多數國家央行仍未放棄中心化貨幣政策，甚至大多沒認可要定義比特幣為貨幣，頂多視為數位通貨或支付形式的一種。這樣看來，要加密貨幣擔任國際清算貨幣的討論僅止於紙上談兵，區塊鏈和加密貨幣提供了法定貨幣本位以外的可能性，牆外的世界也許屬於未知，但人類卻不能無視。

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