通膨、升息、俄烏戰爭、中美角力局勢混沌 2023全球新霸主從缺？

【文．廖君雅】

回顧2022年，在全球政經驟變，台灣經歷了「冰」與「火」交融的試煉。這年被稱為「總經年」，在通膨、升息、俄烏戰爭、中美角力四大威脅下，踉蹌前行。

迎來的2023年，依舊是「總經盤」，由「高物價」「中通膨」「低成長」組成主旋律。

通膨、衰退雙風暴，2023誰能通過試煉？

首先，美國為全球最大經濟體，經濟規模約占全球1／4，其經濟變化及政策動向，皆產生龐大的外溢效應。

為抑制失控的高通膨，美國聯準會在短短一年內鐵心放「鷹」，共分五階段，升息17碼，把原本趨近於零的基準利率，拉抬至4.25～4.50％區間，來到15年的最高水位。

外界密切關注，美國在通膨巨獸與鷹派央行纏鬥不休下，一旦失業率大幅上升、消費動能銳減，很可能陷入停滯性通膨（Stagflation）。若美國經濟硬著陸、陷入衰退，對全球經濟無疑又是一記重擊。

場景轉至歐洲及中國。2022年2月，俄烏戰爭爆發，各國對俄國祭出經濟制裁，連帶影響八成能源依賴俄國的歐盟國家，引發能源危機。2022跨2023冬天，很可能是歐洲最冷的一季，也勢必衝擊歐元區經濟。

圖／美國不惜鷹派升息抗通膨，將在2023正式驗收成果，據調查民眾最擔心經濟衰退。達志影像

再看亞洲。原本堅持清零政策的中國，在2022年底解封、準備迎接經濟復甦，旋即面對疫情大爆發的挑戰，加上美國在貿易、科技、生技等多個面向強力施壓，中國前景蒙上陰霾。

拉回台灣，由於俄烏戰爭、台美利差擴大、原物料價格上揚、美元強升等因素，產生輸入性通膨，食材、蛋價節節高升，在實質薪資漲幅偏低下，民眾生活壓力也有感遞增。

為維持物價穩定，2022年一整年，央行共升息四次，並搭配調升存款準備率。央行總裁楊金龍解釋，此舉是為兼顧國內產業和經濟發展，而必須做出的決定。2023年2月，楊金龍第一任期將屆滿，接續第二任期後，楊金龍是否延續緊縮貨幣政策，堅持打房，凡此種種，都將牽動台灣的產經發展。

《經濟學人》將「經濟衰退」列為2023十大關鍵趨勢，這個關鍵字近期更盤踞Google搜尋榜熱搜，來到18年新高。在充斥黑天鵝、灰犀牛的風險世代中，企業與個人如何突圍致勝？在這樣的亂世中，似乎找不到新霸主。

《遠見》調查近400家企業，逾半數看壞景氣

首先，拆解2023年的全球產經走勢。2022年底，《遠見》向國內上市櫃企業及各產業具代表性公司發出問卷，有效回卷達394份。

其中，超過五成八企業看法悲觀，認為2023年GDP成長會變差，相較其他產業，金融業看法最悲觀（79.8％）。而約三成認為會好轉的企業中，則以服務業和醫療生技業最樂觀。

圖／2023投資趨勢大調查。廖君雅整理

至於認為「GDP會變差」的企業，則以擔憂消費需求疲軟、庫存去化不易（65.9％）、擔憂高通膨引發全球經濟衰退（50.2％）、全球地緣政治戰事風險加劇（43.2％）為三大看壞主因。

圖／2023投資趨勢大調查。廖君雅整理

此外，企業擔心的「全球投資風險」，前三大包括兩岸情勢持續升溫（48％）、美國通膨無明顯緩解，引發全球經濟「硬著陸」（47.7％）、全球地緣政治風險加劇（41.1％）。其中，傳統製造業最在意「原物料價格的波動」，金融業則擔憂「各大國為救通膨而傾向升息」。

圖／2023投資趨勢大調查。廖君雅整理

只是，一旦真正進入衰退，對企業將帶來哪些影響？大部分行業擔心消費不振、庫存難去化（74.9％），導致減薪、裁員或放無薪假（40.4％），跨國投資或併購等擴張活動也會擱置等（38.3％）。

圖／2023投資趨勢大調查。廖君雅整理

值得注意的是，有企業指出，當維持成長動能的挑戰加劇，產業內恐有惡性割喉競爭的風險。

整體而言，有鑑於2023年全球經濟成長可能大幅放緩，市場注意力將從升息轉向經濟成長，尤其會關注美國經濟衰退導致的風險。

經濟進入長新冠修復期，舊均衡走向新常態

如今，全球及台灣均面臨經濟上的「長新冠修復期」，國內外各大主要智庫及金融機構預測，台灣經濟成長率確實不容樂觀，持續呈現下行，2022力拚「保3」，2023年則落在2.5～3％間。

中經院指出，雖然供應鏈瓶頸已有改善，但伴隨全球成長陷入衰退陰霾，各主要國家／地區皆面臨罷工、薪資調漲、裁員的壓力。

元大寶華綜合經濟研究院則剖析，當前的全球去庫存，僅在消耗疫情期間重複下單的產能，而非需求急凍。預料本波製造業庫存調整之後，對經濟成長的衝擊將相對和緩。

圖／2023全球GDP預測。廖君雅整理

值得一提的是，後疫情時代全球加速數位轉型、供應鏈重組，皆有助於產業長遠發展。再者，隨著疫情消退，市場需求與供應鏈秩序逐步恢復，產能與物流亦逐漸恢復常態。

台灣也進入與疫情共存的階段，恢復社交聚會活動之後，從近來飯店餐廳、班機爆滿，均可見觀光餐飲業強力復甦的消費力道。在出口因需求降溫時，內需服務業相對挑大梁。

然而，晶華國際酒店集團董事長潘思亮日前坦言，因為缺工，已推掉千桌尾牙生意。因此，他呼籲，「缺工」已成「國安問題」，各行各業展開搶人大作戰，也凸顯產業競爭力不均難題。

此外，台灣夾在中美角力間，仍陷於地緣政治考驗，種種挑戰中，不可錯過以下值得關注的三大趨勢，險中求勝。

國家競爭〉印度有能力挑戰中國？

印度，挾著人口、市場、地緣政治的條件，挑戰原本是世界第二大經濟體的中國。

首先，是中美貿易關係引發的轉移生產效應，讓印度開始被關注。

和碩董事長童子賢曾坦言，體認到中國大陸官方清零意志堅決，有些客戶已催促台商必須加速到新興市場布局，以分散風險，其中，印度便是首選區域。

其次，是人口紅利。全球人口已正式在2022年突破80億人，聯合國數據顯示，2023年4月印度將超車中國，成為全球人口最多的國家。

第三，是生產成本。俄烏戰爭爆發後，印度和中國並未加入美歐制裁行列，而俄羅斯提供的「折扣優惠價」，則推升印度成為其最大石油出口國。

至於中國，房地產是帶動GDP成長的火車頭，但在2022年的前11月，銷量慘淡，年衰退42％。於是，「振興房市」成了中國當局重要政策目標。

經研機構預料，中國可能會持續推動貨幣寬鬆政策，印度則在強勁的國內經濟支持下，可望維持政策靈活彈性。國泰投顧表示，印度過去十年經濟增速落後於中國，但未來十年，印度很可能超越，因其正進入一個新的成長時代，受惠於數位化轉型、政策持續利多、內需強勁等，可望有出色的表現。

印度是2023年G20輪值主席國，總理莫迪宣示，印度將在人類因爭奪資源而衝突不斷之際，為世界帶來希望，當剛解封的中國，仍在調整疲軟體質之餘，印度正趁勢崛起，取得更多話語權與影響力，增添柴火，後勢可期。

半導體賽局〉得台積電者得天下？

近年，中美貿易戰蔓延為科技戰、晶片戰，也隨之在全球掀起半導體爭奪戰，而「得台積電者得天下」，也成了眾所矚目的焦點。

回顧2022年12月初，台積電在美國亞利桑那州的移機典禮，美國總統拜登不但親自到場，之後還投書媒體，將台積電鳳凰城新廠成果做為重要政績。

只是，台灣業界深怕台積電赴美會成為「美積電」，更怕台積電的跨國布局策略，將引發高階人才出走、掏空台灣半導體利基。

這項擔心，其來有自。畢竟，美、日、中等大國正傾國家之力，補貼強攻尖端半導體製造，而且都力邀台積電到自家設廠。

因此，近年，台積電除了赴美設廠，也去了日本，與SONY合作的熊本新廠，正如火如荼地趕工興建中。外媒指出，背後正是日本政府的強力促成。日前，日本經濟產業大臣西村康稔特地前去巡視，期待台積電襄助日本，重振半導體供應鏈的意味濃厚。

圖／台積電在中美地緣政治角力下，順應美國政府邀請赴美設廠。左起為台積電總裁魏哲家、美國總統拜登、台積電董事長劉德音。達志影像

從國際半導體大廠的投資動作來看，除美國和日本直接找上台積電，韓國、印度、馬來西亞等國，也鼎力支持半導體，並對外資提供政策性的補助獎勵。

半導體爭奪戰，儼然已成各國經濟發展的主戰場。而對於各國想自建供應鏈「去台化」，或指台積電赴美會掏空台灣半導體產業等說法，台積電總裁魏哲家已霸氣回應：「門都沒有！」

未來五年，台灣矽盾的競爭力，在世界上仍一枝獨秀。根據經濟部統計，目前，半導體設備直接外銷比重近五成，台灣仍是全球最重要的晶片生產基地。2021年，半導體設備產值正式突破千億元、達1186億元，續創新高。這種供應鏈在地化的群聚效應，勢將持續吸引國際大廠來台投資。

然而，如何留住台積電這座護國神山，進而培養更多半導體人才，仍是台灣做大矽島競爭力的一大挑戰。

產業契機〉布局再生能源、加碼太空預算

步入新常軌的2023，也將有新產業，包括太空經濟、氫能發電等趨勢領域，都正在台灣開啟「元年」契機。

首先，是太空。美中雙雄在軍事和戰略競爭上，均把太空做為新競爭場域。除了美中兩國，法國、日本、南韓及台灣，也積極加碼太空科研預算。連帶的，國安題材的太空衛星等先進科技，亦是部署重點。

2023年1月，國家太空中心正式改制為行政法人，並招兵買馬、擴大徵才，預計到2025年，太空中心整體組織規模將達約600人。

國科會也將投入55.3億元預算，發展遙測衛星、低軌通訊衛星，開發前瞻太空技術等。太空三期計畫也會配合國際情勢滾動調整，幾所大學系所申請新設太空工程系統研究所，也預計在今年招生。

此外，號稱「終極潔淨能源」的氫能，正成為引領全球邁向淨零的能源領頭羊。

目前已有31個國家與地區發表氫能戰略藍圖，美、德、法、英、日、韓等16國，更已制定國家氫能發展計畫，粗估投資金額已超過5000億美元。

不管是中美爭相探索人類尚未完全征服的無垠宇宙，還是世界各國因氣候變遷議題，而喚起的潔淨能源意識，都將是引領未來趨勢的關鍵議題。

2023年，洞悉、掌握這些未來趨勢的國家、產業、市場，或許就有機會勝出，只是，局勢如此混沌，贏家勢必繼續從缺。

【調查說明】

調查時間：2022/11/21～2022/12/9

調查對象：國內上市櫃及具代表性產業

調查方法：網路問卷，發送連結予業者邀約回覆

有效樣本：共回收415份，經資料清整、排除重複填答之企業，合計共回收394份

看更多遠見雜誌文章：

掌握2023三道新風潮，看懂八大產業新趨勢

大缺工潮來襲！國家建設怠速中

鴻海白袍加身，看眼底圖就能讓AI算「病」