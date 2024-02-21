年終獎金拿去買0056、00878？高股息ETF配息恐剩5% 還能投資嗎？

【文 楊湛華】

台灣人愛領配息，全台共有四檔規模破千億的高股息ETF。但2024年還會延續去年的暴漲嗎？為什麼專家不建議年輕人重押高股息ETF？

近兩年，ETF成為台灣市場最火紅的投資標的。其中，受惠AI題材，去年高股息ETF息收、資本利得兩頭賺，吸引大量投資人進場。2023年高股息ETF資產規模淨增加近5000億，是所有台股主動式基金的3.4倍。

「00878是我任內最成功的基金，我們都靠它吃飯，」國泰投信董事長張錫笑說。成立3年，00878資產規模僅次0056，受益人數高居第一，超過100萬。去年00878含息總報酬率43%，但在16檔高股息ETF中，去年總績效「只」排上第五。

最賺錢的是成立一年半的凱基00915，總報酬高達六成，0056緊追在後，報酬率59%，創下2009年以來新高。然而，去年賺飽荷包，今年投資人恐怕要回歸平常心。

兩因素，超高配息率將消失

「去年大漲是運氣，不會是常態，」張錫不諱言。因為成分股像聯發科，去年大漲近五成、聯電漲24%，帶動高股息ETF變身「飆股」。

張錫預估，2024年大盤有機會到18800點 ，以目前1月中大約17100點來看，至少應有一成漲幅 ，高股息ETF有AI題材加持，今年也有機會略贏大盤，總報酬最高上看兩成。

然而，去年十檔報酬率超越大盤的高股息ETF，平均是44.8%。換言之，今年總報酬率將較去年少一半。其中，總報酬裡頭的息收，據張錫推測，今年約能維持5%至6%，亦較去年8%還少。

配息萎縮的主因是，主要持股的電子代工股，過去本益比低，獲利不變的話，殖利率就高，才會成為高股息ETF標的。但如今股價走揚，除非獲利跟上，否則殖利率就會反轉向下。

另外，金管會本月公布ETF收益平準金新制，是要限制業者為了衝高配息率，動用收益平準金，配出的錢甚至超過追蹤指數的配息率。

市場預期，未來8%、10%的超高配息率情形會消失。對投資人而言，每月或每季拿到的配息會變少，但從總報酬的角度，則不受影響。

去年底共6檔高股息ETF換股，以電腦及周邊設備業、電子零組件減持比重最多，有的換成金融股，有的換成半導體類股。最特殊的是00919增持長榮海運成最大持倉。

原因在於，長榮去年3月配息70元、殖利率45%，是所有上市櫃公司最多；今年1月股價漲回除息前的155元後，完成填息且預估股利達15元，殖利率仍高達10%，00919依指數選股策略才增持。不過由於同為航運股的陽明、萬海獲利表現不佳，遭大幅減持，整體航運股部位也是減少。

「高配息的產品，除了要看殖利率，成分股也要成長，有填息才能兼顧利息與價差，」張錫看好未來幾年，AI概念股仍將繼續扮演高股息ETF成長動能來源。

展望2024年，對於手上已有高股息ETF的投資人，元大投信董事長劉宗聖建議，該走該留端看投資人的目標。若是追求安穩現金流，高股息ETF依舊是首選，只是回歸以息收為主、價差為輔。

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