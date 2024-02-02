泰讚了！光陽在東南亞攻城掠地 「電動車是老天送台灣的機會」

【文／天下編輯部；圖片／黃明堂攝】

去年8月，光陽宣布將與金庫資本、泰國國家石油集團旗下Arun Plus合資，設立子公司Aionex，輸出台灣電動機車技術。在2024天下經濟論壇（CWEF）冬季場，三方同台分享台灣電動二輪前進泰國的戰略意義。

在台灣的電動機車市場，以燃油機車起家的光陽工業一直被Gogoro壓制，市佔長年位居第二；但在海外市場，光陽董事長柯勝峯積極佈局，不斷攻城掠地。

「與其製造或蓋硬體，其實企業轉型更重要的是，怎麼在下一個電動車時代，佔有最大的先行者優勢，」柯勝峯強調，要在異地推動生態系落地，需要強大的在地合作伙伴。

2020年，光陽斥資600萬美元投資東南亞最大新創外送平台Grab；2021年，光陽與中華電信、台達電組成的5G國家隊，也是瞄準東南亞商機；2022年，光陽又與泰國國家石油集團（PTT）旗下Arun Plus合資，成立電動機車子公司Aionex，把自家在台灣發展的電動機車生態系帶到泰國。

泰國＝亞洲底特律×機車大國

「我們在在東南亞幫台灣企業找突破口，」與光陽長年合作的金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文，如今身兼Aionex執行長。

「今年第一季，台灣的電動二輪就會在曼谷街頭跑、在泰國石油的加油站換電；第二季，印尼雅加達街頭也會有Aionex的車和換電櫃，一樣用泰國石油的充電站；第三季在東京和京都，也會看到我們的東西！」他口氣難掩興奮。

東南亞如今是機車王國台灣最重要的海外市場，而被稱為亞洲底特律的泰國，因為日商長年扎根，不僅汽車供應鏈成熟，也是家戶平均擁有機車數量數一數二的國家。

幫助光陽搶灘泰國的PTT，長年是東協市值最高的公司，主營能源基礎建設，從油氣開採、煉化到遍布泰國的2000多個加油站，在泰國像是中油加台電的綜合體。

Arun Plus總經理尹姆瑟庫（Ekachai Yimsakul）分析，電動化和潔淨能源轉型，是泰國政府的ESG目標，也是PTT轉型的關鍵。目前泰國政府除了補貼消費者購買電動車，投資人若願意投資新能源，也能獲得政府補貼。

尹姆瑟庫指出，電動車對泰國而言，不僅是新的市場，也需要新的技術。Arun Plus成立的目標就是建構從原料到關鍵零組件的完整價值鏈，從中刺激需求成長。「台灣毫無疑問可以提供給東協最好的科技，包括電動車、AI、半導體、智慧生產等，」他說。

機車產業百年難得機會

尹姆瑟庫強調，東協是世界最大經濟體之一，有將近7億人口，是中國人口規模的一半；貢獻全球8%的GDP，未來更可能達到10%。

「東協商機無限，」他分析，對比台灣年齡中位數已經來到45歲，東協約在21歲。不過，「當企業看東協，不要以為可以同一套走天下，」他舉例，泰國人希望機車速度愈快愈好，印尼、越南消費者更在乎穩定。要了解在地市場以及不同國家的強項，才能成功開發產品。

「電動車是老天送給台灣的機會，如果還是燃油車時代，東南亞是一個很難打進去的市場，」丁學文認為，台灣機車工業技術出名耐用，贏過很多中國以及東南亞本地製造的便宜電動二輪。

「在機車上，全世界台灣應該是最先進，」柯勝峯也認同，指出台灣以外市場的電動機車，大部份規格更接近電動自行車。相比台灣街上跑的機車動輒時速6、70公里，中國製的便宜電動機車時速最多2、30公里。

放眼全球各國機車產業，中國技術沒台灣好，日本三大機車廠又還沒開始認真投入電動自行車。「這是百年來難得的機會，」柯勝峯強調。

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