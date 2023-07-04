護理師離職率十年新高 新人出走告白：沒必要為一份工作這麼痛苦

【採訪整理．彭子珊 林以璿】

疫情間相忍為國的護理師，正在出走。從不滿3個月的新人到資歷30年的老鳥，都開始領悟「這不是我要的生活」，離職率創下十年新高。

護理師人力不足，在台灣早已不是新聞。因為疫情而惡化的護理師離職潮，在歐美也是難解的習題。

今年2月，英國有上萬名護理師上街抗議，要求解決長期以來的低薪問題，是國家醫療服務體系（NHS）成立以來最大規模的罷工行動。截至2022年9月，一年來已有至少4萬名護理師離開NHS。

台灣的護理師也以無聲的行動進行抗議。衛福部護理與健康照護司（簡稱照護司）統計，去年台灣護理師總離職率近12%，創下十年新高。

這其中還不包含新進護理師。中華民國護理師護士公會全聯會（簡稱全聯會）最新調查顯示，去年部份醫學中心，任職不到3個月的護理師離職率逼近三成，少數區域醫院甚至高達五成。

他們究竟為什麼離開？以下是曾任職於醫院的護理師自述：

護理師曉佳（化名，醫院資歷2個月）：閉上眼還能聽到嬰兒哭聲，生活只剩下工作

如果不是第一份工作就進到新生兒加護病房，也許我不會那麼快離開。

我們這一屆因為遇到疫情，內、外科的實習本來應該進到醫院各一個月，卻都變成跟老師連線，模擬扮演病人和護理師進行換藥等等。

幸運的是，我在長庚科大畢業前，剛好可以進到北部一間區域醫院的急診室實習一個月，雖然要輪白班、小夜班，但學姊帶我很有耐心，讓我有時間把內外科實習不足的部份補起來，我很喜歡那時候的生活，真的滿有成就感。

只是從實習生直接踏入職場，對我仍是很大的衝擊。畢業後，我被分配到北部醫學中心的新生兒加護病房。我知道我不喜歡封閉的環境，所以在學校就沒有選過任何重症課程，對加護病房也有些排斥，結果在那邊工作看到小嬰兒那麼小、身上卻插著許多管路，心理壓力很大。

當時，我白天要參加新人訓練課程，晚上要值大夜班。作息沒調整好，加上每每閉上眼睛，耳邊都是加護病房裡的機器運轉聲、嬰兒哭聲，根本難以入眠。晚上只睡不到兩小時，白天學習效果就更不好，形成惡性循環。

臨床上，如果碰到不熟悉的問題，學姊都希望我們自己找答案。學生時期，老師、學姊對實習生會比較寬容；但是當你正式工作就要負起責任，我正好碰到比較嚴格的學姊，有時會說「我不是說兩遍了嗎？怎麼還不會？」

當時的我常一起床就覺得，自己怎麼還在這裡？完全沒有上班的動力，身心狀態滿糟糕的。

雖然過完第一個月，我就申請轉調到一般病房，情況有稍微好轉，但還是覺得生活好像只剩下工作，我很需要有自己的時間，那不是我要的生活。

我覺得人生只活這麼一次，沒有必要為了這份工作這麼痛苦。所以還不到兩個月，試用期滿前我就決定離開醫院，到附近的內兒科診所工作。

在診所雖然一整天下來，工時比較長，薪資也比在醫院輪班少一些，但至少一個月可以休到12天。

我想，我未來再也不會回到醫院了。

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