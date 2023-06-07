年中經濟預測：最壞時刻已過 年底庫存恢復正常、迎來換機潮

【文／林信男；圖片／黃明堂攝】

出口連續負成長，使全年經濟成長率陷入「保2」危機，但隨著電子業庫存去化、終端市場通膨降溫，加上年底換機潮，專家研判，台灣經濟最壞時刻已過，可望逐步擺脫困境。

全球第二大航商馬士基（Maersk）在今年5月初發布第1季財報，結果營業利益比去年同期大減近六成，並預期航運市場前景「烏雲密布」。

航商的業績，是全球商品貿易好壞的風向球，馬士基慘淡的表現，意味著全球市場景氣恐怕比想像中更冷。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）事後接受彭博電視採訪時透露，為了避免出現更嚴重的業績衰退，馬士基可能不得不讓更多船隻處於閒置狀態。

這股寒意，也反映在台灣出口表現上。2022全年，台灣出口總值創史上新高，但從去年第四季開始到今年4月，出口額已經連續8個月呈現負成長，至今尚未回溫，猶如原本身強體壯的硬漢，突然確診新冠肺炎，陷入症狀遲未痊癒的「長新冠」狀態。

（王建棟攝）

包括主計總處在內，主要經濟預測機構都定調，今年台灣經濟成長，將呈「內溫外冷」格局，由於出口佔台灣國內生產毛額（GDP）比重超過六成，當外貿熄火，經濟成長力道便跟著轉弱。

究竟，台灣外貿會「冷」到何時？這個問題的答案，取決於美國、歐洲等終端市場消費力的回溫時間。在電子業陸續消化庫存、美歐通膨降溫，以及3C產品可望迎來一波換機潮的情況下，台灣出口有機會在年底前，逐漸回穩。

去年出口轉冷關鍵：半導體需求空窗期

造成台灣出口從去年第4季瞬間「轉冷」的關鍵，源自之前疫情肆虐全球，歐美市場大量購買3C商品，使台灣半導體等電子零組件出口應聲走揚。但這波「大採購」結束後，就是消費者2到3年不會換機，造成的需求空窗期。

2022年，積體電路佔台灣出口總值已達38%，不難想見，當終端市場半導體需求走弱，自然衝擊台灣外貿。

由台積電第1季法說會內容可得知，雖然台積電並未下修資本支出，但預估全年美元營收，將從年初估計的持平或微幅成長，下調為較去年衰退1%到6%。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超，以「電子五哥」（廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩）筆電整體出貨量為例指出，2018、2019年，5家業者平均每月筆電出貨量約1000萬台，到了疫情高峰的2020年第2季至2021年底，出貨量應聲增加到1600萬台左右。

無論是筆電或手機，3C產品通常2年半到3年半出現一次換機潮。

「疫情期間你提前消費了，但所得沒有明顯增加，之前買的3C商品還可以用，幹嘛換新的？那就先把錢用在吃喝玩樂，」林啟超解釋。

房租、電費飆，歐美沒錢消費

另一方面，為了打擊通膨，美國聯準會自去年3月以來，連續10次升息，美國30年期房貸固定利率，從2021年底的3%一路上升到當前的6%以上，導致房屋持有人利息負擔增加，房東順勢將這些成本轉嫁到租客身上。

（邱劍英攝）

信評機構穆迪的調查顯示，美國租屋家庭的房租佔收入比重已上升到30%，是20多年來首見。花更多錢在房租上，購買商品的消費力自然下降。

美國消費力趨緩，不僅衝擊台灣電子業出口，傳產也難逃影響。台塑四寶4月營收年減幅直逼三成，台塑化董事長陳寳郎對媒體表示，塑化產業旺季不旺的主因，就是美國經濟不佳。

至於歐洲市場消費力走弱，主要源自烏俄戰爭導致國際能源價格暴漲，大幅推升了歐洲電價與天然氣價格，排擠了其他消費。

接下來的問題是，這些造成歐美終端需求不振的原因，何時會消失，讓台灣出口回溫？

不少人期待美國聯準會降息救經濟，但短期內可能性不高。

首先是美國通膨年增率雖然在4月已經下降到5%以下，但由於佔消費物價指數三成的居住開銷仍然居高不下，以及服務業薪資因缺工持續看漲，導致扣除能源與食物的核心通膨年增率，仍然在5%以上。

「雖然美國通膨會往下降，但要降到2%（聯準會的通膨目標），至少在今年，可能滿困難的，」林啟超認為，聯準會不太可能像金融海嘯或疫情重創經濟時一樣，把利率一路降到零。

儘管如此，從電子業庫存去化進度與美國房市景氣來看，美國商品消費力與台灣出口落底回溫的時間點，可能在今年底。

電子業庫存估年底恢復、迎來換機潮

首先，先前因過度備料，所造成的電子業「不正常庫存」，可望從今年秋季開始，進一步被消化。

和碩董事長童子賢透露，為加速庫存消化，筆電品牌都在削價競爭。「為什麼寧願打折賣？因為你再去化不掉，兩年後，（零組件價格）腰斬、腰斬，再腰斬，」童子賢解釋，不論是終端產品或零組件，3C商品折價速度非常快，不盡快賣掉就會損失。

因此，童子賢推估，「庫存（對電子業）造成打擊的這個因素，我認為，到了冬天會消失。」

不過，這並不代表台灣出口到年底就會開始熱絡，而是電子業庫存會恢復到正常水準。「前面有多不正常地好，後面就有多不正常地壞，相互抵銷後，就恢復正常，」童子賢形容。

其次，從疫情嚴峻的2020年第2季起算，當初消費者購買的3C商品，已經用了3年，如果保守看待，把換機潮再往後延一些，估計時間點會落在今年底前。

電子業庫存持續去化，加上新一波換機潮可期，林啟超研判，「台灣出口最糟的狀況，應該是過了。」

美房價已鬆動，歐得等停戰

第三，聯準會的激烈升息使美國房貸利率一年就飆升了3個百分點，打擊購屋意願，美國房價最近明顯開始鬆動。

美國房價去年中開始從高峰開始向下走，美國全國地產經紀商協會（National Association of Realtors）的報告顯示，今年4月美國房價中位數為38.9萬美元，年減1.7%，是11年來最大跌幅。

由於房價是房租的領先指標，林啟超預期，美國核心通膨中的房租價格會繼續往下走。今年下半年，相對便宜的房租，有望刺激商品消費回溫。

至於歐洲終端消費市場，可能就無法期待太多。

雖然國際油價已經從去年每桶100美元之上回落，但仍在77美元左右徘徊，還不足以緩解歐洲通膨壓力。

歐洲通膨降溫與否，最終還是取決於烏俄戰爭變化，戰事不結束，就很難改變能源價格過高，排擠商品消費的現象。「簡單來說，（關鍵）就是電價，」林啟超強調。

（邱劍英攝）

今年靠內需，小心高電價效應

由於台灣出口預測會冷到年底，今年經濟成長只能靠疫情解封後的內需消費反彈。

中華經濟研究院預測，今年全年台灣出口總額比去年衰退超過9%，民間消費則有望成長近5%。

但值得注意的是，4月電價調漲了11%與即將到來的夏季電價等因素，可能導致電費支出增加，壓抑民眾對商品和服務的消費意願。

「如果（通膨）比預期高，可能就會讓消費下來一些，因為電費支出太高，排擠其他消費，」林啟超提醒，可能影響到民間消費成長力道。

儘管如此，台灣經濟正逐漸走向康復，「就像快篩的第二條線很淡了，」林啟超形容。

雖然距離變成「一條線」，還需要一些時間，但最壞的時刻已過，台灣經濟走出「長新冠」困境，指日可待。（責任編輯：曹凱婷）

【延伸閱讀】

韓國直擊│momo強勁對手來了！拆解酷澎「火箭擴張」三祕訣

全球最高薪女CEO出身台灣！一本猶太經典，養出AMD救星蘇姿丰

房貸補貼3萬元如何申請？4大補助資格，線上申請5步驟