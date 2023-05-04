賣課當副業多好賺？ ChatGPT業餘「老師」已賺百萬

【文．樂羽嘉】

ChatGPT不只替相關概念股票帶來錢潮，也替一些AI（人工智慧）狂粉創造了新的賺錢機會。《商業內幕》指出，教導學生如何使用ChatGPT的「老師」們，短短幾個月內已經賺進1萬到5.2萬美元（約新台幣30萬到159萬元）。

OpenAI的AI機器人ChatGPT問世不久，但許多人已經見識過它的能耐。

在電商新創公司工作的匠克（Lance Junck），去年11月要求ChatGPT替網頁寫個1000字左右的一頁式銷售網頁（landing page）。ChatGPT在45秒內完成工作，這時匠克才第一次瞭解到ChatGPT有多麼強大。

身為前品牌策略管理師的匠克說，他每天花好幾個小時使用ChatGPT，閱讀、吸收網頁上跟ChatGPT有關的所有內容。

匠克告訴《商業內幕》，「我知道ChatGPT會顛覆整個賽局。」

匠克對ChatGPT的生成能力驚豔不已的同時，也看到一個生財機會，那就是教別人使用ChatGPT。

去年12月底，匠克在網路平台Udemy上架了一門ChatGPT課程，課程名稱是〈ChatGPT大師班：初學者的完整ChatGPT指南〉（ChatGPT Masterclass: A Complete ChatGPT Guide for Beginners）。

這門課程7小時，旨在教會學生關於ChatGPT的一切，從如何書寫第一個ChatGPT指令，到商家、學生和程式設計師能夠利用ChatGPT的各種方法。

不到4個月，匠克的ChatGPT課程就來了超過2.3萬個學生，賺進超過5.2萬美元營收，合新台幣約159萬元。

這門課程的規模飛速成長，匠克決定辭去在電商公司的正職工作，把副業變成新的全職工作。

除了匠克，還有好幾百個老師在靠著教人使用ChatGPT賺錢。使用者蜂擁而向ChatGPT，讓這個聊天機器人幫忙寫程式、寫課綱、自行創業，有些人還用ChatGPT來潤飾交友平台的約會檔案。

有3位ChatGPT老師告訴《商業內幕》，他們把ChatGPT整併入自己工作流程的過程並不順遂。他們都說，要使用ChatGPT創造正確、令人滿意的產出，必須克服陡峭的學習曲線。

或許正因如此，以ChatGPT為主題的線上教育課程才會如雨後春筍般湧現。

舉例來說，Udemy平台上與ChatGPT相關的課程，已經有超過429門，學生人數超過41.7萬人，從3月以來暴增47%。

另一個網路學習平台Skillshare則有提供61門ChatGPT課程，Coursera目前提供10門。

這些所謂的ChatGPT「老師」，不一定是AI專家。

《商業內幕》採訪的不少ChatGPT老師，都是自學出身。

例如36歲的藝術家、藝術老師荻恩（Peggy Dean），在Skillshare經營ChatGPT線上課程。她承認自己並沒有受過任何教授ChatGPT知識相關的技術訓練。

荻恩說，「這不是我的領域」。她跟匠克一樣是從ChatGPT橫空出世後就對ChatGPT心悅誠服，並閱讀了海量的相關文獻自學。

48歲的醫生布哈倜雅（Saurabh Bhatia）也在Skillshare教授ChatGPT課程，他從不覺得自己是ChatGPT專家，比較著重在分享怎麼樣使用ChatGPT來讓工作變輕鬆。

例如，荻恩使用ChatGPT來讓自己的搜尋引擎優化（SEO）做得更好，包括寫產品描述和一頁式銷售網頁、做簡報。她把自己學到的一切編輯成網路課程，名為〈創意人士的ChatGPT：用AI強化SEO、行銷和生產力〉（AI-Powered SEO, Marketing, & Productivity），教學生怎麼在社群媒體、電子郵件和研究上善用ChatGPT。

布哈倜雅兩年前就在Skillshare開課分享怎麼寫電子書，最近他則把AI要素加入課堂中，除了教學生如何使用影像生成AI機器人DALL-E創造書籍封面，也教怎麼利用ChatGPT等AI工具生成文字並打造宣傳活動。

除了技術專業，這些業餘教師都很清楚ChatGPT賣課市場的競爭逐漸加劇，可能會傷害他們的事業。荻恩表示要趁現在能撈則撈。匠克則在思考那些在康乃爾之類一流名校研究大語言模型、拿到博士學位的年輕人，是否會來搶這一杯羹，把自己按在地上磨擦。

這些人沒有受過AI的科班訓練，但確實賺了不少錢。

匠克表示，他的課每天都有200到250個新學生，多數在美國，其後是印度、日本、加拿大。來自委內瑞拉、俄羅斯、中東等地方的學生也在迅速增加。

荻恩對於自己的課大受歡迎，既高興又意外。三月開課以來她獲得3500多名學生，包括藝術家、作家、遊戲開發者，她只開這門課就賺了1萬美元。

荻恩鎖定一小群創意工作者，以容易吸收的方式替他們拆解科技觀念，市場上確實存在這樣的需求。

根據Skillshare官網，布哈倜雅的課有600多個學生。他沒有透露賺多少，只說把AI納入課程後，銷量顯著增加。他表示這些需求來自一些不太擅長科技的作家，這些人很想找辦法讓書寫和出書的流程更輕鬆。

ChatGPT看上去用法簡單，但這些老師都認為需要練習才能讓ChatGPT提出高品質的產出。如果你不懂詢問適合的問題，ChatGPT會給你一堆垃圾。

打算利用ChatGPT創業賺錢、做副業的人所在多有，也有許多上班族是害怕被ChatGPT取代，被迫參與課程以增進自己的技能組合。

荻恩、匠克和布哈倜雅打算打鐵趁熱，繼續更新課程，教大家怎麼使用Google的Bard、微軟的Bing，課程內容跟著軟體一路更新。荻恩表示，一門課無法讓你成為AI指令工程師，但能幫助你發揮創意、改善工作流程。

（資料來源：Business Insider、Yahoo News）

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