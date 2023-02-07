「帳面業績零 但都偷偷做」 俄羅斯使出影分身之術大買MIT

【文．吳靜芳】

烏俄戰爭將滿週年，台灣在年初擴大管制輸俄產品範圍，讓工具機業界直呼：出口俄羅斯基本上斷了！過去一年，俄羅斯對台灣產品的增幅，其實超越了海關帳面數字，俄羅斯靠什麼影分身之術大買MIT？對台廠又有什麼風險？

開戰後，台灣工具機輸俄增10％

身為台灣第四大工具機買主的俄羅斯，雖只佔出口值4％，有趣的是，戰爭開打將屆滿一週年，去年出口值不僅沒有減少，還穩定成長10％。

「這樣的數字其實很難看，畢竟我們跟美國是站在一起，」這名高層略為挖苦道。

業界解讀，相較日本、歐美工具機廠對俄羅斯出口雪崩式衰退，台灣工具機輸俄數字之所以還成長，主要有兩個理由：一是台灣工具機大多不像日本、歐洲等大廠高階機台，動輒就有機會能用於製造航太、軍武，不在國際公約限制的範圍；二是當歐美日大廠擺明不賣俄羅斯，俄羅斯買主的轉單落到台灣，民生用產品因而接單穩定成長。

台灣工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中認為，俄羅斯佔比極少，擴大管制不會過於影響業界整體業績，新規上路後，今年對俄出口值預計將會下滑。其實，關務署數字還低估了俄羅斯對台灣產品的需求。過去一年，俄羅斯客戶在各個國家使出影分身之術，就為了買台灣貨。

影分身之術：穴藏中國、土皮俄骨

狡兔其中一窟，是中國。「俄羅斯客人一直來找，」一名汽車零件大廠高層對《天下》回憶，去年剛開戰時，大型船公司或貨運代理服務不敢承接對俄業務，有2、3個月完全無法出口俄羅斯。

他們與客戶換個方式：目的地不出俄羅斯，而是中國；且為免欠款，一概先收貨款才辦理出貨。

這在出口數據上只看得到從台灣港口到上海或杭州，接下來不管用陸運或空運把貨運到俄羅斯，台灣賣方銀貨兩訖就已算是交易完成。這位高層說，去年下半年至今訂單穩定成長，「目前所有要去俄羅斯的貨品都是從大陸走。」

土耳其也是完美的落腳之處。「土耳其客戶跟我們說，現在很多俄羅斯人去土耳其開公司和工廠，」一位機床廠經理觀察。

俄羅斯客戶會買進台灣機械組件半成品，在土耳其取得歐美日大廠的高階控制器，組裝整機再運到俄羅斯；或者乾脆把整機留在土耳其設立工廠產線，把製造出來的產品運去俄羅斯，都比從俄羅斯進口容易得多。

無論如何，在帳面上，台灣只有對土耳其銷售紀錄。而土耳其因地理位置近歐洲市場，當地製造業蓬勃，本就是台灣工具機排名第三的出口大戶，輸出土耳其名正言順。

要在三地中轉的不僅是物流，還有金流。開戰後俄羅斯被「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）制裁，直接影響對外付款，俄羅斯客戶乾脆透過第三地的貿易公司付款，對台灣廠商而言，物流與金流都一致，也能避免因洗錢疑慮被盯上。

「帳面業績是零，但大家都偷偷做」

台灣廠商就算知道客戶是土皮俄骨，在報價單或訂單確認書上，仍會註明不能轉賣至特定地區，以表善盡告知義務的合約精神。但若在第三地停留超過數月再轉賣，這名機床廠經理坦承，很難追蹤最終流向。

攤開鄰近俄羅斯的中亞國家數據更會發現，製造業不興盛的哈薩克，過去幾年台灣工具機出口額不到20萬美元，卻在去年創下逾370萬美元的新高，是往年的18倍。即使哈薩克政府在開戰後對俄羅斯擺出疏遠的態度，但業界認為哈薩克不尋常的數字，與戰爭也許脫不了關係。

「我們的確想從哈薩克進，烏茲別克、蒙古、中國，也都想過，」一名科技廠歐洲業務對《天下》說，自從開戰後，高科技貨品的審批遙遙無期，輸出許可證遲遲不下，但對科技廠而言，美國競爭對手撤出俄羅斯市場，台灣企業機會正好，不能再拖。

「很多公司都是這樣，俄羅斯帳面業績是零，但大家都偷偷做，（反正）我們也沒有神通廣大到可以追蹤去了土耳其的貨，最後去了哪裡，」俄羅斯市場規模對這間科技廠並不是大生意，「但沒有人會不想賺錢。」

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