「蕉三代」征服日本 他把屏東香蕉送進東奧選手村

【文／蔡立勳；圖片／王建棟攝】

東京奧運選手村、日本超市與小學生餐桌上，一根根金黃色的香蕉，都來自於屏東的藝隆農產。曾逃離家業的「蕉三代」余致榮，如何收服日本人的胃？他為什麼不怕其他農民學走種香蕉的祕訣？

循著地址，沿著田間小路抵達屏東縣南州鄉的藝隆農產，眼前是一望無際的香蕉園與集貨場，烈日照得人不自主捲起衣袖。

南州人口不過才1萬，僅有屏東縣的八十分之一，但藝隆農產出產的香蕉不僅供貨國內知名美式賣場、超商龍頭；就連2300公里外，日本東京都的超市、人口近300萬的茨城縣小學午餐餐桌都可見蹤跡，去年東京奧運選手村的香蕉同樣來自這裡。

藝隆農產於2020年獲得日本商社的直接訂單，是台灣第一家無須透過貿易商，直接出口香蕉的蕉農。總經理余致榮自家香蕉園加上合作的上百位農人，種植面積廣達200公頃，一年可售出5000公噸香蕉，其中約1000公噸固定外銷日本，是台灣銷日香蕉的三分之一。

藝隆農產一年1000公噸香蕉固定外銷日本，佔台灣銷日香蕉的三分之一。圖為總經理余致榮。 （王建棟攝）

「藝隆已經建立產銷一元化非常完整的模式，生產面也很穩定，」行政院農委會農糧署作物生產組組長陳立儀分析。香蕉內銷的每公斤可在5元至50元之間擺盪，外銷則是每公斤15至40元，若能穩住外銷，蕉農只要顧好既有的產量，再也不用看老天眼色。

三代種香蕉，看盡台灣蕉的起落

余家自余致榮的爺爺那一代就種香蕉。50、60年代，台灣香蕉大量外銷日本，最高達43萬噸，市佔達日本進口香蕉八成，一度被譽為「香蕉王國」。不僅高雄港有香蕉專用碼頭，更有專門運送香蕉的船隻往返日本。

余家每年上百萬的營收不僅足以撐起整個家族四處置產，還聘用了50名農工。農民從樹上割下香蕉時，會有難以清洗的褐色汁液濺到衣服，「如果乳汁很多，表示你生意很好，穿衣服走出去是風光的表現，」余致榮說。

任誰也沒料到，台灣後來會因難以根治的黃葉病入侵，再加上價廉的菲律賓香蕉崛起，搶攻日本市場，昔日的「金蕉傳奇」轉眼被掃入歷史灰燼。

「爸爸接手後就沒有賺錢，又辛苦，」余致榮回想，父親不斷變賣家產支撐蕉園營運，為了節省人力成本，身為長子的他每逢週末假日都得在家幫忙農事。

母親病重，「蕉三代」迫不得已接手家業

余致榮看著香蕉產業在父親這一輩走向衰頹，自然萌生拒絕接手的念頭。他曾待過西服業，也做過手機批發業務，在外闖蕩不過5年，即遇上母親罹患肝癌末期，只得返家擔起照顧家人的重責。

迫不得已接手家業，他很快就發覺，農田裡的作業流程沒有標準化，多是父執輩口耳相傳，但氣候狀況年年不同，香蕉樹在不同代數植株的管理方式也各有異，要立刻上手並不容易，於是他先後到台灣香蕉研究所、行政院農委會農改場求助，滾動修正田間管理方式。

藝隆已是台灣第一大蕉農，也投資高科技設備做智慧農業。 （王建棟攝）

如今已有約50公頃的香蕉園，藝隆已是台灣單一農戶種植面積最大的蕉農。余致榮能種出品質足以穩定外銷日本的香蕉，第一個轉捩點是與全球最大蔬果供應商都樂（Dole）合作。

關鍵一：與超商香蕉始祖「都樂」合作

在菲律賓種植上萬公頃香蕉的都樂，2005年便進駐台灣，是讓香蕉從以往一串串在市場賣，改為一根根在超商、好市多出售，推升香蕉零售價的最大推手。

從與都樂合作的過程中，余致榮發現，都樂指導蕉農基本的種植技術，也派專家視察合作農民的蕉園，讓他從中學到香蕉採後的處理技術，包含香蕉採收後不能曝曬、要在多久時間內送進冷藏庫才能維持口感等關鍵。

3年前，都樂因不堪虧損而退出台灣市場。因余致榮與都樂共事期間，同時與國內通路建立關係，即使少了都樂，他也憑靠真本事，繼續提供色澤潤黃、沒有斑點與碰撞痕跡的「A蕉」給既有通路。

提供智慧農業解決方案的金緻網路資訊服務執行長郭俊男觀察，一般蕉園種出A蕉的比例約75%，台灣香蕉研究所部份示範農田則在85%至90%之間，但藝隆最高能到93%，「這就是競爭力，」他強調。

一般蕉園種出A蕉的比例約75%，但藝隆最高能到93%。 （王建棟攝）

但余致榮未因此而滿足。陳立儀觀察，從小農做起的余致榮，看盡蕉農多年來與老天對賭，隨蕉價起伏搶種香蕉，終究吞下敗仗，讓他體悟到，這樣的生活並不穩定。

關鍵二：投資物聯網，成立香蕉戰情室

因此余致榮不賭蕉價、不搶種香蕉，反而向銀行借貸千萬元，打造上千坪的預冷庫，也投資物聯網設備成立戰情室，成為他的第二個轉捩點。

余致榮天天在掛著3面大螢幕的戰情室站崗。藉由蒐集、分析物聯網設備從自家、合作農民蕉園回傳的農田導電度、溼度等數據，判斷農地的澆水、施肥狀態，適時提醒農民，也以此優化種植方式，「標準化之後，品質就會穩定，產量就會增加，」他說。

余致榮成立戰情室，科技種蕉，「標準化之後，品質就會穩定，產量就會增加。」 （王建棟攝）

郭俊男舉例，每當國外通路上門談合作，藝隆與契作農民的蕉園實景、種植數據都在戰情室一覽無遺，「讓他在通路的信譽增加非常多，對於開拓大型通路，或是既有通路的黏著性都有幫助。」

大農帶小農，讓產業共好

余致榮深知，唯有共好才能讓台灣蕉業有轉骨的契機。因此他展開「大農帶小農」計劃，先以投入智慧農業的成果為依據，鼓勵並說服小農加入政府的農業科技相關計劃，不花半毛錢，藉由政府補助的經費添購設備試水溫。

另一方面，他也分享長期蒐集、分析的種植數據結果給小農，「我不會強迫農民做任何事，但農民問我什麼，我一定會回答。」

余致榮「大農帶小農」，鼓勵並說服小農加入政府的農業科技相關計劃。 （王建棟攝）

「農人多非常保守，不太願意洩漏種植祕訣，」與許多農民合作過的郭俊男觀察，但余致榮心態開放，也能掌握有多少「眉角」可以共享。

「他不太計較，願意用比較好的價格收購，以維持貨源穩定，」屏東縣政府農業處長鄭永裕說，如前陣子香蕉產地價崩跌到每公斤8元，余致榮卻願意以12元或15元收購，以和農民建立信賴關係。

有了大數據做為種植流程標準化的依據，加上從都樂習得的採後技術，藝隆的香蕉品質自此更加穩定。

大半輩子在香蕉園裡度過，余致榮很清楚，台灣香蕉產業不會消失，但也很難回到香蕉王國的榮景。他只期盼，能有更多像他這樣的專業農出現，引導小農並逐步讓香蕉產業跳脫蕉價劇烈擺盪的循環，「農民要的只是安居樂業而已。」

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