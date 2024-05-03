力積電銅鑼新廠只做到28奈米 未來如何因應大廠夾殺？黃崇仁對3D IC超有信心 因為力積電有「這」法寶

力積電（6770）耗資3000億台幣的銅鑼新廠，也是台灣最新一座12吋晶圓廠P5，在周四（2日）舉行啟用典禮，惟該廠將建置55、40、28奈米製程，最新的製程只有到28奈米。 面對部分晶圓代工同業同步進攻7奈米以下的先進製程，連晶圓代工二哥聯電（2303）都將與英特爾共同開發12奈米製程，未來力積電的贏面在哪裡？ 對此力積電董事長黃崇仁認為，隨著3D IC當道，先進封裝技術成為主流，未來邏輯晶片與記憶體共同堆疊將成為趨勢，而在全球晶圓代工業者中，只有力積電同時具備邏輯晶片及記憶體的技術，這就是力積電的利基。

「全世界代工廠有做記憶體跟邏輯晶片的，只有力晶一家」

黃崇仁周四在銅鑼P5晶圓廠啟用典禮會場，接受媒體聯訪時，對於力積電的競爭優勢做了以下說明。

「力晶還留著DRAM（技術），現在全世界代工廠有做記憶體跟邏輯（晶片）的，只有力晶一家。未來3D的堆疊技術，要把邏輯及記憶體堆疊在一起整合。」

「力晶在世界上做這個整合應該是領先的，甚至跟台積電也合作過。」

「我們在記憶體的技術也開始加速（開發），現在的技術主要是HBM（高頻寬記憶體），是做在server端的加速記憶體。」

「那在edge（邊緣）端，我們有跟世界大公司合作，希望用堆疊技術，例如兩層、四層記憶體的堆疊技術，來增加頻寬及加速，但成本比HBM便宜很多，Edge端的大廠希望我們做這個。」

黃崇仁說明，目前力積電已經完成四層記憶體的堆疊技術，目前正在做八層的堆疊研究，「中間有很多特殊技術，這點力晶在全世界是做得比較先進，沒有其他的代工公司有我們這樣的技術」。

記憶體貢獻力積電38%營收

根據力積電今天發出的簡報檔，從2023年營收來看，特殊邏輯晶片佔了62%營收，包括了電源管理IC、MCU、顯示IC及影像感測器。

至於貢獻了38%營收的記憶體業務，力積電主攻利基型、價格波動較小的產品，包括了DRAM、快閃記憶體（SLC Nand與NOR），以及新出現的記憶體（AIM及Wafer-on-Wafer）。

黃崇仁：日本、印度、越南、沙烏地阿拉伯 都來找力積電洽談

黃崇仁接受媒體聯訪時也提到，力積電近期成立Fab IP單位，因為世界各國都來找力積電洽談，從日本、印度、越南、沙烏地阿拉伯都有。

他認為，力積電可以從技術轉移賺IP的錢，且跟外國洽談中他發現，台灣的晶圓廠還是最具競爭力，例如銅鑼新廠花300億台幣建廠，而若是在其他國家建晶圓廠，「成本是台灣三、四倍」。

黃崇仁指出，台灣半導體競爭力太強，即使台積電熊本廠成本也是比台灣貴，未來在台灣建廠是必然。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

只花10年就月領10萬股息！他離開爆肝科技業、投資ETF「以息養股月月配」，50歲提早退休、滾出千萬財富

中國最遠直飛航線 要飛16小時才到！南方航空將從深圳直飛墨西哥首都 回程需中停美墨邊境加油

林口長庚蟬聯最賺錢醫院 去年結餘93億台幣！但若只計醫療本業 長庚體系連前五名都排不上

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】