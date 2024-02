宏碁麾下12家老虎隊「已養3猛虎」！董座揭3式3招：不離開公司也能創出一片天

【撰文/鄭鴻達】

宏碁近年事業觸角延伸廣泛,其中集團推動「猛虎計畫」、鼓勵內部創業,旗下子公司「小虎隊」表現同樣亮眼。 宏碁董事長陳俊聖指出,想要建立百年事業,就不能只做單一產品,而是要建立多引擎事業,因此得不斷尋找突破口。 至於策略為何?陳俊聖說,首先從「核心事業」發掘出趨勢,在尋得突破口後就進一步擴大規模,再來以IPO(首次公開發行)自我檢視後,如今發展出12家子公司,小虎隊中更有三隻老虎已成「猛虎」。 陳俊聖說,宏碁想法是讓每位員工都能有自己一片天,鼓勵大家在公司內部創業,造就出12個CEO、CFO或董事長,並透過母公司保有過半數股權、員工入股、宏碁股東參與認股方式確保股東權益。

財信傳媒集團董事長謝金河2/25(日)於節目《數字台灣》中,以「台灣的勢來了?」為題專訪宏碁董事長陳俊聖,暢談兩大主題,包括宏碁的子公司「老虎隊」策略,也分享陳俊聖近期造訪印度的最新見聞。

AI熱潮正洶湧 宏碁董座科普AI PC與一般PC異同

談到近期正夯的人工智慧(AI)熱潮,宏碁也涉足AI PC領域。陳俊聖說,AI PC和一般PC主要差別,在於有除了有一般PC都有的CPU(中央處理器)、GPU(圖形處以器),還多出NPU(神經網絡處理器)。

陳俊聖說明,AI PC外型與一般PC無太大差別,主要是在鍵盤上,會有一個「一鍵式AI」按鍵,只要按下去就可進入AI模式,除此之外,外觀無太大差異,兩者最大差異在於功能、應用的改變。

陳俊聖強調,AI PC可因應新的生成式AI、軟體學習等需求,也能比一般PC更順暢地運作。他強調,AI機會點不僅止於硬體,也要看軟體、安全、健康,有好幾個可能的發展方向及機會點,宏碁要確保能掌握每個機會點。

陳俊聖舉例,例如宏碁已經運用AI做客服、協助客戶提升公司效率等,也將AI運用在健康檢測,如醫學影像判讀、篩檢,這部分以宏碁智慧醫療來講,目前已有五個產品,在十個國家取得證照,並已進入200家醫院。

財信傳媒集團董事長謝金河專訪宏碁董事長陳俊聖。擷取自《數字台灣》

印度隨地緣政治局勢而升 陳俊聖最新見聞「耳目一新」

接著謝金河直球對決表示,近年世界有一大趨勢,就是各國企業將工廠從中國外移,其中一個去處就是印度,而印度股市、外資投資都持續成長,但大家以往對印度的印象比較不佳,其中主要在於基礎建設。

陳俊聖回答,他去年12月造訪印度時可說是「耳目一新」,印度與他原有的印象改變很大,其中包括從機場出來的高速公路等基礎建設,以及整體產業興起等,這其中還有一個核心因素,就是因地緣政治的情勢緊張。

陳俊聖說,因為美中緊張不斷升高,使得過往全球化的供應鏈,逐漸轉變為在地經濟,每個主要市場都希望能建立自己的供應鏈,印度當然也是其中之一,這些對製造業一定會有影響,對品牌公司來講也是機會。

基建改善、中產階級興起 陳俊聖看好印度整體發展

陳俊聖回頭談及,造訪班加羅爾機場可謂是讓他「耳目一新」」、「非常震撼」,該機場已變全世界最美機場之一;此外,以往出機場後所見的羊腸小徑,如今已是高速公路,周圍也都是高樓大廈、辦公室大樓。

接著,陳俊聖說,過往大家認為印度就貧富差距很大、中產階級不興,但如今印度中產階級的居住環境有極大的改善,例如在新加坡、台北這種常見帶有游泳池、健身房的高級公寓,如今也在印度興起,因此他看印度整體社會是向上發展。

謝金河也談及,印度想打造自己的半導體聚落,但基建能否因應?陳俊聖樂觀認為「There is a will, there is a way.」只要意志力夠堅強,早晚都會發生,他直言半導體產業發展在印度有極大迫切性,要建立起來只是時間的問題。

探索本業、尋求破口、IPO 陳俊聖「老虎策略」的三式三招

此外,謝金河也問及陳俊聖關於宏碁集團旗下12家子公司「老虎隊」,陳俊聖表示,宏碁本業是做電腦、顯示器等,如今已近半世紀,但要成為一個200、300甚至500年的企業,就不能只做單一產品或生意,而是要建立多引擎事業。

陳俊聖解釋,在這過程中,他們要從本業去發掘趨勢、尋找突破口,一旦找到就進一步擴大,透過IPO的方式來自我體檢,藉此模式,如今宏碁已有12家子公司IPO,也將「老虎隊」格局再往上拉,因此12隻老虎中已有三隻成為「猛虎」。

對於老虎隊的遊戲規則,陳俊聖解釋,宏碁集團基本想法,首先是給員工發展機會,讓每個人都能有一片天,因此造就出12個CEO、CFO或董事長,主要是讓大家不用離開公司,能在其職位上創業,如此就能有自己一片天、有自己的事業。

第二,就是母公司仍保有子公司5成以上的股權,剩下的部分則是讓員工入股,同時,原本宏碁公司的股東,也一樣可去參與「老虎隊」的認股,藉此也保障原本這些老股東的權益。

本文授權自今周刊,原文見此。

