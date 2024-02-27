宏碁麾下12家老虎隊「已養3猛虎」！董座揭3式3招：不離開公司也能創出一片天

【撰文／鄭鴻達】

宏碁近年事業觸角延伸廣泛，其中集團推動「猛虎計畫」、鼓勵內部創業，旗下子公司「小虎隊」表現同樣亮眼。 宏碁董事長陳俊聖指出，想要建立百年事業，就不能只做單一產品，而是要建立多引擎事業，因此得不斷尋找突破口。 至於策略為何？陳俊聖說，首先從「核心事業」發掘出趨勢，在尋得突破口後就進一步擴大規模，再來以IPO（首次公開發行）自我檢視後，如今發展出12家子公司，小虎隊中更有三隻老虎已成「猛虎」。 陳俊聖說，宏碁想法是讓每位員工都能有自己一片天，鼓勵大家在公司內部創業，造就出12個CEO、CFO或董事長，並透過母公司保有過半數股權、員工入股、宏碁股東參與認股方式確保股東權益。

財信傳媒集團董事長謝金河2/25（日）於節目《數字台灣》中，以「台灣的勢來了？」為題專訪宏碁董事長陳俊聖，暢談兩大主題，包括宏碁的子公司「老虎隊」策略，也分享陳俊聖近期造訪印度的最新見聞。

AI熱潮正洶湧 宏碁董座科普AI PC與一般PC異同

談到近期正夯的人工智慧（AI）熱潮，宏碁也涉足AI PC領域。陳俊聖說，AI PC和一般PC主要差別，在於有除了有一般PC都有的CPU（中央處理器）、GPU（圖形處以器），還多出NPU（神經網絡處理器）。

陳俊聖說明，AI PC外型與一般PC無太大差別，主要是在鍵盤上，會有一個「一鍵式AI」按鍵，只要按下去就可進入AI模式，除此之外，外觀無太大差異，兩者最大差異在於功能、應用的改變。

陳俊聖強調，AI PC可因應新的生成式AI、軟體學習等需求，也能比一般PC更順暢地運作。他強調，AI機會點不僅止於硬體，也要看軟體、安全、健康，有好幾個可能的發展方向及機會點，宏碁要確保能掌握每個機會點。

陳俊聖舉例，例如宏碁已經運用AI做客服、協助客戶提升公司效率等，也將AI運用在健康檢測，如醫學影像判讀、篩檢，這部分以宏碁智慧醫療來講，目前已有五個產品，在十個國家取得證照，並已進入200家醫院。

財信傳媒集團董事長謝金河專訪宏碁董事長陳俊聖。擷取自《數字台灣》

印度隨地緣政治局勢而升 陳俊聖最新見聞「耳目一新」

接著謝金河直球對決表示，近年世界有一大趨勢，就是各國企業將工廠從中國外移，其中一個去處就是印度，而印度股市、外資投資都持續成長，但大家以往對印度的印象比較不佳，其中主要在於基礎建設。

陳俊聖回答，他去年12月造訪印度時可說是「耳目一新」，印度與他原有的印象改變很大，其中包括從機場出來的高速公路等基礎建設，以及整體產業興起等，這其中還有一個核心因素，就是因地緣政治的情勢緊張。

陳俊聖說，因為美中緊張不斷升高，使得過往全球化的供應鏈，逐漸轉變為在地經濟，每個主要市場都希望能建立自己的供應鏈，印度當然也是其中之一，這些對製造業一定會有影響，對品牌公司來講也是機會。

基建改善、中產階級興起 陳俊聖看好印度整體發展

陳俊聖回頭談及，造訪班加羅爾機場可謂是讓他「耳目一新」」、「非常震撼」，該機場已變全世界最美機場之一；此外，以往出機場後所見的羊腸小徑，如今已是高速公路，周圍也都是高樓大廈、辦公室大樓。

接著，陳俊聖說，過往大家認為印度就貧富差距很大、中產階級不興，但如今印度中產階級的居住環境有極大的改善，例如在新加坡、台北這種常見帶有游泳池、健身房的高級公寓，如今也在印度興起，因此他看印度整體社會是向上發展。

謝金河也談及，印度想打造自己的半導體聚落，但基建能否因應？陳俊聖樂觀認為「There is a will, there is a way.」只要意志力夠堅強，早晚都會發生，他直言半導體產業發展在印度有極大迫切性，要建立起來只是時間的問題。

探索本業、尋求破口、IPO 陳俊聖「老虎策略」的三式三招

此外，謝金河也問及陳俊聖關於宏碁集團旗下12家子公司「老虎隊」，陳俊聖表示，宏碁本業是做電腦、顯示器等，如今已近半世紀，但要成為一個200、300甚至500年的企業，就不能只做單一產品或生意，而是要建立多引擎事業。

陳俊聖解釋，在這過程中，他們要從本業去發掘趨勢、尋找突破口，一旦找到就進一步擴大，透過IPO的方式來自我體檢，藉此模式，如今宏碁已有12家子公司IPO，也將「老虎隊」格局再往上拉，因此12隻老虎中已有三隻成為「猛虎」。

對於老虎隊的遊戲規則，陳俊聖解釋，宏碁集團基本想法，首先是給員工發展機會，讓每個人都能有一片天，因此造就出12個CEO、CFO或董事長，主要是讓大家不用離開公司，能在其職位上創業，如此就能有自己一片天、有自己的事業。

第二，就是母公司仍保有子公司5成以上的股權，剩下的部分則是讓員工入股，同時，原本宏碁公司的股東，也一樣可去參與「老虎隊」的認股，藉此也保障原本這些老股東的權益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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