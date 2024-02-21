深坑火災連台北都聞到塑膠惡臭！為何黑煙會從下午蔓延到半夜 而且還這麼臭？

【撰文·今周刊數位內容部】

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫地下室20日下午2時許發生火警，火勢猛烈延燒至晚間6時，由於風向的關係，濃煙伴隨惡臭隨風飄散至台北市西部地區，嚴重影響新店、永和及北市文山區空氣品質，北市環保局已前往檢測空氣品質。 台北市長蔣萬安今晨（21）日發臉書指出，根據環保局的初步分析回報，昨晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

雙北飄惡臭，發生什麼事？

根據警消初步調查，這間電信設備工廠為中華大雄股份有限公司，地下室倉庫起火，初估燃燒面積約1000平方公尺，詳細燃燒面積待查，無人員受傷受困。裡面堆放許多紙張、藍牙耳機、行車記錄器LED燈等含有鋰電池的3C產品成品，火勢燃燒後一發不可收拾。

新北市消防局共出動各式消防車28輛、77名消防人員前往灌搶，下午3時許將火勢侷限阻隔延燒，起火的地下室及隔鄰2棟廠房1樓付之一炬，晚間6時許火勢才徹底撲滅，但因起火的地下室內濃煙密佈，消防人員仍在進行排煙處理，起火原因仍待火調人員調查。

然而，經統計，台北市文山區、台北市信義區、台北市大安區、台北市中正區、台北市中山區、台北市萬華區、新北市新店區、新北市永和區、新北市板橋區等地，都有民眾在臉書上討論臭味話題。

環保局表示，本局已於18時至現場進行空氣品質監測，現場風速2.3m/s ，電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值皆為0，「經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區之粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。」

新北環保局強調，將持續關注周遭空氣品質狀況，並即時通報應變作為，以維護市民朋友的身體健康。

另外，該廠是否涉及違反法令部分，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及空氣污染防制法第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後將依法告發處分。

惡臭蔓延的四大原因

複雜燃燒物品

藍牙耳機和行車記錄器等電子產品內含有多種塑膠和金屬材料，其中可能包括有機物質和化學添加劑。這些材料在火災中燃燒時，會釋放出各種揮發性有機物（VOCs）和有毒氣體，導致排煙帶有刺鼻的味道。

燃燒不完全的黑煙

火災產生大量黑煙，通常是由於燃燒物品中的塑膠、橡膠等有機材料燃燒不完全，生成大量的碳黑，使排煙呈現黑色。碳黑本身可能帶有刺激性氣味，加上其他有害物質，使排煙變得惡臭。

能見度降低

即便消防員進入火災現場，卻難以看見明確燃燒物，可能是由於燃燒物品所生成的濃煙使得能見度極低。濃煙中的微粒和有機物質也會對呼吸系統產生刺激，進而影響工作效率。

單一出入口

由於該工廠位於地下室，只有單一出入口時，排煙的通風效果受限，造成煙氣在建築內停滯，增加有害氣體濃度。當排煙通道受到阻礙時，濃煙可能在建築內停留更長的時間，使空氣變得更為惡臭。

消防局提醒民眾外出時戴上口罩，以免吸入有害物質。同時，新北市及台北市的民眾應留意環保局的最新檢測報告，以確保自身安全。

台北市長蔣萬安表示，雙北是共同生活圈，市民呼吸的空氣不會因為行政區而有所分別，台北市與新北市一定全力協作，釐清事實，並且進行應變處置。

蔣萬安提醒，若仍有異味影響，請暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適。

環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向蔣萬安回報。

本文授權自今周刊，原文見此。

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