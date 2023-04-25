谷月涵看台股恐破去年低點「但沒崩盤問題」！友關心他回台不安全：比美安全

【文．林韋伶】

寬量國際（QIC）周一（4/24）舉行2023年第二季媒體記者會，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）分析：「因為市場資金仍充沛，雖然未來台股仍有機會破去年低點，但沒有崩盤問題。」

谷月涵在談台股表現的一開始就坦承，近期台股表現比一季前想像還好，「但預估未來壓力還是很大，因為現在市場還在反應資本面，不是基本面，從企業新訂單跟庫存來看，都是壞指標。不過，雖然未來台股有機會破去年低點，但沒有崩盤問題。」

尤其，台灣資金成長開始有負面表現，谷月涵分析，由m1b表現低於m2的情況來看，台灣投資人可能出現賣股以投資定存的趨勢，過往在2000年與2008年都有這樣的情況，現在似乎也重新上演。

台海緊張，朋友問回台安全嗎？谷月涵：可能比美國安全

此外，還有一項影響台股表現的因素是台海緊張的關係，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（Alex Lee）分享，近年外資只要來台灣，一開始一定會問基本面、半導體產業相關，接著就開始關心政治風險，但他都回應：「資本市場已經非常有效率，台灣不管匯率、股價跟指數都相當有效率，由今年至今台灣是新興市場表現第一名的事實，就已經是答案。」

谷月涵加碼分享一個小故事，當去年八月，美國眾議院議長裴洛西要來台前夕，也剛好是他要由美返台的時間點，朋友問他：「回台灣安全嗎？」谷月涵半開玩笑回應：「其實我在台灣可能比在美國安全。」

谷月涵指出，外國人看台海危機總是比台灣人更緊張，但觀察過往出現飛彈危機後，後續對市場表現不但沒有影響，甚至還成長更快，證實大家不需要過度擔心。

他也分析，就他的觀察，美國、中國應該都不希望台海打起來，台灣當然更不想要打，「也許會有意外或錯誤判斷，但機會可能沒那麼大」。

谷月涵認為，中國除了攻打台灣，還有很多其他舉措可以用，像是進行封鎖、加強臨檢等，由於攻打台灣對中國的風險也很大，因此預期不會發生。

下一個護國神山在哪裡？台灣先生谷月涵：看這四大新興產業

谷月涵在會中也提到，預估未來台股成長能量不是來自大型股票，而是來自新興產業。

他首度提出「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」投資策略，看好以「健康科技（Health Tech）、能源科技（Energy Tech）、電動車科技（Automobile Tech）、數位經濟（Data）」為首的四大新興產業。

根據國家新創品牌Startup Island TAIWAN的統計，「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」皆列名2015至2020年創投業者募資金額前五大產業，而這五大產業約佔創投業者整體募資金額的50%，顯現資金高度集中。

谷月涵認為，台灣過去科技製造業的成功，已為「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」等新興產業打下深厚基石，因此，取「Health Tech」、「Energy Tech」、「Automobile Tech」、「Data」第一個字母成「HEAD」，並以「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」作為新的投資概念，看好將成為未來台灣經濟成長動力來源。

本文授權自今周刊，原文見此。

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